Miley Cyrus vuole celebrare il 20° anniversario di Hannah Montana

I fan di Hannah Montana non possono che esserne felici: Miley Cyrus è emozionata quanto loro per il 20° anniversario della serie Disney! L’ex piccola star, diventata un’icona pop, (ormai pronta al matrimonio) ha anticipato le sue intenzioni per una “celebrazione speciale” il prossimo anno.

“Sto sicuramente lavorando [a qualcosa]“, ha rivelato Miley a Good Morning America alla première mondiale di Avatar: Fire and Ash che si è tenuta a Los Angeles il 1° dicembre. “Gran parte del mio tempo in questo momento lo dedico a chiedermi ‘Come posso onorare Hannah in una celebrazione così speciale per tutti noi?‘”

“Anche io sono entusiasta nel festeggiarla” ha concluso. I fan si sono subito riversati nei commenti per condividere le loro idee su come l’artista potrebbe rendere omaggio all’iconica serie, nel 2026, 20 anni dopo la sua prima messa in onda il 24 marzo 2006.

“Per favore, un documentario andrebbe bene“, ha suggerito un fan, mentre un altro si accontenta di riguardare lo show: “Vorrei vedere Disney Channel riproporre gli episodi insieme ad altri classici”.

Altri invece hanno chiesto concerti a tema e un utente X ha scritto: “20 anni dopo e stiamo ancora urlando ‘SWEET NIBLETS’ – dacci il concerto, Miley!!” e un altro ancora ha aggiunto: “Se fa un concerto dedicato ad Hannah Montana, ci andiamo“.

C’è infine chi spera in un tour completo dedicato alla protagonista della serie, scrivendo: “Hannah Montana compie 20 anni, è un reset culturale. Abbiamo bisogno di un tour e di un nuovo album!“.

Miley Cyrus su Hannah Montana

Di recente, Miley ha parlato del suo legame con il personaggio e di come sia finalmente riuscita a distaccarsene, in un’intervista per Hollywood Reporter del 2025: “In un certo senso sono Hannah, mi piace davvero l’identità che ha dietro. Non era qualcosa di scritto sulla carta“.

Eppure, il personaggio era rimasto congelato nel tempo, senza un’evoluzione, come ha sottolineato la cantautrice che ha aggiunto: “Ho iniziato, sai, ‘vivendo’. E ricordo di aver pensato: ‘Sarà molto imbarazzante indossare tutù e Doc Martens’. Uno dei registi mi ha detto: ‘Ora il leone è uscito dalla gabbia, ha capito da dove viene, e sarà dura tornare allo zoo’“.