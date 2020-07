The Umbrella Academy 2: Un attore di The originals tra le new entry

Da oggi è disponibile su Netflix la seconda stagione di The Umbrella Academy (scopri qualche anticipazione). Nei dieci nuovi e molti attesi episodi ci sono dei nuovi arrivi nel cast. Per esempio, Yusuf Gatewood che i fan di Vampire Diaries e The Originals avranno sicuramente riconosciuto come lo stregone Vincent.

Dalla trama e da qualche anticipazioni sappiamo che uno dei temi più importanti che The Umbrella Academy affronterà è quello dei diritti civili e delle lotte non violente delle persone di colore negli anni ’60. Proprio in questa vicenda ha un ruolo importante Raymond, il personaggio interpretato da Yusuf Gatewood. Raymond è il marito di Allison e anche un leader nato vuole lotte contro la discriminazione e il razzismo.

Nella presentazione del suo personaggio leggiamo che è un marito devoto. Un persona molto dedita a quello in cui crede e capace di disarmare con uno sguardo. In effetti, anche solo guardando i primi episodi troviamo questa descrizione molto calzante. Del resto, anche in The Originals Vincent possedeva uno sguardo magnetico e una grande capacità di leadership. Nel corso degli episodi è importante e interessante osservare come reagirà alla scoperta dei poteri e della stravagante famiglia della moglie.