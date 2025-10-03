Taylor Swift – ​​Eldest Daughter: audio, testo e traduzione

Eldest Daughter è uno dei brani contenuti nell’album di Taylor Swift The Life of a Showgirl uscito il 3 ottobre 2025 che è il dodicesimo album in studio di Taylor.

Significato della canzone:

Eldest Daughter è la track 5, ovvero storicamente la canzone più intima e vulnerabile del disco; nella canzone Taylor Swift ammette che nella vita ha sempre cercato di essere qualcosa che non era, di dimostrare al mondo di essere quello che tutti speravano che lei fosse. Come ogni figlia maggiore, si sente di essere la prima vittima sacrificale, però vestita per la festa per non mostrare dolore. Adesso che Travis Kelce è arrivato nella sua vita, però, può essere finalmente se stessa.

Si vociferava che la canzone tratta la sua esperienza come sorella maggiore di suo fratello Austin, o la sua vita familiare, un argomento già trattato in The Best Day e parzialmente in Mine. In passato, Taylor ha parlato di altri membri della sua famiglia: in Soon You’ll Get Better (sua madre), Marjorie (sua nonna) e Epiphany (suo nonno). Ha anche ricordato di essere cresciuta in una fattoria di alberi di Natale, in particolare in Christmas Tree Farm.

Testo Eldest Daughter

[Verse 1]

Everybody’s so punk on the internet

Everyone’s unbothered ‘til they’re not

Every joke’s just trolling and memes

Sad as it seems, apathy is hot

Everybody’s cutthroat in the comments

Every single hot take is cold as ice

When you found me, I said I was busy, that was a lie

[Pre-Chorus]

I have been afflicted by a terminal uniqueness

I’ve been dying just from trying to seem cool

[Chorus]

But I’m not a bad bitch, and this isn’t savage

But I’m never gonna let you down

I’m never gonna leave you out

So many traitors, smooth operators

But I’m never gonna break that vow

I’m nеver gonna leave you now

Now, now

[Verse 2]

You know, thе last time I laughed this hard was

On the trampoline in somebody’s backyard

I must’ve been about eight or nine

That was the night

I fell off and broke my arm

Pretty soon, I learned cautious discretion

When your first crush crushes something kind

When I said I don’t believe in marriage, that was a lie

[Pre-Chorus]

Every eldest daughter

Was the first lamb to the slaughter

So we all dressed up as wolves and we looked fire

[Chorus]

But I’m not a bad bitch, and this isn’t savage

But I’m never gonna let you down

I’m never gonna leave you out

So many traitors, smooth operators

But I’m never gonna break that vow

I’m never gonna leave you now

Now, now

[Bridge]

We lie back

A beautiful, beautiful time-lapse

Ferris wheels, kisses, and lilacs

And things I said were dumb

‘Cause I thought that I’d never find that beautiful, beautiful life that (Ah)

Shimmers that innocent light back

Like when we were young

Every youngest child felt

They were raised up in the wild

But now you’re home

[Chorus]

‘Cause I’m not a bad bitch

And this isn’t savage

And I’m never gonna let you down

I’m never gonna leave you out

So many traitors, smooth operators (Ah, ah)

But I’m never gonna break that vow (Never gonna break that vow)

I’m never gonna leave you now

Now, now

[Outro]

Never gonna break that vow (Ooh)

Never gonna leave you now, now

I’m never gonna leave you now

Traduzione Eldest Daughter di Taylor Swift

[Strofa 1]

Sono tutti così punk su Internet

Tutti sembrano impassibili… finché non lo sono

Ogni battuta è solo trolling e meme

Triste a dirsi: l’apatia è di moda

Sono tutti spietati nei commenti

Ogni “hot take” è freddo come il ghiaccio

Quando mi hai trovato, ho detto che ero occupata, era una bugia

[Pre-Ritornello]

Sono stata afflitta da una “unicità terminale”

Morivo solo per cercare di sembrare cool

[Ritornello]

Ma non sono una bad bitch, e questo non è essere savage

Ma non ti deluderò mai

Non ti lascerò mai fuori

Così tanti traditori, operatori lisci

Ma non infrangerò mai quel voto

Non ti lascerò mai ora

Ora, ora

[Strofa 2]

Sai, l’ultima volta che ho riso così forte

Era sul trampolino nel giardino di qualcuno

Dovevo avere otto o nove anni

Quella fu la notte

In cui caddi e mi ruppi il braccio

Ben presto ho imparato la prudenza cauta

Quando la tua prima cotta schiaccia qualcosa di gentile

Quando ho detto che non credevo nel matrimonio, era una bugia

[Pre-Ritornello]

Ogni figlia maggiore

È stata il primo agnello al macello

Così ci siamo vestite tutte da lupi e sembravamo favolose

[Ritornello]

Ma non sono una bad bitch, e questo non è essere savage

Ma non ti deluderò mai

Non ti lascerò mai fuori

Così tanti traditori, operatori lisci

Ma non infrangerò mai quel voto

Non ti lascerò mai ora

Ora, ora

[Bridge]

Ci sdraiamo

Un bellissimo, bellissimo time-lapse

Ruote panoramiche, baci e lillà

E cose stupide che ho detto

Perché pensavo che non avrei mai trovato quella bellissima, bellissima vita che (Ah)

Riflette di nuovo quella luce innocente

Come quando eravamo giovani

Ogni figlio più piccolo sentiva

Di essere cresciuto allo stato brado

Ma ora sei a casa

[Ritornello]

Perché non sono una bad bitch

E questo non è essere savage

E non ti deluderò mai

Non ti lascerò mai fuori

Così tanti traditori, operatori lisci (Ah, ah)

Ma non infrangerò mai quel voto (Mai infrangerò quel voto)

Non ti lascerò mai ora

Ora, ora

[Outro]

Non infrangerò mai quel voto (Ooh)

Non ti lascerò mai ora, ora

Non ti lascerò mai ora