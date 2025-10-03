Taylor Swift – Eldest Daughter: audio, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 3 Ottobre 2025 Eldest Daughter è uno dei brani contenuti nell’album di Taylor Swift The Life of a Showgirl uscito il 3 ottobre 2025 che è il dodicesimo album in studio di Taylor. Significato della canzone: Eldest Daughter è la track 5, ovvero storicamente la canzone più intima e vulnerabile del disco; nella canzone Taylor Swift ammette che nella vita ha sempre cercato di essere qualcosa che non era, di dimostrare al mondo di essere quello che tutti speravano che lei fosse. Come ogni figlia maggiore, si sente di essere la prima vittima sacrificale, però vestita per la festa per non mostrare dolore. Adesso che Travis Kelce è arrivato nella sua vita, però, può essere finalmente se stessa. Si vociferava che la canzone tratta la sua esperienza come sorella maggiore di suo fratello Austin, o la sua vita familiare, un argomento già trattato in The Best Day e parzialmente in Mine. In passato, Taylor ha parlato di altri membri della sua famiglia: in Soon You’ll Get Better (sua madre), Marjorie (sua nonna) e Epiphany (suo nonno). Ha anche ricordato di essere cresciuta in una fattoria di alberi di Natale, in particolare in Christmas Tree Farm. Tutti i i testi e le traduzioni di The Life of a Showgirl Ascolta qui la canzone: Testo Eldest Daughter [Verse 1] Everybody’s so punk on the internet Everyone’s unbothered ‘til they’re not Every joke’s just trolling and memes Sad as it seems, apathy is hot Everybody’s cutthroat in the comments Every single hot take is cold as ice When you found me, I said I was busy, that was a lie [Pre-Chorus] I have been afflicted by a terminal uniqueness I’ve been dying just from trying to seem cool [Chorus] But I’m not a bad bitch, and this isn’t savage But I’m never gonna let you down I’m never gonna leave you out So many traitors, smooth operators But I’m never gonna break that vow I’m nеver gonna leave you now Now, now [Verse 2] You know, thе last time I laughed this hard was On the trampoline in somebody’s backyard I must’ve been about eight or nine That was the night I fell off and broke my arm Pretty soon, I learned cautious discretion When your first crush crushes something kind When I said I don’t believe in marriage, that was a lie [Pre-Chorus] Every eldest daughter Was the first lamb to the slaughter So we all dressed up as wolves and we looked fire [Chorus] But I’m not a bad bitch, and this isn’t savage But I’m never gonna let you down I’m never gonna leave you out So many traitors, smooth operators But I’m never gonna break that vow I’m never gonna leave you now Now, now [Bridge] We lie back A beautiful, beautiful time-lapse Ferris wheels, kisses, and lilacs And things I said were dumb ‘Cause I thought that I’d never find that beautiful, beautiful life that (Ah) Shimmers that innocent light back Like when we were young Every youngest child felt They were raised up in the wild But now you’re home [Chorus] ‘Cause I’m not a bad bitch And this isn’t savage And I’m never gonna let you down I’m never gonna leave you out So many traitors, smooth operators (Ah, ah) But I’m never gonna break that vow (Never gonna break that vow) I’m never gonna leave you now Now, now [Outro] Never gonna break that vow (Ooh) Never gonna leave you now, now I’m never gonna leave you now Traduzione Eldest Daughter di Taylor Swift [Strofa 1] Sono tutti così punk su Internet Tutti sembrano impassibili… finché non lo sono Ogni battuta è solo trolling e meme Triste a dirsi: l’apatia è di moda Sono tutti spietati nei commenti Ogni “hot take” è freddo come il ghiaccio Quando mi hai trovato, ho detto che ero occupata, era una bugia [Pre-Ritornello] Sono stata afflitta da una “unicità terminale” Morivo solo per cercare di sembrare cool [Ritornello] Ma non sono una bad bitch, e questo non è essere savage Ma non ti deluderò mai Non ti lascerò mai fuori Così tanti traditori, operatori lisci Ma non infrangerò mai quel voto Non ti lascerò mai ora Ora, ora [Strofa 2] Sai, l’ultima volta che ho riso così forte Era sul trampolino nel giardino di qualcuno Dovevo avere otto o nove anni Quella fu la notte In cui caddi e mi ruppi il braccio Ben presto ho imparato la prudenza cauta Quando la tua prima cotta schiaccia qualcosa di gentile Quando ho detto che non credevo nel matrimonio, era una bugia [Pre-Ritornello] Ogni figlia maggiore È stata il primo agnello al macello Così ci siamo vestite tutte da lupi e sembravamo favolose [Ritornello] Ma non sono una bad bitch, e questo non è essere savage Ma non ti deluderò mai Non ti lascerò mai fuori Così tanti traditori, operatori lisci Ma non infrangerò mai quel voto Non ti lascerò mai ora Ora, ora [Bridge] Ci sdraiamo Un bellissimo, bellissimo time-lapse Ruote panoramiche, baci e lillà E cose stupide che ho detto Perché pensavo che non avrei mai trovato quella bellissima, bellissima vita che (Ah) Riflette di nuovo quella luce innocente Come quando eravamo giovani Ogni figlio più piccolo sentiva Di essere cresciuto allo stato brado Ma ora sei a casa [Ritornello] Perché non sono una bad bitch E questo non è essere savage E non ti deluderò mai Non ti lascerò mai fuori Così tanti traditori, operatori lisci (Ah, ah) Ma non infrangerò mai quel voto (Mai infrangerò quel voto) Non ti lascerò mai ora Ora, ora [Outro] Non infrangerò mai quel voto (Ooh) Non ti lascerò mai ora, ora Non ti lascerò mai ora Potrebbe anche interessarti: Tutti i i testi e le traduzioni di The Life of a Showgirl