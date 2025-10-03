GingerGeneration.it

Taylor Swift – ​​Eldest Daughter: audio, testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
taylor swift

Eldest Daughter è uno dei brani contenuti nell’album di Taylor Swift The Life of a Showgirl uscito il 3 ottobre 2025 che è il dodicesimo album in studio di Taylor.

Significato della canzone:

Eldest Daughter è la track 5, ovvero storicamente la canzone più intima e vulnerabile del disco; nella canzone Taylor Swift ammette che nella vita ha sempre cercato di essere qualcosa che non era, di dimostrare al mondo di essere quello che tutti speravano che lei fosse. Come ogni figlia maggiore, si sente di essere la prima vittima sacrificale, però vestita per la festa per non mostrare dolore. Adesso che Travis Kelce è arrivato nella sua vita, però, può essere finalmente se stessa.

Si vociferava che la canzone tratta la sua esperienza come sorella maggiore di suo fratello Austin, o la sua vita familiare, un argomento già trattato in The Best Day e parzialmente in Mine. In passato, Taylor ha parlato di altri membri della sua famiglia: in Soon You’ll Get Better (sua madre), Marjorie (sua nonna) e Epiphany (suo nonno). Ha anche ricordato di essere cresciuta in una fattoria di alberi di Natale, in particolare in Christmas Tree Farm.

Tutti i i testi e le traduzioni di The Life of a Showgirl

Ascolta qui la canzone:

Testo Eldest Daughter

[Verse 1]
Everybody’s so punk on the internet
Everyone’s unbothered ‘til they’re not
Every joke’s just trolling and memes
Sad as it seems, apathy is hot
Everybody’s cutthroat in the comments
Every single hot take is cold as ice
When you found me, I said I was busy, that was a lie

[Pre-Chorus]
I have been afflicted by a terminal uniqueness
I’ve been dying just from trying to seem cool

[Chorus]
But I’m not a bad bitch, and this isn’t savage
But I’m never gonna let you down
I’m never gonna leave you out
So many traitors, smooth operators
But I’m never gonna break that vow
I’m nеver gonna leave you now
Now, now

[Verse 2]
You know, thе last time I laughed this hard was
On the trampoline in somebody’s backyard
I must’ve been about eight or nine
That was the night
I fell off and broke my arm
Pretty soon, I learned cautious discretion
When your first crush crushes something kind
When I said I don’t believe in marriage, that was a lie

[Pre-Chorus]
Every eldest daughter
Was the first lamb to the slaughter
So we all dressed up as wolves and we looked fire

[Chorus]
But I’m not a bad bitch, and this isn’t savage
But I’m never gonna let you down
I’m never gonna leave you out
So many traitors, smooth operators
But I’m never gonna break that vow
I’m never gonna leave you now
Now, now

[Bridge]
We lie back
A beautiful, beautiful time-lapse
Ferris wheels, kisses, and lilacs
And things I said were dumb
‘Cause I thought that I’d never find that beautiful, beautiful life that (Ah)
Shimmers that innocent light back
Like when we were young
Every youngest child felt
They were raised up in the wild
But now you’re home
[Chorus]
‘Cause I’m not a bad bitch
And this isn’t savage
And I’m never gonna let you down
I’m never gonna leave you out
So many traitors, smooth operators (Ah, ah)
But I’m never gonna break that vow (Never gonna break that vow)
I’m never gonna leave you now
Now, now

[Outro]
Never gonna break that vow (Ooh)
Never gonna leave you now, now
I’m never gonna leave you now

Traduzione Eldest Daughter di Taylor Swift

[Strofa 1]

Sono tutti così punk su Internet
Tutti sembrano impassibili… finché non lo sono
Ogni battuta è solo trolling e meme
Triste a dirsi: l’apatia è di moda
Sono tutti spietati nei commenti
Ogni “hot take” è freddo come il ghiaccio
Quando mi hai trovato, ho detto che ero occupata, era una bugia

[Pre-Ritornello]

Sono stata afflitta da una “unicità terminale”
Morivo solo per cercare di sembrare cool

[Ritornello]

Ma non sono una bad bitch, e questo non è essere savage
Ma non ti deluderò mai
Non ti lascerò mai fuori
Così tanti traditori, operatori lisci
Ma non infrangerò mai quel voto
Non ti lascerò mai ora
Ora, ora

[Strofa 2]

Sai, l’ultima volta che ho riso così forte
Era sul trampolino nel giardino di qualcuno
Dovevo avere otto o nove anni
Quella fu la notte
In cui caddi e mi ruppi il braccio
Ben presto ho imparato la prudenza cauta
Quando la tua prima cotta schiaccia qualcosa di gentile
Quando ho detto che non credevo nel matrimonio, era una bugia

[Pre-Ritornello]

Ogni figlia maggiore
È stata il primo agnello al macello
Così ci siamo vestite tutte da lupi e sembravamo favolose

[Ritornello]

Ma non sono una bad bitch, e questo non è essere savage
Ma non ti deluderò mai
Non ti lascerò mai fuori
Così tanti traditori, operatori lisci
Ma non infrangerò mai quel voto
Non ti lascerò mai ora
Ora, ora

[Bridge]

Ci sdraiamo
Un bellissimo, bellissimo time-lapse
Ruote panoramiche, baci e lillà
E cose stupide che ho detto
Perché pensavo che non avrei mai trovato quella bellissima, bellissima vita che (Ah)
Riflette di nuovo quella luce innocente
Come quando eravamo giovani
Ogni figlio più piccolo sentiva
Di essere cresciuto allo stato brado
Ma ora sei a casa

[Ritornello]

Perché non sono una bad bitch
E questo non è essere savage
E non ti deluderò mai
Non ti lascerò mai fuori
Così tanti traditori, operatori lisci (Ah, ah)
Ma non infrangerò mai quel voto (Mai infrangerò quel voto)
Non ti lascerò mai ora
Ora, ora

[Outro]

Non infrangerò mai quel voto (Ooh)
Non ti lascerò mai ora, ora
Non ti lascerò mai ora

Potrebbe anche interessarti:

Tutti i i testi e le traduzioni di The Life of a Showgirl

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati