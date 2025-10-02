GingerGeneration.it

Ruggero torna in Italia con il singolo Notti italiane

scritto da Giovanna Codella
notti italiane - ruggero

Dopo svariate esperienze televisive in America del Sud e aver conquistato il pubblico latino con la sua musica, Ruggero è pronto a tornare in Italia e a riabbracciare le proprie origini col nuovo singolo Notti italiane, disponibile dal 2 ottobre alle ore 20:00 su tutte le piattaforme digitali (su Apple Music a partire dalla mezzanotte del 3 ottobre). Il brano è disponibile in pre-save seguendo questo link.

Notti italiane apre una nuova fase della carriera dell’artista, che dopo il successo in America Latina – in cui ha ottenuto la notorietà con Violetta nel ruolo di Federico, in Soy Luna nel ruolo di Matteo e nella serie tv targata Netflix Cien años de soledad – il riconoscimento dei fan e un tour che ha dimostrato il sostegno del popolo sudamericano, è pronto a conquistare il pubblico italiano.

Un pezzo ritmato ed energico, il primo in italiano – scritto insieme al fratello Leonardo Lemas, Fabio Pizzoli e prodotto da LUIGI – in cui l’amore per l’Italia si sprigiona e prende vita tra le note e le parole del testo, impreziosito da citazioni a Mina e Lucio Battisti. Un pezzo dalle sonorità pop che disegna la forza del legame con la sua gente, un rapporto vissuto a cantare e ballare canzoni italiane e l’incontro con una persona speciale, a cui fa da tetto lo sfondo di una notte italiana.

Il video ufficiale

Testo Notti Italiane Ruggero

Ti dirò
a volte è questione di un battito
hai cambiato i miei piani in un attimo
hai il mio stesso tattoo
forse sei proprio tu

Ma la mia vita
è un tormentone anni ’60
sei Mina
mi sei scoppiata dentro il cuore
e come tutte le volte
ci ritroviamo qua
ora stringiamoci forte

Notti a cantare
canzoni italiane
con te
chissà chi sei o che sarà

Delle notti italiane
passate a parlare
con te
non so chi sei
so che sarà di noi

Ti dirò
baby, io vado al massimo
però senza te
non sarà niente fantastico
e allora
mi farai l’amore
e rimarrà il sapore
nella mia bocca, fino a perdere la voce

Noi potremmo stare in un posto qualunque
ora ho il sangue nel cuore, prima c’era la ruggine
io le rifarei quelle scelte stupide
se mi hanno portato a stare qui con te

Notti a cantare
canzoni italiane
con te
chissà chi sei o che sarà

Delle notti italiane
passate a parlare
con te
non so chi sei
so che sarà di noi

Delle notti italiane
passate a parlare
con te
non so chi sei
so che sarà di noi

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

