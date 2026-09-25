Taylor Swift: i testi e le traduzioni di The Life of a Showgirl: The Encore scritto da Giovanna Codella 25 Settembre 2026 Taylor Swift estende il successo di The Life of a Showgirl con quattro nuovissime canzoni creando un progetto ampliato e intitolato The Life of a Showgirl: The Encore. I pezzi in questione sono Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding e Babylon, tutti rilasciati venerdì 25 settembre. La realizzazione di questi nuovi brani è avvenuta in un momento inaspettato, o quasi. Tay Tay, che davvero non sa starsene con le mani in mano, si trovava in Svezia e stava festeggiando proprio i risultati dell’album insieme ai suoi principali collaboratori, Max Martin e Shellback, e alla fine … si sono rimessi all’opera! Dopo un countdown misterioso è arrivato l’annuncio ufficiale per tutti i fan: “Circa un anno fa, avete fatto qualcosa di davvero incredibile. Qualcosa che mi ha lasciato senza parole… Avete regalato a The Life of a Showgirl il miglior debutto di sempre per un album. Sono andata in Svezia per festeggiare con Max e Shellback, i miei collaboratori per questo disco. Volevamo semplicemente riflettere e assaporare la gratitudine per quel momento speciale, ma c’era uno studio di registrazione e abbiamo fatto ciò che facciamo sempre quando proviamo delle emozioni: abbiamo scritto altre canzoni. Spero che vi piacciano, perché sono nate dalla pura gratitudine per l’entusiasmo e la passione con cui avete accolto e celebrato l’album che abbiamo realizzato. The Life of a Showgirl: The Encore, che include quattro nuovi brani, uscirà venerdì ed è già disponibile per il pre-ordine e il pre-save”. Testi The Life of A Showgirl: The Encore 1. The Fate of Ophelia 2. Elizabeth Taylor 3. Opalite 4. Father Figure 5. Eldest Daughter 6. Ruin The Friendship 7. Actually Romantic 8. Wi$h Li$t 9. Wood 10. CANCELLED! 11. Honey 12. The Life of a Showgirl (ft. Sabrina Carpenter) 13. Patient Zero 14. Cleveland! 15. Pink Clouding 16. Babylon Ascolta qui l’album La nuova era di Taylor Swift The Life of a Showgirl prende il titolo da una pietra miliare importante per Taylor, l’Eras Tour, e quindi rappresenta la conclusione e il coronamento di un capitolo estremamente intenso. L’ultimo concerto presentava infatti una porta e fuochi d’artificio di colore arancione, colore che simboleggia la sua dodicesima era. Secondo Taylor, il tema abbraccia la sua vita personale nel corso della sua esperienza durante i live e più precisamente di tutto ciò che accadeva dietro le quinte. “[L’album] nasce dal luogo più contagiosamente gioioso, selvaggio e drammatico in cui mi sia mai trovata nella mia vita, e quindi questa effervescenza si è manifestata in questo disco. Questo album parla di ciò che accadeva dietro le quinte, nella mia vita interiore, durante questo tour, che è stato così esuberante, elettrico e vibrante. […] Questo è il disco che desideravo realizzare da molto tempo […] Parla di ciò che stavo vivendo fuori dal palco” ha raccontato la cantante al podcast New Heights.