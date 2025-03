Selena Gomez e benny blanco: I Can’t Get Enough (Video, Testo e Traduzione)

I Can’t Get Enough è una delle tracce contenuta nell’album I Said I Love You First di Selena Gomez e benny blanco che è stato pubblicato 21 marzo 2025. Qui sotto il lyric video ufficiale della canzone.

Testo I Can’t Get Enough

Crazy

I like that, you like that, so let’s be crazy

The contact, impact, I want that daily

Our breath getting deeper, deeper, lately

I like that, baby

‘Cause I can’t get enough

Yeah, I can’t get enough

Yeah, I can’t get enough of your love

Give me some more of it

I can’t get enough, yeah

‘Cause I can’t (leggo) get enough

Dice que no le es suficiente (wuh)

‘Tá mal de la mente (yah)

Cuando está solita, que entre (eh)

Música para ponerla en ambiente, yeh-yah

Ella quiere que lo hagamo’ como aquella ve’ (yah)

Le busqué otro trago por si tenía sed (uh)

To’ lo que se pone bonito se le ve (Bonito se le ve)

Empezamo’ a pie y ahora andamo’ en el je’ (euh)

Vamo’ a calentar

Baby, tú va’ a subir y a bajar

No se quiere olvidar, lo quiere recordar

Baby, yo quiero entrar (‘cause I can’t get enough)

Yeah, I can’t get enough of your love

Give me some more of it

I can’t get enough (come on), yeah

‘Cause I can’t, can’t

Crazy

I like that, you like that, so let’s be crazy

The contact, impact, I want that daily

Our breath getting deeper, deeper, lately

I like that, baby

Yeah

Oh, and no one’s gotta know, we can keep it lowkey

I’ll be fine alone, long as you’re alone with me (tell ‘em)

So incredible, unforgettable on me

Keep your body (leggo) on me (leggo)

‘Cause I can’t (Tainy, come on) get enough (benny, benny blanco)

Yeah, I can’t get enough (J Balvin, and Selena)

Yeah, I can’t get enough of your love

Give me some more of it

I can’t get enough, yeah

‘Cause I can’t get enough

Traduzione

Pazzo

A me piace, a te piace, quindi diventiamo pazzi

Il contatto, l’impatto, lo voglio ogni giorno

Il nostro respiro sta diventando sempre più profondo, ultimamente

Mi piace, tesoro

Perché non ne ho mai abbastanza

Sì, non ne ho mai abbastanza

Sì, non ne ho mai abbastanza del tuo amore

Dammene ancora un po’

Non ne ho mai abbastanza, sì

Perché non ne ho mai abbastanza

Dice che non le è sufficiente (wuh)

È malato di mente (yah)

Quando è solo, lascialo entrare (eh)

Musica da mettere nell’ambiente, sì-sì

Lei vuole che lo facciamo come quella volta (yah)

Gli ho preso un altro drink nel caso avesse sete (uh)

Tutto ciò che sembra bello può essere visto (sembra bello)

Iniziamo a camminare e ora andiamo da lui (euh)

Andiamo a scaldarci

Baby, tu andrai a dormire e a scendere

Non voglio dimenticare, voglio ricordare

Baby, voglio entrare (perché non ne ho mai abbastanza)

Sì, non ne ho mai abbastanza del tuo amore

Dammene ancora un po’

Non ne ho mai abbastanza (dai), sì

Perché non ne ho mai abbastanza

Pazzo

Mi piace, ti piace, quindi impazziamo

Il contatto, l’impatto, lo voglio ogni giorno

Il nostro respiro diventa sempre più profondo, ultimamente

Mi piace, baby

Sì

Oh, e nessuno deve saperlo, possiamo tenerlo a bada

Starò bene da sola, finché sarai sola con me (diglielo)

Così incredibile, indimenticabile per me

Tieni il tuo corpo (leggo) su di me (leggo)

Perché non ne ho mai abbastanza (Tainy, dai) (benny, benny blanco)

Sì, non ne ho mai abbastanza (J Balvin e Selena)

Sì, non ne ho mai abbastanza del tuo amore

Danne ancora un po’

Non ne ho mai abbastanza, sì

Perché non ne ho mai abbastanza

