Harry Potter e La Pietra Filosofale: Nuovo trailer della serie tv di HBO Max

A Natale di tornerà ad Hogwarts! HBO Max ha pubblicato il primo trailer della serie tv, Harry Potter e La Pietra Filosofale; si tratta della prima stagione della serie che porterà per la prima volta anche sul piccolo schermo il mondo magico di Harry Potter, con un cast di giovani protagonisti tutto nuovo.

La prima stagione sarà composta da 8 episodi ed arriverà in esclusiva su HBO Max a partire da Dicembre 2026.

Il trailer di Harry Potter e La Pietra Filosofale:

Nel trailer vediamo Harry, Ron ed Hermione alle prese con il loro primo anno di scuola ad Hogwarts, tra lezioni, nuove amicizie e mostri da affrontare.

Trama:

Non c’è nulla di speciale in Harry Potter – o almeno questo è ciò che gli dice sua zia Petunia. Ma quando una misteriosa lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts arriva a casa, per Harry si apre la porta verso un mondo nascosto fatto di magia, amicizia e avventure. Ma dietro le mura incantate di Hogwarts si celano oscuri segreti. Harry dovrà trovare il coraggio per dimostrare il proprio valore e affrontare il più oscuro di tutti i maghi.

Cast:

Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter

Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger

Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley

John Lithgow nel ruolo di Albus Silente

Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGonagall

Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton

Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid

Rory Wilmot nel ruolo di Neville Longbottom

Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy

Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan

Elijah Oshin nel ruolo di Dean Thomas

Tristan Harland nel ruolo di Fred Weasley

Gabriel Harland nel ruolo di George Weasley

Ruari Spooner nel ruolo di Percy Weasley

Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil

Sienna Moosah nel ruolo di Lavanda Brown

Finn Stephens nel ruolo di Vincent Crabbe

William Nash nel ruolo di Gregory Goyle

Warwick Davis nel ruolo di Filius Vitious

Sirine Saba nel ruolo di Pomona Sprite

Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley

Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley

Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Filch

Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy

Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge

Luke Thallon nel ruolo di Quirinus Quirrel

Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley

Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley

Gracie Cochrane nel ruolo di Ginny Weasley

Richard Durden nel ruolo di Cuthbert Rüf

Louise Brealey nel ruolo di Rolanda Bumb

Bríd Brennan nel ruolo di Poppy Chips

Leigh Gill nel ruolo di Unci-Unci

Anton Lesser nel ruolo di Garrick Olivander