LISA delle BLACKPINK è tra i performer degli MTV VMA 2026

LISA sta per rendere memorabile la cerimonia dei VMA che si realizzerà nella notte del 27 settembre. La cantante e rapper delle Blackpink, insieme ad artiste come RAYE e Sienna Spiro, si è unita alla line-up dei Video Music Awards 2026 (qui tutte le nomination).

Sarà proprio lei la prima solista K-pop a esibirsi durante la cerimonia e, naturalmente, LISA porterà sul palco del Peacock Theater di Los Angeles la sua martellante SaWaDiKa, pubblicata agli inizi di settembre, il cui il video musicale è stato girato a Bangkok.

L’esibizione per MTV segue l’intervento di Lalisa al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, in cui ha parlato dell’album di imminente uscita, PRESS PLAY, di come rifletta il suo vissuto più recente e di come rispecchi le sue origini thailandesi. Ha inoltre svelato in anteprima che l’EP nel suo insieme è “come un film”, vale a dire che c’è un filo conduttore ben preciso che lega il racconto di ogni canzone. Ma non è tutto, perché LISA ha inoltre rivelato che sarà la quarta traccia il prossimo singolo estratto.

SaWaDiKa, intanto, non fa che scalare le classifiche. Il brano segna un importante tassello nel suo percorso lavorativo con la musica, diventando la settima apparizione nella classifica Billboard da parte di LISA che ha raggiunto la collega JENNIE per il maggior numero di ingressi nella Hot 100 tra le soliste K-pop. Ma torniamo ai VMA, quest’anno sono sono ben quattro le candidature di Lalisa.

L’esibizione della cantante si inserisce in una cerimonia già ricca di momenti da annotare e da non perdere. Madonna aprirà lo spettacolo, diventando la prima artista a esibirsi in apertura per ben cinque volte, segnando così il suo ritorno alla cerimonia dal 2003. Un altro atteso ritorno è quello della band Nirvana che riceveranno il Michael Jackson Video Vanguard Award.

Cosa vi aspettate dall’esibizione di LISA ai VMA?