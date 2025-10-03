GingerGeneration.it

Taylor Swift – ​​CANCELLED!: audio, testo e traduzione

scritto da Laura Boni
CANCELLED! è uno dei brani contenuti nell’album di Taylor Swift The Life of a Showgirl uscito il 3 ottobre 2025 che è il dodicesimo album in studio di Taylor.

Significato della canzone:

In Cancelled! Taylor Swift parla in modo dissacrante ed ironico di amicizia e di chi sono le persone che sceglie di avere al suo fianco nella vita; in quella che sembra essere quasi un secondo atto di New Romantics, la cantante ammette che si fida delle persone che sono state “cancellate”, che hanno cicatrici simili alle sue e che sono rimaste al suo fianco senza pregiudizi quando lei è stata crocifissa pubblicamente.

Testo CANCELLED!

[Verse 1]
You thought that it would be okay, at first
The situation could be saved, of course
But they’d already picked out your grave and hearse
Beware the wrath of masked crusaders

[Pre-Chorus]
Did you girl-boss too close to the sun?
Did they catch you having far too much fun?
Come with me, when they see us, they’ll run
Something wicked this way comes

[Chorus]
Good thing I like my friends cancelled
I like ‘em cloaked in Gucci and in scandal
Like my whiskey sour
And poison thorny flowers
Welcome to my underworld
Where it gets quite dark
At least you know exactly who your friends are
They’re the ones with matching scars

[Verse 2]
It’s easy to love you when you’re popular
The optics click, everyone prospers
But one single drop, you’re off the roster
“Tone-deaf and hot, let’s fuckin’ off her”

[Pre-Chorus]
Did you make a joke only a man could?
Were you just too smug for your own good?
Or bring a tiny violin to a knife fight?
Baby, that all ends tonight

[Chorus]
Good thing I like my friends cancelled (Cancelled)
I like ‘em cloaked in Gucci and in scandal
Like my whiskey sour
And poison thorny flowers
(Honey) Welcome to my underworld
It’ll break your heart
At least you know exactly who your friends are
They’re the ones with matching scars

[Bridge]
They stood by me
Before my exoneration
They believed I was innocent
So I’m not here for judgment, no, ooh

[Verse 3]
But if you can’t be good, then just be better at it
Everyone’s got bodies in the attic
Or took somebody’s man, we’ll take you by the hand
And soon you’ll learn the art of never getting caught

[Chorus]
It’s a good thing I like my friends cancelled
You know that I like ‘em cloaked in Gucci and in scandal
I like my whiskey sour
And poison thorny flowers (Ooh)
Yeah, it’s a good thing I like my friends cancelled (Cancelled)
I salute you if you’re much too much to handle
Like my whiskey sour (I like it)
And poison thorny flowers (I love it)
Can’t you see my infamy loves company?
Now they’ve broken you like they’ve broken me
But a shattered glass is a lot more sharp
And now you know exactly who your friends are

[Outro]
You know who we are
We’re the ones with matching scars

Traduzione CANCELLED! di Taylor Swift

[Strofa 1]

All’inizio pensavi che sarebbe andato tutto bene
Che la situazione si potesse salvare, certo
Ma avevano già scelto la tua tomba e il carro funebre
Attenta alla furia dei crociati mascherati

[Pre-Ritornello]

Hai fatto la girl-boss troppo vicino al sole?
Ti hanno beccata mentre ti divertivi troppo?
Vieni con me, quando ci vedranno, scapperanno
Sta arrivando qualcosa di malvagio

[Ritornello]

Meno male che mi piacciono le mie amiche cancellate
Le voglio avvolte in Gucci e nello scandalo
Come il mio whiskey sour
E i fiori avvelenati e pieni di spine
Benvenuta nel mio mondo sotterraneo
Dove si fa davvero buio
Ma almeno sai esattamente chi sono i tuoi amici
Sono quelli con le stesse cicatrici

[Strofa 2]

È facile amarti quando sei sulla cresta dell’onda
Le apparenze funzionano, tutti ci guadagnano
Ma basta una goccia, e sei fuori dalla lista
“Sorda al contesto, ma sexy… facciamola fuori”

[Pre-Ritornello]

Hai fatto una battuta che solo un uomo poteva fare?
Sei stata troppo compiaciuta per il tuo stesso bene?
Hai portato un violino a una rissa coi coltelli?
Tesoro, finisce tutto stanotte

[Ritornello]

Meno male che mi piacciono le mie amiche cancellate (Cancellate)
Le voglio avvolte in Gucci e nello scandalo
Come il mio whiskey sour
E i fiori avvelenati e pieni di spine
(Baby) Benvenuta nel mio mondo sotterraneo
Ti spezzerà il cuore
Ma almeno sai esattamente chi sono i tuoi amici
Sono quelli con le stesse cicatrici

[Bridge]

Sono rimaste al mio fianco
Prima della mia assoluzione
Credevano che fossi innocente
Quindi non sono qui per giudicare, no, ooh

[Strofa 3]

Se non puoi essere buona, allora sii solo più brava a non farti beccare
Tutti hanno scheletri nell’armadio
O hanno rubato l’uomo di qualcun’altra
Ti prenderemo per mano
E presto imparerai l’arte di non essere mai scoperta

[Ritornello]

Meno male che mi piacciono le mie amiche cancellate
Sai che le voglio avvolte in Gucci e nello scandalo
Mi piace il mio whiskey sour
E i fiori avvelenati e pieni di spine (Ooh)
Sì, meno male che mi piacciono le mie amiche cancellate (Cancellate)
Ti saluto se sei “troppo” per essere gestita
Mi piace il mio whiskey sour (Mi piace così)
E i fiori avvelenati e pieni di spine (Li adoro)
Non vedi che la mia infamia ama la compagnia?
Ora ti hanno spezzata, come hanno spezzato me
Ma un vetro rotto è molto più tagliente
E adesso sai esattamente chi sono i tuoi amici

[Outro]

Sai chi siamo
Siamo quelle con le stesse cicatrici

