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Harry Potter e La Pietra Filosofale: Nuovo trailer della serie tv di HBO Max

scritto da Laura Boni
Harry Potter e la pietra filosofale

A Natale di tornerà ad Hogwarts! HBO Max ha pubblicato il primo trailer della serie tv, Harry Potter e La Pietra Filosofale; si tratta della prima stagione della serie che porterà per la prima volta anche sul piccolo schermo il mondo magico di Harry Potter, con un cast di giovani protagonisti tutto nuovo.

La prima stagione sarà composta da 8 episodi ed arriverà in esclusiva su HBO Max a partire da Dicembre 2026.

Il trailer di Harry Potter e La Pietra Filosofale:

Nel trailer vediamo Harry, Ron ed Hermione alle prese con il loro primo anno di scuola ad Hogwarts, tra lezioni, nuove amicizie e mostri da affrontare.

Trama:

Non c’è nulla di speciale in Harry Potter – o almeno questo è ciò che gli dice sua zia Petunia. Ma quando una misteriosa lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts arriva a casa, per Harry si apre la porta verso un mondo nascosto fatto di magia, amicizia e avventure. Ma dietro le mura incantate di Hogwarts si celano oscuri segreti. Harry dovrà trovare il coraggio per dimostrare il proprio valore e affrontare il più oscuro di tutti i maghi.

Cast: 

Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter
Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger
Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley
John Lithgow nel ruolo di Albus Silente
Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGonagall
Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton
Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid
Rory Wilmot nel ruolo di Neville Longbottom
Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy
Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan
Elijah Oshin nel ruolo di Dean Thomas
Tristan Harland nel ruolo di Fred Weasley
Gabriel Harland nel ruolo di George Weasley
Ruari Spooner nel ruolo di Percy Weasley
Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil
Sienna Moosah nel ruolo di Lavanda Brown
Finn Stephens nel ruolo di Vincent Crabbe
William Nash nel ruolo di Gregory Goyle
Warwick Davis nel ruolo di Filius Vitious
Sirine Saba nel ruolo di Pomona Sprite
Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley
Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley
Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Filch
Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy
Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge
Luke Thallon nel ruolo di Quirinus Quirrel
Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley
Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley
Gracie Cochrane nel ruolo di Ginny Weasley
Richard Durden nel ruolo di Cuthbert Rüf
Louise Brealey nel ruolo di Rolanda Bumb
Bríd Brennan nel ruolo di Poppy Chips
Leigh Gill nel ruolo di Unci-Unci
Anton Lesser nel ruolo di Garrick Olivander

Laura Boni

Giornalista, appassionata di film e serie tv, fashion e beauty addicted, ma soprattutto un'inguaribile sognatrice

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