Ruggero torna in Italia con il singolo Notti italiane

Dopo svariate esperienze televisive in America del Sud e aver conquistato il pubblico latino con la sua musica, Ruggero è pronto a tornare in Italia e a riabbracciare le proprie origini col nuovo singolo Notti italiane, disponibile dal 2 ottobre alle ore 20:00 su tutte le piattaforme digitali (su Apple Music a partire dalla mezzanotte del 3 ottobre). Il brano è disponibile in pre-save seguendo questo link.

Notti italiane apre una nuova fase della carriera dell’artista, che dopo il successo in America Latina – in cui ha ottenuto la notorietà con Violetta nel ruolo di Federico, in Soy Luna nel ruolo di Matteo e nella serie tv targata Netflix Cien años de soledad – il riconoscimento dei fan e un tour che ha dimostrato il sostegno del popolo sudamericano, è pronto a conquistare il pubblico italiano.

Un pezzo ritmato ed energico, il primo in italiano – scritto insieme al fratello Leonardo Lemas, Fabio Pizzoli e prodotto da LUIGI – in cui l’amore per l’Italia si sprigiona e prende vita tra le note e le parole del testo, impreziosito da citazioni a Mina e Lucio Battisti. Un pezzo dalle sonorità pop che disegna la forza del legame con la sua gente, un rapporto vissuto a cantare e ballare canzoni italiane e l’incontro con una persona speciale, a cui fa da tetto lo sfondo di una notte italiana.

Il video ufficiale

Testo Notti Italiane Ruggero

Ti dirò

a volte è questione di un battito

hai cambiato i miei piani in un attimo

hai il mio stesso tattoo

forse sei proprio tu

Ma la mia vita

è un tormentone anni ’60

sei Mina

mi sei scoppiata dentro il cuore

e come tutte le volte

ci ritroviamo qua

ora stringiamoci forte

Notti a cantare

canzoni italiane

con te

chissà chi sei o che sarà

Delle notti italiane

passate a parlare

con te

non so chi sei

so che sarà di noi

Ti dirò

baby, io vado al massimo

però senza te

non sarà niente fantastico

e allora

mi farai l’amore

e rimarrà il sapore

nella mia bocca, fino a perdere la voce

Noi potremmo stare in un posto qualunque

ora ho il sangue nel cuore, prima c’era la ruggine

io le rifarei quelle scelte stupide

se mi hanno portato a stare qui con te

Notti a cantare

canzoni italiane

con te

chissà chi sei o che sarà

Delle notti italiane

passate a parlare

con te

non so chi sei

so che sarà di noi

Delle notti italiane

passate a parlare

con te

non so chi sei

so che sarà di noi