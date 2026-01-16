RUGGERO: il nuovo singolo Fashion Week è un viaggio nel glamour scritto da Giovanna Codella 16 Gennaio 2026 Foto: Cover del singolo Fashion Week di RUGGERO. Su concessione di Coco District / Distribuzione Believe. Da giovedì 15 gennaio potete ascoltare Fashion Week, il nuovo singolo del cantante, attore e personaggio televisivo RUGGERO. Il brano, disponibile a questo link, giunge in concomitanza dell’inizio della Milano Fashion Week, creando un legame diretto e strategico tra il contenuto del brano e uno degli eventi più iconici del panorama internazionale della moda. Fashion Week racconta proprio l’atmosfera della settimana della moda milanese tra glamour, luci e desiderio di evasione, trasformando Milano nello scenario di un sogno notturno fatto di stile e libertà. Emergono immagini evocative che restituiscono un immaginario cinematografico e contemporaneo. Il ritornello “Vieni via con me, scappiamo per una notte” racchiude il cuore emotivo della canzone: la voglia di fuggire dalla quotidianità e vivere un momento sospeso nel tempo. Il singolo nasce dalla collaborazione tra l’artista e il fratello Leonardo Lemas, insieme a Lorenzo Vizzini e Luigi Bordi, che ne ha anche curato la produzione. Un pezzo che ha un ritmo deciso e costante, pensato per accompagnare l’ascoltatore dall’inizio alla fine, che rafforza, grazie al testo, il dialogo tra musica e moda. Il video ufficiale di Fashion Week di RUGGERO La canzone descrive un’atmosfera di estremo lusso e dinamismo, contrapponendo la noia della vita quotidiana a un’improvvisa fuga romantica e glamour. Il protagonista invita la sua compagna a scappare su una cabriolet verso un mondo fatto di hotel prestigiosi, tappeti rossi e paparazzi, spostandosi tra l’energia della Milano Fashion Week e il fascino di Parigi in jet privato. Il testo mescola icone del lusso, come Maserati e abiti Armani, a momenti di intimità tra champagne e pioggia, sottolineando il desiderio che questo sogno ad occhi aperti non finisca mai. Fashion Week rappresenta un ulteriore tassello del nuovo percorso artistico intrapreso da RUGGERO, dopo la recente uscita di un altro singolo, Sentimenti. Tra le esperienze televisive a cui ha preso parte – oltre a Violetta e Soy Luna– anche un ruolo nella pluripremiata serie tv targata Netflix Cien años de soledad, che lo scorso 13 novembre ha vinto il Latin Grammy per il “Best Music For Visual Media” e in cui è l’unico attore a cantare.