LDA e Aka7EVEN: il video del duetto con Tullio De Piscopo

Crediti foto: profilo Instagram ufficiale di LDA @lucadalessio_real e di AKA7EVEN @aka7even

Durante la serata delle cover di venerdì 27 febbraio, LDA e Aka7EVEN condividono il palco del Teatro Ariston con una vera leggenda della musica italiana: Tullio De Piscopo.

Insieme portano una rilettura speciale, impreziosita con delle barre, di Andamento Lento, iconico brano firmato dallo stesso De Piscopo, che ha attraversato generazioni e continua a essere un simbolo senza tempo della musica del nostro Paese.

Andamento lento è una canzone presentata a Sanremo 38 anni fa, il 24 febbraio 1988, diventata poi la hit più celebre del più celebre batterista italiano. Un’intuizione nata nel traffico di Roma il cui “andamento lento” diede il titolo a un brano che è un grande classico. E ora il ritorno all’Ariston: «sono felice di tornare con due ragazzi napoletani, napoletani come me» ha dichiarato Tullio. (Fonte Giornale La Voce).

Poesie Clandestine è invece è il pezzo di LDA e AKA 7EVEN in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo. Una canzone che rappresenta il punto di partenza dei due artisti, un percorso condiviso che li unisce in un unico progetto: esce il 6 marzo l’omonimo album.

Il video del duetto a Sanremo 2026

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Testo Andamento Lento

Scivola, come un’onda libera ti porta via

Andamento lento questa melodia

Risonanze nere senza ipocrisia

Andare un po’ più su

E vieni, vieni con me (Oh, oh)

E vieni, vieni con me (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, vien’ appriess a me

Show me, show me the way (Oh, oh)

Show me, show me the way (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, alelai, bum bum, bum bum

Libero, magico e suadente questo ritmo che

Vibra sotto pelle, eccitandoti

Picchio sempre forte, non mi arrenderò

Andare un po’ più su

E vieni, vieni con me (Oh, oh)

E vieni, vieni con me (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, vien’ appriess a me

Show me, show me the way (Oh, oh)

Show me, show me the way (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, alelai, bum bum, bum bum

E vieni, vieni con me (Oh, oh)

E vieni, vieni con me (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, vien’ appriess a me

Show me, show me the way (Oh, oh)

Show me, show me the way (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, alelai, bum bum, bum bum

Andamento, andamento, andamento, andamento (Eh, oh, eh, oh)

Andamento lento

Andamento lento (Lento, lento)

E vieni, vieni con me (Oh, oh)

E vieni, vieni con me (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, vien’ appriess a me

Show me, show me the way (Oh, oh)

Show me, show me the way (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, alelai, bum bum, bum bum

Andamento lento

Andamento lento

Andamento lento

Andamento lento

Andamento lento

Andamento lento

Andamento lento

Andamento lento (Oh, eh)