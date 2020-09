Giorgia Boni ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi pubblicando il singolo di esordio Vieni qui, dai. Ho conosciuto Giorgia diversi anni fa, sul set di Maggie&Bianca – Fashion Friends, serie tv che le ha dato la popolarità internazionale, ma sin da subito mi aveva confessato che il suo desiderio più grande è sempre stato quello di cantare.

Ci siamo incontrate a Milano nella sede della sua nuova casa discografica per quella che è stata la mia prima intervista di persona dopo la quarantena, un piccolo momento di normalità che sembrava non arrivare mai. Giorgia era molto felice di poter finalmente condividere con i suoi fan un progetto, il suo primo singolo Vieni qui, dai, sul quale ha lavorato per tanto tempo.

Guarda la nostra intervista esclusiva con Giorgia Boni:

Giorgia Boni parla del suo primo singolo Vieni qui, dai! | Intervista

Vieni qui, dai, questo il titolo del singolo scritto e composto con Jacopo Ettorre e Simone Privitera, è uscito il 4 settembre ed è accompagnato da un simpatico e colorato video realizzato presso il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio (Verona).

“Vieni qui, dai racconta la cotta estiva che tutti abbiamo avuto. Un piacersi a vicenda, ma con forse un po’ di paura ad ammetterlo. – racconta Giorgia -- Il Mare, le luci, le risate, i pianti, le serate passate insieme caratterizzano le vacanze. Poi arriva settembre e la classica sbandata adolescenziale, continua a far battere il cuore nel suo ricordo”