Harry Potter e La Pietra Filosofale: Nuovo trailer della serie tv di HBO Max scritto da Laura Boni 2 Settembre 2026 A Natale di tornerà ad Hogwarts! HBO Max ha pubblicato il primo trailer della serie tv, Harry Potter e La Pietra Filosofale; si tratta della prima stagione della serie che porterà per la prima volta anche sul piccolo schermo il mondo magico di Harry Potter, con un cast di giovani protagonisti tutto nuovo. La prima stagione sarà composta da 8 episodi ed arriverà in esclusiva su HBO Max a partire da Dicembre 2026. Il trailer di Harry Potter e La Pietra Filosofale: Nel trailer vediamo Harry, Ron ed Hermione alle prese con il loro primo anno di scuola ad Hogwarts, tra lezioni, nuove amicizie e mostri da affrontare. Trama: Non c’è nulla di speciale in Harry Potter – o almeno questo è ciò che gli dice sua zia Petunia. Ma quando una misteriosa lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts arriva a casa, per Harry si apre la porta verso un mondo nascosto fatto di magia, amicizia e avventure. Ma dietro le mura incantate di Hogwarts si celano oscuri segreti. Harry dovrà trovare il coraggio per dimostrare il proprio valore e affrontare il più oscuro di tutti i maghi. Cast: Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley John Lithgow nel ruolo di Albus Silente Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGonagall Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid Rory Wilmot nel ruolo di Neville Longbottom Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan Elijah Oshin nel ruolo di Dean Thomas Tristan Harland nel ruolo di Fred Weasley Gabriel Harland nel ruolo di George Weasley Ruari Spooner nel ruolo di Percy Weasley Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil Sienna Moosah nel ruolo di Lavanda Brown Finn Stephens nel ruolo di Vincent Crabbe William Nash nel ruolo di Gregory Goyle Warwick Davis nel ruolo di Filius Vitious Sirine Saba nel ruolo di Pomona Sprite Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Filch Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge Luke Thallon nel ruolo di Quirinus Quirrel Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley Gracie Cochrane nel ruolo di Ginny Weasley Richard Durden nel ruolo di Cuthbert Rüf Louise Brealey nel ruolo di Rolanda Bumb Bríd Brennan nel ruolo di Poppy Chips Leigh Gill nel ruolo di Unci-Unci Anton Lesser nel ruolo di Garrick Olivander