Niall Horan: la canzone End of an Era è dedicata a Liam Payne scritto da Giovanna Codella 4 Giugno 2026 Niall Horan pubblica venerdì 22 maggio 2026 End of an Era. Il brano è una delle tracce del suo quarto album Dinner Party che è stato anticipato dal brano omonimo ed è in uscita il 5 giugno. Nel realizzare il singolo, Niall ha collaborato con John Ryan, Afterhrs e Julian Bunetta. Questa è una delle canzoni dell’intero progetto a cui il cantautore è particolarmente legato poiché in essa è racchiusa anche una dedica al suo ex compagno di band negli One Direction, i cui ricordi sono senza dubbio una parte importante della vita dell’artista e continuano a essere fonte d’ispirazione. Il lyric video della canzone Testo End of an Era di Niall Horan We had it, pure magic Remembering what it was like Time passes so fast that I couldn’t tell you goodbye Two strings crying ‘bout coming undone Shadows laughing ‘bout their days in the sun Tears fall down like the future comes Slowly, and then all at once Feels like letting go of Things we’re not supposed to One breath and it’s over The end of an era (It’s the end of a—) Feels like letting go of (It’s the end of a—) Someone I want more of (It’s the end of a—) Onе breath and it’s over (It’s the еnd of a—) The end of an era Twisted and terrified How things change overnight Footsteps we can’t rewind Careless times, yeah, we sure had some Naive eyes, yeah, we sure looked young Tears fall down like the future comes Slowly, and then all at once Feels like letting go of Things we’re not supposed to One breath and it’s over The end of an era (It’s the end of a—) Feels like letting go of (It’s the end of a—) Someone I want more of (It’s the end of a—) One breath and it’s over (It’s the end of a—) The end of an era Ah-ah, ah-ah-ah Ah-ah-ah, ah-ah Ah-ah, ah-ah-ah (It’s the end of a—) Ah-ah-ah, ah-ah (It’s the end of a—) Ah-ah, ah-ah-ah (It’s the end of a—) Feels like letting go of Things we’re not supposed to (It’s the end of a—) One breath and it’s over The end of an era (It’s the end of a—) So hard letting go of (It’s the end of a—) Someone I want more of (It’s the end of a—) One breath and it’s over (It’s the end of a—) The end of an era The end of an era The end of an era The end of an era The end of an era Traduzione Ce l’avevamo, pura magia Ricordando com’era Il tempo passa così in fretta che Non sono riuscito a dirti addio Due corde che piangono per essersi disfatte Ombre che ridono dei loro giorni al sole Le lacrime cadono come il futuro che arriva Lentamente, e poi tutto in una volta Sembra di voler lasciare andare Cose che non dovremmo Un respiro ed è finita La fine di un’era (È la fine di un—) Sembra di voler lasciare andare (È la fine di un—) Qualcuno di cui voglio di più (È la fine di un—) Un respiro ed è finita (È la fine di un—) La fine di un’era Contorto e terrorizzato Come cambiano le cose da un giorno all’altro Passi che non possiamo riavvolgere Tempi spensierati, sì, ne abbiamo avuti di sicuro Occhi ingenui, sì, sembravamo davvero giovani Le lacrime cadono come il futuro che arriva Lentamente, e poi tutto in una volta una volta Sembra di lasciar andare Cose che non dovremmo Un respiro ed è finita La fine di un’era (È la fine di un—) Sembra di lasciar andare (È la fine di un—) Qualcuno di cui voglio di più (È la fine di un—) Un respiro ed è finita (È la fine di un—) La fine di un’era Ah-ah, ah-ah-ah Ah-ah-ah, ah-ah Ah-ah, ah-ah-ah (È la fine di un—) Ah-ah-ah, ah-ah (È la fine di un—) Ah-ah, ah-ah-ah (È la fine di un—) Sembra di lasciar andare Cose che non dovremmo (È la fine di un—) Un respiro ed è finita La fine di un’era (È la fine di un—) Così difficile lasciar andare di (È la fine di un—) Qualcuno di cui voglio di più (È la fine di un—) Un respiro ed è finita (È la fine di un—) La fine di un’era La fine di un’era La fine di un’era La fine di un’era Significato End of an Era di Niall Horan Il brano riflette i tempi passati, esplorandoli con nostalgia e tristezza. In un’intervista con And The Writer Is…, Niall ha dichiarato che la canzone parla del suo ex compagno di band, Liam Payne. “Io e Julian, o meglio Julian, l’abbiamo detto. Ci ha detto: ‘Questa canzone parla di Liam. Non lo sappiamo ancora…’. Ripensiamo ai bei momenti passati insieme, a tutte le cose di cui abbiamo parlato nell’ultima ora: fare dischi insieme, crescere insieme in un’industria folle, girare il mondo, viaggiare, tutti i piccoli momenti condivisi nelle camere d’albergo, stare sul palco e guardarci negli occhi. Tutte queste cose riaffiorano in questa canzone, insieme alla tristezza.” Nonostante la dedica al compianto amico, Niall ha aggiunto su Instagram, che End of an Era non è un pezzo che è nato dall’oggi al domani ma che anzi ha avuto bisogno di tempo per venire alla luce. “Julian Bunetta, John Ryan e io abbiamo iniziato a lavorare alla versione originale di questa canzone anni e anni fa. L’abbiamo riscritta circa quattro volte senza mai sentirci completamente a nostro agio. Mentre lavoravamo a questo album, l’abbiamo ripresa in mano. Alcune canzoni impiegano un po’ di tempo per arrivare al punto. Questa è una di quelle. Spero che significhi tanto per voi quanto per me. Ho pensato che meritasse uno spazio tutto suo prima dell’uscita dell’album tra qualche settimana, quindi eccola qui. End of an Era uscirà venerdì”.