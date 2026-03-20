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I BTS – SWIM: video ufficiale, testo e traduzione con significato

scritto da Giovanna Codella
swim - bts

Screenshot tratto dal video ufficiale di Swim dei BTS. Crediti: HYBE LABELS/YouTube

È finalmente successo. Dopo tre anni e nove mesi di attesa, il silenzio è stato interrotto dal suono più atteso del pop globale. Oggi, 20 marzo 2026, i BTS hanno ufficialmente rilasciato ARIRANG e con esso il brano trainante dell’album, Swim, che è un pezzo carico di emotività e profondo simbolismo.

Il video musicale, diretto dalla celebre Tanu Muino (già nota per i lavori con Harry Styles e Dua Lipa), vede la partecipazione a sorpresa dell’attrice Lili Reinhart.

Significato della canzone

Il messaggio dietro Swim è un inno alla rinascita, in linea con il filo conduttore dell’intero progetto. La metafora del nuotare per non affogare nelle difficoltà degli anni passati risuona perfettamente con il percorso di crescita personale di RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V e Jung Kook.

La title track dell’ultimo album dei Bangtan Boys è una canzone d’amore dedicata a chi apprezza di più ciò che conta nel vasto mondo, alle persone che metaforicamente cercano in profondità.

Il video musicale  è ambientato all’interno di una barca a vela, dove i membri intraprendono in un viaggio transatlantico. La protagonista femminile viene lì trasportata  attraverso lo spazio e il tempo. Il disagio causato dallo spostamento permette un breve ricordo della storia della diaspora coreana, tema legato al titolo dell’album, ispirato a una canzone popolare coreana (fonte Genius.com).

Il video ufficiale

Testo Swim dei BTS

Swim, swim
Water falling off your skin
Swim, swim
I could spend a lifetime watching you
Swim, swim
This is how it all begins
Swim, swim
I just wanna dive, I just wanna dive

Bad world
Gone away and I still wake up in this mad world
Name a place that I could breathe on this map, world
Lookin’ like a goody goody in this bad world, bad world
Don’t know how to act, girl
I’m in the deep, tell me where the hell you at, girl?
Oh, you ain’t even gotta love me bad, girl
You know that I’m never holdin’ back, girl
Yeah

So easy, don’t make it so hard
Nights like these, I just wanna get lost
Right here with the moon and the sharks
I ain’t gotta think ‘bout a thing, baby, I just

Swim, swim
Water falling off your skin
Swim, swim
I could spend a lifetime watching you
Swim, (Swim) swim (Swim)
This is how it all begins
Swim, swim
I just wanna dive, I just wanna dive

Water, water so deep, water so deep
Take it off the ground, I ain’t never gettin’ cold feet
Yeah, you know me, yeah, you know me
Sittin’ on the shore, now I’m ready for the whole sea
I can feel the high waves comin’
Why you run away? You can run in
Salt on my tongue, she’s stunnin’ (Oh)
You’re the only place that I wanna be
Yeah

Swim, swim
Water falling off your skin
Swim, swim
I could spend a lifetime watching you
Swim, (Swim) swim (Swim)
This is how it all begins
Swim, swim
I just wanna dive, I just wanna dive

Splash, drift
I make waves with my two fins
Splash, drip
I just wanna take it across the line
Under here we don’t chase the time
Baby, everything can’t be so sad (Sad)
Turn my face from the land
I just wanna dive, I just wanna dive

Swim, swim
Water falling off your skin
Swim, swim
I could spend a lifetime watching you
Swim, (Swim) swim (Swim)
Let it all begin
Swim, swim
I just wanna dive, I just wanna dive

(Fonte AZLyrics.com)

Traduzione Swim dei BTS

Nuota, nuota
L’acqua ti scivola sulla pelle
Nuota, nuota
Potrei passare una vita intera a guardarti
Nuota, nuota
È così che tutto ha inizio
Nuota, nuota
Voglio solo tuffarmi, voglio solo tuffarmi

Cattivo mondo
Se n’è andato e io mi sveglio ancora in questo mondo folle
Nomina un posto su questa mappa, mondo, dove potrei respirare
Sembri una brava ragazza in questo mondo cattivo, mondo cattivo
Non so come comportarmi, ragazza
Sono in fondo, dimmi dove diavolo sei, ragazza?

Oh, non devi nemmeno amarmi così tanto, ragazza
Sai che non mi trattengo mai, ragazza

Così facile, non renderlo così difficile
In notti come queste, voglio solo perdermi
Proprio qui con la luna e gli squali
Non devo pensare a niente, tesoro, solo

Nuota, nuota
L’acqua ti scivola sulla pelle
Nuota, nuota
Potrei passare una vita intera a guardarti
Nuota, (Nuota) nuota (Nuota)
È così che tutto ha inizio
Nuota, nuota
Voglio solo tuffarmi, voglio solo tuffarmi

Acqua, acqua così profonda, acqua così profonda
Toglila da terra, non mi verrà mai il voltastomaco
Sì, mi conosci, sì, mi conosci
Seduto sulla riva, ora sono pronto per tutto il mare
Sento arrivare le onde alte
Perché scappi? Puoi correre dentro
Sale sulla mia lingua, lei è stupenda (Oh)
Sei l’unico posto in cui voglio essere

Nuota, nuota
L’acqua ti scivola dalla pelle
Nuota, nuota
Potrei passare una vita intera a guardarti
Nuota, (Nuota) nuota (Nuota)
È così che tutto inizia
Nuota, nuota
Voglio solo tuffarmi, voglio solo tuffarmi

Splash, drift
Creo onde con le mie due pinne
Splash, drip
Voglio solo superare il limite
Sotto non inseguiamo il tempo
Tesoro, non tutto può essere così triste (Triste)
Distolgo lo sguardo dalla terraferma
Voglio solo tuffarmi, voglio solo tuffarmi

Nuota, nuota
L’acqua ti scivola dalla pelle
Nuota, nuota
Potrei passare una vita intera a guardarti
Nuota, (Nuota) nuota (Nuota)
Che tutto abbia inizio
Nuota, nuota
Voglio solo tuffarmi, voglio solo tuffarmi

Analisi del video di Swim

Il videoclip che segna il ritorno dei BTS sembra voler trasforma il silenzio della pausa vissuta dal gruppo in un’epopea ottocentesca, dove la distanza dai fan, dalla musica e dei membri tra di loro diventa un oceano da solcare. Indossando costumi storici, i sette ragazzi elevano la loro assenza a un mito senza tempo: la donna interpretata da Lili Reinhart potrebbe rappresentare il distacco più doloroso, quello con il pubblico, ma anche un patto di resilienza.

Se il destino gli ha imposto il mare, loro hanno imparato a nuotare, trasformando la solitudine individuale in un ponte architettonico che alla fine li riunisce. È il trionfo di chi non subisce la sorte ma la modella, creando un nuovo inizio proprio dove le onde della nostalgia sembravano aver spento ogni luce.

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Giovanna Codella

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