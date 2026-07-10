Gracie Abrams – Humming: testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 10 Luglio 2026 Humming di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. La quattordicesima traccia del progetto è un brano di protesta alla vita di oggi e alla dilagante corruzione politica con tutte le sue implicazioni sociali. Il brano è pervaso, infatti, dagli orrori che si stanno verificando in tutto il mondo e documenta il senso di impotenza che persone di tutte le età, ma soprattutto le giovani generazioni, provano nell’assistervi senza poter fare nulla di concreto. Anteprima della canzone Testo Humming Gracie Abrams I’d re-gift my loneliness, my brain half-melted down All that weed from seventeen has caught up to me now Every kid I grew up with has lost their childhood house No way to make sense of it, it’s why I’m making sound Let me wake up I’m convinced our sinking ship will sing as it goes down Like haunting hymns keep echoing after we’re in the ground (Fonte Genius.com) Traduzione Regalerei di nuovo la mia solitudine, il mio cervello mezzo fuso Tutta quell’erba di quando avevo diciassette anni mi ha raggiunto ora Ogni ragazzo con cui sono cresciuta ha perso la casa della sua infanzia Non c’è modo di dargli un senso, ecco perché emetto suoni Lasciatemi svegliare Sono convinta che la nostra nave che affonda canterà mentre affonda Come inni inquietanti che continuano a echeggiare anche dopo che siamo sottoterra Cosa ne pensate di Humming di Gracie Abrams?