One Piece: il teaser trailer della seconda stagione del live action

One Piece si prepara a tornare. Il teaser trailer della seconda stagione che mostra i membri della pericolosa e potente società segreta di assassini Baroque Works, con cui Monkey D. Luffy e la sua ciurma di pirati dovranno scontrarsi. La seconda stagione dell’acclamata serie live action One Piece arriverà in streaming su Netflix il 10 marzo 2026.

Il teaser trailer di One Piece

Nel cast ritroveremo Iñaki Godoy, Mackenyu, Taz Skylar, Emily Rudd e Jacob Romero, e accoglie nuovi interpreti per i villain di Baroque Works: Charithra Chandran è Miss Wednesday, Lera Abova è Miss All-Sunday, David Dastmalchian è Mr. 3, Camrus Johnson è Mr. 5, Jazzara Jaslyn è Miss Valentine, Daniel Lasker è Mr. 9 e Sophia Anne Caruso è Miss Goldenweek.

Basata sull’omonima serie manga più venduta di tutti i tempi in Giappone e scritta da Eiichiro Oda, con oltre 100 volumi e 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo, One Piece vede Luffy e i pirati di Cappello di Paglia salpare alla volta della straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglie sbucano da ogni angolo. Mentre viaggiano attraverso questo mondo imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi formidabili nemici.

Vi potrebbe interessare anche:

Netflix What’s Next, ecco che cosa vedremo nei prossimi mesi