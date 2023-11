Il Collegio 9 ci sarà? Pronostici e opinione sull’ultima edizione

Il Collegio 9 ci sarà ? L’ottava edizione del docu-reality è appena terminata ed è disponibile su RaiPlay e in replica in prima serata su Rai Gulp.

Partiamo subito col dirvi che al momento non ci sono notizie certe ma si possono fare delle ipotesi riguardo il futuro del programma.

Innanzitutto, la prima osservazione viene dall’ultima scena trasmessa: “Altri ragazzi arriveranno, ma non ci sarà mai più una classe 2001″ ha concluso il preside.

La simbolica frase lascia ben sperare? Sì e no. Se da una parte può lasciare intendere un proseguimento, dall’altra può essere semplicemente intesa come un finale aperto.

Passiamo agli ascolti in tv, quest’anno particolarmente bassi. Nell’era dei social e dello streaming, tuttavia, non si può bocciare solo in base allo share una trasmissione che punta molto sulla transmedialità.

L’ottava edizione de Il Collegio ha accolto segnali di forte apprezzamento da parte di chi l’ha guardata, magari non in tv in prima serata ma in streaming a notte fonda. Segno che il programma è ancora in grado di suscitare un vivo interesse, di far riflettere e divertire.

Particolarmente gradite le novità introdotte: l’intervento di ospiti famosi, l’assegnazione di una borsa di studio e la pubblicazione finale di una canzone.

Si tratta di aspetti che se ulteriormente sviluppati potrebbero rappresentare delle potenzialità per il prodotto televisivo. A beneficio degli spettatori e di eventuali partecipanti futuri.

Se Il Collegio 9 ci sarà è una domanda che però non può tener conto di alcuni dettagli che giocano a sfavore di quella appena conclusa.

Ad esempio, la scelta di trasmettere in televisione le puntate di domenica, con una controprogrammazione inattaccabile, fatta di partite di calcio e fiction in prima visione.

Per non parlare del repentino cambiamento di palinsesto per la terza puntata, anche se dovuto a rispettabili cause di forza maggiore.

Infine, per quanto innovativa sia stata l’ottava edizione, è difficile immaginare un’ulteriore stagione ambientata nel terzo millennio. Secondo voi Il Collegio 9 ci sarà?