Il Collegio 9: le ultime puntate arrivano su RaiPlay, le anticipazioni

In attesa delle ultime quattro puntate de Il Collegio 9, la prima edizione digital first si conferma già un successo, spinta da un pubblico under 35, con 9,5 milioni di visualizzazioni totali.

All’orizzonte ci sono nuove entrate e abbandoni, amicizie e malumori, sorrisi e lacrime nel Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, dove gli allievi sono catapultati nel 1990, un anno in cui il mondo cambia velocemente e non è tutto rose e fiori.

Tra le sabbie del Golfo Persico, l’aria si fa tesa e anche in Italia l’atmosfera è sospesa tra l’euforia del nuovo decennio e un sistema politico che comincia a perdere pezzi e fascino.

Tra le mura del Convitto si aggirerà un segreto che inevitabilmente verrà fuori. Mentre i dissapori tra le ragazze continueranno, le crush nate tra i collegiali creeranno un’ ulteriore suspense.

Le immancabili intemperanze di gruppo metteranno a dura prova la pazienza dei professori, quella della Petolicchio in particolare. Uno degli allievi si metterà in risalto negativamente più degli altri con un gesto che il preside Bosisio definirà “molto offensivo” e sarà costretto a prendere provvedimenti.

Gli esami finali si avvicinano e le convittiadi regaleranno momenti di tensione, non mancheranno colpi di scena prima della famigerata riconsegna del diploma finale. Chi riuscirà a portare la pergamena a casa e chi invece ne uscirà senza diploma?

Ma quando va in onda Il Collegio 9? Da giovedì 6 novembre saranno disponibili in esclusiva su RaiPlay le ultime quattro puntate del docu-reality, che dal 29 dicembre sarà trasmesso su Rai 2.

Il Collegio 9

Le porte del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso si sono aperte per i nuovi allievi in aula che intendono superare l’esame di terza media. La classe protagonista si trova catapultata nel 1990, un anno in cui il mondo cambia alla velocità della luce: per un panino al bar si tirano fuori le mille lire, le cassette si registrano dalla radio con il dito pronto a stoppare la pubblicità, e in TV dominano le mitiche serie americane.

Alla guida del collegio, ancora il preside Paolo Bosisio, mentre dietro la cattedra tornano: Andrea Maggi, prof di italiano e di educazione civica, Maria Rosa Petolicchio, docente di matematica e scienze, David. W Callahan di inglese e poi, ancora, Alessandro Carnevale, insegnante di arte, e Luca Raina per storia e geografia.

Ai docenti storici si aggiungono tre nuove professoresse: Giusi Serra per musica, Lucia Bello per educazione fisica e Monica Calcagni, medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia, che tiene un corso di educazione sessuale.

A raccontare le avventure dei collegiali c’è Pierluigi Pardo, nuova voce narrante della tanto attesa serie. Il Collegio 9 è un programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea, realizzato in collaborazione con Banijay Italia.