Ruggero torna in Italia con il singolo Notti italiane scritto da Giovanna Codella 2 Ottobre 2025 Dopo svariate esperienze televisive in America del Sud e aver conquistato il pubblico latino con la sua musica, Ruggero è pronto a tornare in Italia e a riabbracciare le proprie origini col nuovo singolo Notti italiane, disponibile dal 2 ottobre alle ore 20:00 su tutte le piattaforme digitali (su Apple Music a partire dalla mezzanotte del 3 ottobre). Il brano è disponibile in pre-save seguendo questo link. Notti italiane apre una nuova fase della carriera dell’artista, che dopo il successo in America Latina – in cui ha ottenuto la notorietà con Violetta nel ruolo di Federico, in Soy Luna nel ruolo di Matteo e nella serie tv targata Netflix Cien años de soledad – il riconoscimento dei fan e un tour che ha dimostrato il sostegno del popolo sudamericano, è pronto a conquistare il pubblico italiano. Un pezzo ritmato ed energico, il primo in italiano – scritto insieme al fratello Leonardo Lemas, Fabio Pizzoli e prodotto da LUIGI – in cui l’amore per l’Italia si sprigiona e prende vita tra le note e le parole del testo, impreziosito da citazioni a Mina e Lucio Battisti. Un pezzo dalle sonorità pop che disegna la forza del legame con la sua gente, un rapporto vissuto a cantare e ballare canzoni italiane e l’incontro con una persona speciale, a cui fa da tetto lo sfondo di una notte italiana. Il video ufficiale Testo Notti Italiane Ruggero Ti dirò a volte è questione di un battito hai cambiato i miei piani in un attimo hai il mio stesso tattoo forse sei proprio tu Ma la mia vita è un tormentone anni ’60 sei Mina mi sei scoppiata dentro il cuore e come tutte le volte ci ritroviamo qua ora stringiamoci forte Notti a cantare canzoni italiane con te chissà chi sei o che sarà Delle notti italiane passate a parlare con te non so chi sei so che sarà di noi Ti dirò baby, io vado al massimo però senza te non sarà niente fantastico e allora mi farai l’amore e rimarrà il sapore nella mia bocca, fino a perdere la voce Noi potremmo stare in un posto qualunque ora ho il sangue nel cuore, prima c’era la ruggine io le rifarei quelle scelte stupide se mi hanno portato a stare qui con te Notti a cantare canzoni italiane con te chissà chi sei o che sarà Delle notti italiane passate a parlare con te non so chi sei so che sarà di noi Delle notti italiane passate a parlare con te non so chi sei so che sarà di noi