Kaiju No. 8: Mission Recon: l’anime arriva al cinema insieme a un episodio inedito

Sull’onda del successo della serie anime, Kaiju No. 8, arriva nelle sale per tre giorni fino al 16 aprile il film Kaiju No. 8: Mission Recon. Un appuntamento imperdibile per i fan della saga ma anche per coloro che non l’hanno ancora approcciata: il film è infatti un adattamento della prima stagione dell’anime, cha debuttato nell’aprile del 2024 ed è disponibile su Crunchyroll, a cui si va ad aggiungere anche un episodio inedito: Hoshina’s Day Off. Kaiju No. 8: Mission Recon vanta inoltre anche una nuova canzone che si accompagna ai titoli di chiusura, Invincibile degli OneRepublic.

A proposito di Kaiju No. 8: Mission Recon

In un Giappone invaso dai kaiju, Kafka Hibino lavora per lo smaltimento di spoglie dei mostri. Dopo essersi imbattuto in Mina Ashiro, la stella delle Forze di Difesa anti-kaiju, decide di rincorrere nuovamente il suo vecchio sogno di unirsi alle Forze ma, improvvisamente, si trasforma nel potentissimo “Kaiju No. 8”. Con l’aiuto del giovane collega Reno Ichikawa, Kafka cela la sua vera identità mentre lotta per conquistare il suo sogno di una vita: superare l’esame per le Forze di Difesa e tornare accanto a Mina. Ma quando un misterioso kaiju dotato di intelligenza attacca una delle basi delle Forze di Difesa, Kafka si ritrova costretto a prendere una decisione cruciale.

Rielaborare un genere

Il genere kaijū è un classico nella cultura pop nipponica: basti pensare al mostro per eccellenza, Godzilla, che sin dal suo esordio ha permesso di raccontare storie che intrecciassero tematiche fantascientifiche al limite del reale come le conseguenze delle radiazioni nucleari e quelle delle mutazioni genetiche. Proprio in quest’ultimo punto risiede il fulcro della storia di Kaiju No. 8 che vede nella trasformazione del protagonista Kafka Hibino – il cui nome è un esplicito riferimento a Le metamorfosi di Kafka, la rielaborazione di un trope narrativo capace di affascinare ancora e, soprattutto, in grado di raccontare il presente attraverso un gruppo di personaggi profondamente umani. In un mondo segnato costantemente dalla violenza l’emotività gioca infatti un ruolo fondamentale in Kaiju No. 8 ed è senz’altro uno degli elementi che stanno contribuendo a rendere questo anime così amato.

Scritto e disegnato da Naoya Matsumoto e pubblicato su Shōnen Jump+, Kaiju No. 8 è attualmente in corso di serializzazione. La seconda stagione dell’anime, sequel delle vicende del film, arriverà a luglio di quest’anno.

