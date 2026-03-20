I BTS – SWIM: video ufficiale, testo e traduzione con significato scritto da Giovanna Codella 20 Marzo 2026 Screenshot tratto dal video ufficiale di Swim dei BTS. Crediti: HYBE LABELS/YouTube È finalmente successo. Dopo tre anni e nove mesi di attesa, il silenzio è stato interrotto dal suono più atteso del pop globale. Oggi, 20 marzo 2026, i BTS hanno ufficialmente rilasciato ARIRANG e con esso il brano trainante dell’album, Swim, che è un pezzo carico di emotività e profondo simbolismo. Il video musicale, diretto dalla celebre Tanu Muino (già nota per i lavori con Harry Styles e Dua Lipa), vede la partecipazione a sorpresa dell’attrice Lili Reinhart. Significato della canzone Il messaggio dietro Swim è un inno alla rinascita, in linea con il filo conduttore dell’intero progetto. La metafora del nuotare per non affogare nelle difficoltà degli anni passati risuona perfettamente con il percorso di crescita personale di RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. La title track dell’ultimo album dei Bangtan Boys è una canzone d’amore dedicata a chi apprezza di più ciò che conta nel vasto mondo, alle persone che metaforicamente cercano in profondità. Il video musicale è ambientato all’interno di una barca a vela, dove i membri intraprendono in un viaggio transatlantico. La protagonista femminile viene lì trasportata attraverso lo spazio e il tempo. Il disagio causato dallo spostamento permette un breve ricordo della storia della diaspora coreana, tema legato al titolo dell’album, ispirato a una canzone popolare coreana (fonte Genius.com). Il video ufficiale Testo Swim dei BTS Swim, swim Water falling off your skin Swim, swim I could spend a lifetime watching you Swim, swim This is how it all begins Swim, swim I just wanna dive, I just wanna dive Bad world Gone away and I still wake up in this mad world Name a place that I could breathe on this map, world Lookin’ like a goody goody in this bad world, bad world Don’t know how to act, girl I’m in the deep, tell me where the hell you at, girl? Oh, you ain’t even gotta love me bad, girl You know that I’m never holdin’ back, girl Yeah So easy, don’t make it so hard Nights like these, I just wanna get lost Right here with the moon and the sharks I ain’t gotta think ‘bout a thing, baby, I just Swim, swim Water falling off your skin Swim, swim I could spend a lifetime watching you Swim, (Swim) swim (Swim) This is how it all begins Swim, swim I just wanna dive, I just wanna dive Water, water so deep, water so deep Take it off the ground, I ain’t never gettin’ cold feet Yeah, you know me, yeah, you know me Sittin’ on the shore, now I’m ready for the whole sea I can feel the high waves comin’ Why you run away? You can run in Salt on my tongue, she’s stunnin’ (Oh) You’re the only place that I wanna be Yeah Swim, swim Water falling off your skin Swim, swim I could spend a lifetime watching you Swim, (Swim) swim (Swim) This is how it all begins Swim, swim I just wanna dive, I just wanna dive Splash, drift I make waves with my two fins Splash, drip I just wanna take it across the line Under here we don’t chase the time Baby, everything can’t be so sad (Sad) Turn my face from the land I just wanna dive, I just wanna dive Swim, swim Water falling off your skin Swim, swim I could spend a lifetime watching you Swim, (Swim) swim (Swim) Let it all begin Swim, swim I just wanna dive, I just wanna dive (Fonte AZLyrics.com) Traduzione Swim dei BTS Nuota, nuota L’acqua ti scivola sulla pelle Nuota, nuota Potrei passare una vita intera a guardarti Nuota, nuota È così che tutto ha inizio Nuota, nuota Voglio solo tuffarmi, voglio solo tuffarmi Cattivo mondo Se n’è andato e io mi sveglio ancora in questo mondo folle Nomina un posto su questa mappa, mondo, dove potrei respirare Sembri una brava ragazza in questo mondo cattivo, mondo cattivo Non so come comportarmi, ragazza Sono in fondo, dimmi dove diavolo sei, ragazza? Oh, non devi nemmeno amarmi così tanto, ragazza Sai che non mi trattengo mai, ragazza Sì Così facile, non renderlo così difficile In notti come queste, voglio solo perdermi Proprio qui con la luna e gli squali Non devo pensare a niente, tesoro, solo Nuota, nuota L’acqua ti scivola sulla pelle Nuota, nuota Potrei passare una vita intera a guardarti Nuota, (Nuota) nuota (Nuota) È così che tutto ha inizio Nuota, nuota Voglio solo tuffarmi, voglio solo tuffarmi Acqua, acqua così profonda, acqua così profonda Toglila da terra, non mi verrà mai il voltastomaco Sì, mi conosci, sì, mi conosci Seduto sulla riva, ora sono pronto per tutto il mare Sento arrivare le onde alte Perché scappi? Puoi correre dentro Sale sulla mia lingua, lei è stupenda (Oh) Sei l’unico posto in cui voglio essere Sì Nuota, nuota L’acqua ti scivola dalla pelle Nuota, nuota Potrei passare una vita intera a guardarti Nuota, (Nuota) nuota (Nuota) È così che tutto inizia Nuota, nuota Voglio solo tuffarmi, voglio solo tuffarmi Splash, drift Creo onde con le mie due pinne Splash, drip Voglio solo superare il limite Sotto non inseguiamo il tempo Tesoro, non tutto può essere così triste (Triste) Distolgo lo sguardo dalla terraferma Voglio solo tuffarmi, voglio solo tuffarmi Nuota, nuota L’acqua ti scivola dalla pelle Nuota, nuota Potrei passare una vita intera a guardarti Nuota, (Nuota) nuota (Nuota) Che tutto abbia inizio Nuota, nuota Voglio solo tuffarmi, voglio solo tuffarmi Analisi del video di Swim Il videoclip che segna il ritorno dei BTS sembra voler trasforma il silenzio della pausa vissuta dal gruppo in un’epopea ottocentesca, dove la distanza dai fan, dalla musica e dei membri tra di loro diventa un oceano da solcare. Indossando costumi storici, i sette ragazzi elevano la loro assenza a un mito senza tempo: la donna interpretata da Lili Reinhart potrebbe rappresentare il distacco più doloroso, quello con il pubblico, ma anche un patto di resilienza. Se il destino gli ha imposto il mare, loro hanno imparato a nuotare, trasformando la solitudine individuale in un ponte architettonico che alla fine li riunisce. È il trionfo di chi non subisce la sorte ma la modella, creando un nuovo inizio proprio dove le onde della nostalgia sembravano aver spento ogni luce. Potrebbe interessarti anche: Il documentario sul ritorno dei BTS, in arrivo su Netflix