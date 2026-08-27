JENNIE – Fallen Angel: Testi e Traduzioni dell’EP

JENNIE inizia ufficialmente un nuovo capitolo con Fallen Angel, una raccolta digitale di tre tracce in uscita il 28 agosto 2026. La star delle BLACKPINK ha annunciato il progetto dopo settimane di hype e dispeculazioni riguardo sua nuova era da solista, ed è ora pronta a spaccare tutto con la title track.

Il nuovo progetto contiene soltanto tre brani che però vogliono lasciare il segno e hanno uno scopo ben preciso: fallen angel appunto, heaven e la già pubblicata hit less than a lover. Secondo l’annuncio ufficiale, il progetto nasce “da un luogo super personale nel cuore di Jennie e dalla sua espressione più autentica. un regalo di Jennie, con amore“, mentre il suo team ha aggiunto: “Speriamo che questo Ep vi piaccia un sacco e che sia la colonna sonora perfetta per ricordarvi di questa estate“.

Tracklist Fallen Angel: Testi e Traduzioni

1. Fallen Angel

2. Heaven

3. Less Than Lover

Il nuovo album di JENNIE

Fallen Angel esce tramite l’etichetta Odd Atelier e Columbia Records, segnando un attesissimo ritorno dopo il trionfale e grintoso album d’esordio da solista della cantante, intitolato RUBY.

La stessa Odd Atelier ha descritto il mini-album di JENNIE come “un’espressione di sé profondamente personale e autentica” lasciando intendere che si tratta di un progetto più introspettivo e autobiografico, meno incentrato sull’evoluzione della sua carriera e più sul suo vissuto.

Prima di svelare tutti i dettagli riguardo la pubblicazione, l’artista si è esibita sui palchi di festival pazzeschi come il Governor’s ball di New York e si è presa la scena come headliner al Lollapalooza di Chicago, facendo ascoltare in anteprima ai fan il singolo principale, Less than a lover, la traccia uscita lo scorso luglio, inaugurando ufficialmente questa nuova era anche dal vivo.

Durante i live, la cantante ha regalato degli spoiler incredibili facendo ascoltare anche Heaven e Fallen Angel, con quest’ultima traccia scelta come title track della raccolta e come secondo singolo.