Niall Horan: la canzone End of an Era è dedicata a Liam Payne

Niall Horan pubblica venerdì 22 maggio 2026 End of an Era. Il brano è una delle tracce del suo quarto album Dinner Party che è stato anticipato dal brano omonimo ed è in uscita il 5 giugno. Nel realizzare il singolo, Niall ha collaborato con John Ryan, Afterhrs e Julian Bunetta.

Questa è una delle canzoni dell’intero progetto a cui il cantautore è particolarmente legato poiché in essa è racchiusa anche una dedica al suo ex compagno di band negli One Direction, i cui ricordi sono senza dubbio una parte importante della vita dell’artista e continuano a essere fonte d’ispirazione.

Il lyric video della canzone

Testo End of an Era di Niall Horan

We had it, pure magic

Remembering what it was like

Time passes so fast that

I couldn’t tell you goodbye

Two strings crying ‘bout coming undone

Shadows laughing ‘bout their days in the sun

Tears fall down like the future comes

Slowly, and then all at once

Feels like letting go of

Things we’re not supposed to

One breath and it’s over

The end of an era (It’s the end of a—)

Feels like letting go of (It’s the end of a—)

Someone I want more of (It’s the end of a—)

Onе breath and it’s over (It’s the еnd of a—)

The end of an era

Twisted and terrified

How things change overnight

Footsteps we can’t rewind

Careless times, yeah, we sure had some

Naive eyes, yeah, we sure looked young

Tears fall down like the future comes

Slowly, and then all at once

Feels like letting go of

Things we’re not supposed to

One breath and it’s over

The end of an era (It’s the end of a—)

Feels like letting go of (It’s the end of a—)

Someone I want more of (It’s the end of a—)

One breath and it’s over (It’s the end of a—)

The end of an era

Ah-ah, ah-ah-ah

Ah-ah-ah, ah-ah

Ah-ah, ah-ah-ah (It’s the end of a—)

Ah-ah-ah, ah-ah (It’s the end of a—)

Ah-ah, ah-ah-ah (It’s the end of a—)

Feels like letting go of

Things we’re not supposed to (It’s the end of a—)

One breath and it’s over

The end of an era (It’s the end of a—)

So hard letting go of (It’s the end of a—)

Someone I want more of (It’s the end of a—)

One breath and it’s over (It’s the end of a—)

The end of an era

The end of an era

The end of an era

The end of an era

The end of an era

Traduzione

Ce l’avevamo, pura magia

Ricordando com’era

Il tempo passa così in fretta che

Non sono riuscito a dirti addio

Due corde che piangono per essersi disfatte

Ombre che ridono dei loro giorni al sole

Le lacrime cadono come il futuro che arriva

Lentamente, e poi tutto in una volta

Sembra di voler lasciare andare

Cose che non dovremmo

Un respiro ed è finita

La fine di un’era (È la fine di un—)

Sembra di voler lasciare andare (È la fine di un—)

Qualcuno di cui voglio di più (È la fine di un—)

Un respiro ed è finita (È la fine di un—)

La fine di un’era

Contorto e terrorizzato

Come cambiano le cose da un giorno all’altro

Passi che non possiamo riavvolgere

Tempi spensierati, sì, ne abbiamo avuti di sicuro

Occhi ingenui, sì, sembravamo davvero giovani

Le lacrime cadono come il futuro che arriva

Lentamente, e poi tutto in una volta una volta

Sembra di lasciar andare

Cose che non dovremmo

Un respiro ed è finita

La fine di un’era (È la fine di un—)

Sembra di lasciar andare (È la fine di un—)

Qualcuno di cui voglio di più (È la fine di un—)

Un respiro ed è finita (È la fine di un—)

La fine di un’era

Ah-ah, ah-ah-ah

Ah-ah-ah, ah-ah

Ah-ah, ah-ah-ah (È la fine di un—)

Ah-ah-ah, ah-ah (È la fine di un—)

Ah-ah, ah-ah-ah (È la fine di un—)

Sembra di lasciar andare

Cose che non dovremmo (È la fine di un—)

Un respiro ed è finita

La fine di un’era (È la fine di un—)

Così difficile lasciar andare di (È la fine di un—)

Qualcuno di cui voglio di più (È la fine di un—)

Un respiro ed è finita (È la fine di un—)

La fine di un’era

La fine di un’era

La fine di un’era

La fine di un’era

Significato End of an Era di Niall Horan

Il brano riflette i tempi passati, esplorandoli con nostalgia e tristezza. In un’intervista con And The Writer Is…, Niall ha dichiarato che la canzone parla del suo ex compagno di band, Liam Payne.

“Io e Julian, o meglio Julian, l’abbiamo detto. Ci ha detto: ‘Questa canzone parla di Liam. Non lo sappiamo ancora…’. Ripensiamo ai bei momenti passati insieme, a tutte le cose di cui abbiamo parlato nell’ultima ora: fare dischi insieme, crescere insieme in un’industria folle, girare il mondo, viaggiare, tutti i piccoli momenti condivisi nelle camere d’albergo, stare sul palco e guardarci negli occhi. Tutte queste cose riaffiorano in questa canzone, insieme alla tristezza.”

Nonostante la dedica al compianto amico, Niall ha aggiunto su Instagram, che End of an Era non è un pezzo che è nato dall’oggi al domani ma che anzi ha avuto bisogno di tempo per venire alla luce.

“Julian Bunetta, John Ryan e io abbiamo iniziato a lavorare alla versione originale di questa canzone anni e anni fa. L’abbiamo riscritta circa quattro volte senza mai sentirci completamente a nostro agio. Mentre lavoravamo a questo album, l’abbiamo ripresa in mano. Alcune canzoni impiegano un po’ di tempo per arrivare al punto. Questa è una di quelle. Spero che significhi tanto per voi quanto per me. Ho pensato che meritasse uno spazio tutto suo prima dell’uscita dell’album tra qualche settimana, quindi eccola qui. End of an Era uscirà venerdì”.