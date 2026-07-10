Gracie Abrams – Humming: testo e traduzione

Humming di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. La quattordicesima traccia del progetto è un brano di protesta alla vita di oggi e alla dilagante corruzione politica con tutte le sue implicazioni sociali. Il brano è pervaso, infatti, dagli orrori che si stanno verificando in tutto il mondo e documenta il senso di impotenza che persone di tutte le età, ma soprattutto le giovani generazioni, provano nell’assistervi senza poter fare nulla di concreto.

Anteprima della canzone

Testo Humming Gracie Abrams

I’d re-gift my loneliness, my brain half-melted down

All that weed from seventeen has caught up to me now

Every kid I grew up with has lost their childhood house

No way to make sense of it, it’s why I’m making sound

Let me wake up

I’m convinced our sinking ship will sing as it goes down

Like haunting hymns keep echoing after we’re in the ground

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Regalerei di nuovo la mia solitudine, il mio cervello mezzo fuso

Tutta quell’erba di quando avevo diciassette anni mi ha raggiunto ora

Ogni ragazzo con cui sono cresciuta ha perso la casa della sua infanzia

Non c’è modo di dargli un senso, ecco perché emetto suoni

Lasciatemi svegliare

Sono convinta che la nostra nave che affonda canterà mentre affonda

Come inni inquietanti che continuano a echeggiare anche dopo che siamo sottoterra

Cosa ne pensate di Humming di Gracie Abrams?