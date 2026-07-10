GingerGeneration.it

Gracie Abrams – Humming: testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
gracie abrams

Humming di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. La quattordicesima traccia del progetto è un brano di protesta alla vita di oggi e alla dilagante corruzione politica con tutte le sue implicazioni sociali. Il brano è pervaso, infatti, dagli orrori che si stanno verificando in tutto il mondo e documenta il senso di impotenza che persone di tutte le età, ma soprattutto le giovani generazioni, provano nell’assistervi senza poter fare nulla di concreto.

Anteprima della canzone

Testo Humming Gracie Abrams

I’d re-gift my loneliness, my brain half-melted down
All that weed from seventeen has caught up to me now
Every kid I grew up with has lost their childhood house
No way to make sense of it, it’s why I’m making sound

Let me wake up

I’m convinced our sinking ship will sing as it goes down
Like haunting hymns keep echoing after we’re in the ground

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Regalerei di nuovo la mia solitudine, il mio cervello mezzo fuso
Tutta quell’erba di quando avevo diciassette anni mi ha raggiunto ora
Ogni ragazzo con cui sono cresciuta ha perso la casa della sua infanzia
Non c’è modo di dargli un senso, ecco perché emetto suoni

Lasciatemi svegliare

Sono convinta che la nostra nave che affonda canterà mentre affonda
Come inni inquietanti che continuano a echeggiare anche dopo che siamo sottoterra

Cosa ne pensate di Humming di Gracie Abrams?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al k-pop, passando per il brit-pop e per le sonorità rock. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

Articoli correlati