Justin Bieber torna a sorpresa con SWAG II

A poche settimane dal suo ultimo progetto, la pop star di fama globale Justin Bieber, torna oggi 5 settembre 2025 con il suo nuovo album SWAG II, prosecuzione dell’opera pubblicata lo scorso 11 luglio SWAG. L’ ottavo album dell’artista è da oggi su tutte le piattaforme digitali e la prima parte è disponibile anche per il preorder in formato CD e doppio LP sullo Shop Universal.

Con SWAG II, Justin Bieber prosegue il suo slancio artistico in un corpus di 23 brani che includono collaborazioni con Carter Lang, Dylan Wiggins, Dijon, mk.gee, Daniel Chetrit, Eddie Benjamin, Mike Will, Camper e altri. Questo nuovo slancio è un approfondimento dei temi già anticipati nel progetto precedente, nello specifico la sua nuova vita da marito e padre e la sua profonda e fortissima fede.

TRACKLIST SWAG II:

1. SPEED DEMON

2. BETTER MAN

3. LOVE SONG

4. I DO

5. I THINK YOU’RE SPECIAL

6. MOTHER IN YOU

7. WITCHYA

8. EYE CANDY

9. DON’T WANNA

10. BAD HONEY

11. NEED IT

12. OH MAN

13. POPPIN’ MY S***

14. ALL THE WAY

15. PETTING ZOO

16. MOVING FAST

17. SAFE SPACE

18. LYIN’

19. DOTTED LINE

20. OPEN UP YOUR HEART

21. WHEN IT’S OVER

22. EVERYTHING HALLELUJAH

23. STORY OF GOD

SWAG è stato il grandioso ritorno alla musica di Justin Bieber dopo ben quattro anni dal suo ultimo album, Justice, successo planetario certificato disco di platino in Italia e contenente hit come Peaches feat. Daniel Caesar & Giveon (doppio disco di platino in Italia), Ghost (disco di platino in Italia), Holy feat. Chance The Rapper, Lonely feat. Benny Blanco, Anyone e Hold on, tutte certificate disco d’oro in Italia.

Il singolo estratto Daisies, che ad oggi conta quasi 240 milioni di stream su Spotify, è diventato subito una hit, arrivando al primo posto delle classifiche Billboard, Spotify e Apple Music, rimanendo stabile, dalla pubblicazione fino ad oggi, sui alti più gradini del podio. E voi l’avete già ascoltata?