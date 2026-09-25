Taylor Swift: i testi e le traduzioni di The Life of a Showgirl: The Encore

Taylor Swift estende il successo di The Life of a Showgirl con quattro nuovissime canzoni creando un progetto ampliato e intitolato The Life of a Showgirl: The Encore. I pezzi in questione sono Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding e Babylon, tutti rilasciati venerdì 25 settembre.

La realizzazione di questi nuovi brani è avvenuta in un momento inaspettato, o quasi. Tay Tay, che davvero non sa starsene con le mani in mano, si trovava in Svezia e stava festeggiando proprio i risultati dell’album insieme ai suoi principali collaboratori, Max Martin e Shellback, e alla fine … si sono rimessi all’opera! Dopo un countdown misterioso è arrivato l’annuncio ufficiale per tutti i fan:

“Circa un anno fa, avete fatto qualcosa di davvero incredibile. Qualcosa che mi ha lasciato senza parole… Avete regalato a The Life of a Showgirl il miglior debutto di sempre per un album. Sono andata in Svezia per festeggiare con Max e Shellback, i miei collaboratori per questo disco. Volevamo semplicemente riflettere e assaporare la gratitudine per quel momento speciale, ma c’era uno studio di registrazione e abbiamo fatto ciò che facciamo sempre quando proviamo delle emozioni: abbiamo scritto altre canzoni. Spero che vi piacciano, perché sono nate dalla pura gratitudine per l’entusiasmo e la passione con cui avete accolto e celebrato l’album che abbiamo realizzato. The Life of a Showgirl: The Encore, che include quattro nuovi brani, uscirà venerdì ed è già disponibile per il pre-ordine e il pre-save”.