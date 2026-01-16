RUGGERO: il nuovo singolo Fashion Week è un viaggio nel glamour

Foto: Cover del singolo Fashion Week di RUGGERO. Su concessione di Coco District / Distribuzione Believe.

Da giovedì 15 gennaio potete ascoltare Fashion Week, il nuovo singolo del cantante, attore e personaggio televisivo RUGGERO. Il brano, disponibile a questo link, giunge in concomitanza dell’inizio della Milano Fashion Week, creando un legame diretto e strategico tra il contenuto del brano e uno degli eventi più iconici del panorama internazionale della moda.

Fashion Week racconta proprio l’atmosfera della settimana della moda milanese tra glamour, luci e desiderio di evasione, trasformando Milano nello scenario di un sogno notturno fatto di stile e libertà.

Emergono immagini evocative che restituiscono un immaginario cinematografico e contemporaneo. Il ritornello “Vieni via con me, scappiamo per una notte” racchiude il cuore emotivo della canzone: la voglia di fuggire dalla quotidianità e vivere un momento sospeso nel tempo.

Il singolo nasce dalla collaborazione tra l’artista e il fratello Leonardo Lemas, insieme a Lorenzo Vizzini e Luigi Bordi, che ne ha anche curato la produzione. Un pezzo che ha un ritmo deciso e costante, pensato per accompagnare l’ascoltatore dall’inizio alla fine, che rafforza, grazie al testo, il dialogo tra musica e moda.

Il video ufficiale di Fashion Week di RUGGERO