Justin Bieber torna a sorpresa con SWAG II scritto da Giovanna Codella 5 Settembre 2025 A poche settimane dal suo ultimo progetto, la pop star di fama globale Justin Bieber, torna oggi 5 settembre 2025 con il suo nuovo album SWAG II, prosecuzione dell’opera pubblicata lo scorso 11 luglio SWAG. L’ ottavo album dell’artista è da oggi su tutte le piattaforme digitali e la prima parte è disponibile anche per il preorder in formato CD e doppio LP sullo Shop Universal. Con SWAG II, Justin Bieber prosegue il suo slancio artistico in un corpus di 23 brani che includono collaborazioni con Carter Lang, Dylan Wiggins, Dijon, mk.gee, Daniel Chetrit, Eddie Benjamin, Mike Will, Camper e altri. Questo nuovo slancio è un approfondimento dei temi già anticipati nel progetto precedente, nello specifico la sua nuova vita da marito e padre e la sua profonda e fortissima fede. Ascolta SWAG di Justin Bieber: TRACKLIST SWAG II: 1. SPEED DEMON 2. BETTER MAN 3. LOVE SONG 4. I DO 5. I THINK YOU’RE SPECIAL 6. MOTHER IN YOU 7. WITCHYA 8. EYE CANDY 9. DON’T WANNA 10. BAD HONEY 11. NEED IT 12. OH MAN 13. POPPIN’ MY S*** 14. ALL THE WAY 15. PETTING ZOO 16. MOVING FAST 17. SAFE SPACE 18. LYIN’ 19. DOTTED LINE 20. OPEN UP YOUR HEART 21. WHEN IT’S OVER 22. EVERYTHING HALLELUJAH 23. STORY OF GOD Il nuovo disco di Justin Bieber SWAG è stato il grandioso ritorno alla musica di Justin Bieber dopo ben quattro anni dal suo ultimo album, Justice, successo planetario certificato disco di platino in Italia e contenente hit come Peaches feat. Daniel Caesar & Giveon (doppio disco di platino in Italia), Ghost (disco di platino in Italia), Holy feat. Chance The Rapper, Lonely feat. Benny Blanco, Anyone e Hold on, tutte certificate disco d’oro in Italia. Il singolo estratto Daisies, che ad oggi conta quasi 240 milioni di stream su Spotify, è diventato subito una hit, arrivando al primo posto delle classifiche Billboard, Spotify e Apple Music, rimanendo stabile, dalla pubblicazione fino ad oggi, sui alti più gradini del podio. E voi l’avete già ascoltata?