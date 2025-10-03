Taylor Swift – ​​CANCELLED!: audio, testo e traduzione

CANCELLED! è uno dei brani contenuti nell’album di Taylor Swift The Life of a Showgirl uscito il 3 ottobre 2025 che è il dodicesimo album in studio di Taylor.

Significato della canzone:

In Cancelled! Taylor Swift parla in modo dissacrante ed ironico di amicizia e di chi sono le persone che sceglie di avere al suo fianco nella vita; in quella che sembra essere quasi un secondo atto di New Romantics, la cantante ammette che si fida delle persone che sono state “cancellate”, che hanno cicatrici simili alle sue e che sono rimaste al suo fianco senza pregiudizi quando lei è stata crocifissa pubblicamente.

Testo CANCELLED!

[Verse 1]

You thought that it would be okay, at first

The situation could be saved, of course

But they’d already picked out your grave and hearse

Beware the wrath of masked crusaders

[Pre-Chorus]

Did you girl-boss too close to the sun?

Did they catch you having far too much fun?

Come with me, when they see us, they’ll run

Something wicked this way comes

[Chorus]

Good thing I like my friends cancelled

I like ‘em cloaked in Gucci and in scandal

Like my whiskey sour

And poison thorny flowers

Welcome to my underworld

Where it gets quite dark

At least you know exactly who your friends are

They’re the ones with matching scars

[Verse 2]

It’s easy to love you when you’re popular

The optics click, everyone prospers

But one single drop, you’re off the roster

“Tone-deaf and hot, let’s fuckin’ off her”

[Pre-Chorus]

Did you make a joke only a man could?

Were you just too smug for your own good?

Or bring a tiny violin to a knife fight?

Baby, that all ends tonight

[Chorus]

Good thing I like my friends cancelled (Cancelled)

I like ‘em cloaked in Gucci and in scandal

Like my whiskey sour

And poison thorny flowers

(Honey) Welcome to my underworld

It’ll break your heart

At least you know exactly who your friends are

They’re the ones with matching scars

[Bridge]

They stood by me

Before my exoneration

They believed I was innocent

So I’m not here for judgment, no, ooh

[Verse 3]

But if you can’t be good, then just be better at it

Everyone’s got bodies in the attic

Or took somebody’s man, we’ll take you by the hand

And soon you’ll learn the art of never getting caught

[Chorus]

It’s a good thing I like my friends cancelled

You know that I like ‘em cloaked in Gucci and in scandal

I like my whiskey sour

And poison thorny flowers (Ooh)

Yeah, it’s a good thing I like my friends cancelled (Cancelled)

I salute you if you’re much too much to handle

Like my whiskey sour (I like it)

And poison thorny flowers (I love it)

Can’t you see my infamy loves company?

Now they’ve broken you like they’ve broken me

But a shattered glass is a lot more sharp

And now you know exactly who your friends are

[Outro]

You know who we are

We’re the ones with matching scars

Traduzione CANCELLED! di Taylor Swift

[Strofa 1]

All’inizio pensavi che sarebbe andato tutto bene

Che la situazione si potesse salvare, certo

Ma avevano già scelto la tua tomba e il carro funebre

Attenta alla furia dei crociati mascherati

[Pre-Ritornello]

Hai fatto la girl-boss troppo vicino al sole?

Ti hanno beccata mentre ti divertivi troppo?

Vieni con me, quando ci vedranno, scapperanno

Sta arrivando qualcosa di malvagio

[Ritornello]

Meno male che mi piacciono le mie amiche cancellate

Le voglio avvolte in Gucci e nello scandalo

Come il mio whiskey sour

E i fiori avvelenati e pieni di spine

Benvenuta nel mio mondo sotterraneo

Dove si fa davvero buio

Ma almeno sai esattamente chi sono i tuoi amici

Sono quelli con le stesse cicatrici

[Strofa 2]

È facile amarti quando sei sulla cresta dell’onda

Le apparenze funzionano, tutti ci guadagnano

Ma basta una goccia, e sei fuori dalla lista

“Sorda al contesto, ma sexy… facciamola fuori”

[Pre-Ritornello]

Hai fatto una battuta che solo un uomo poteva fare?

Sei stata troppo compiaciuta per il tuo stesso bene?

Hai portato un violino a una rissa coi coltelli?

Tesoro, finisce tutto stanotte

[Ritornello]

Meno male che mi piacciono le mie amiche cancellate (Cancellate)

Le voglio avvolte in Gucci e nello scandalo

Come il mio whiskey sour

E i fiori avvelenati e pieni di spine

(Baby) Benvenuta nel mio mondo sotterraneo

Ti spezzerà il cuore

Ma almeno sai esattamente chi sono i tuoi amici

Sono quelli con le stesse cicatrici

[Bridge]

Sono rimaste al mio fianco

Prima della mia assoluzione

Credevano che fossi innocente

Quindi non sono qui per giudicare, no, ooh

[Strofa 3]

Se non puoi essere buona, allora sii solo più brava a non farti beccare

Tutti hanno scheletri nell’armadio

O hanno rubato l’uomo di qualcun’altra

Ti prenderemo per mano

E presto imparerai l’arte di non essere mai scoperta

[Ritornello]

Meno male che mi piacciono le mie amiche cancellate

Sai che le voglio avvolte in Gucci e nello scandalo

Mi piace il mio whiskey sour

E i fiori avvelenati e pieni di spine (Ooh)

Sì, meno male che mi piacciono le mie amiche cancellate (Cancellate)

Ti saluto se sei “troppo” per essere gestita

Mi piace il mio whiskey sour (Mi piace così)

E i fiori avvelenati e pieni di spine (Li adoro)

Non vedi che la mia infamia ama la compagnia?

Ora ti hanno spezzata, come hanno spezzato me

Ma un vetro rotto è molto più tagliente

E adesso sai esattamente chi sono i tuoi amici

[Outro]

Sai chi siamo

Siamo quelle con le stesse cicatrici

