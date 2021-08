Pretty Little Liars Original Sin: prime immagini dal set del reboot

Una nuova generazione di Liars è pronta ad entrare in azione. Il creatore di Pretty Little Liars Original Sin, Roberto Aguirre-Sacasa, lo stesso di Riverdale e Sabrina, ha pubblicato una serie di foto tratte dal set del reboot del popolare show. Le riprese inizieranno il 23 Agosto nello stato di New York ed il primo episodio si chiamerà Spirit Week.

Nella prima immagine pubblicata dallo showrunner vediamo le prime tre protagoniste annunciate, ovvero Bailee Madison, Maia Reficco e Chandler Kinney: “Okay, questo, mi rende felice. Le prime tre delle nostre favolose PLLs sono arrivare in Upstate NY (ovvero Millwood, Pennsylvania) per iniziare a filmare in un paio di settimane!!! (Arriveranno più foto, non appena annunceremo il resto del nostro bellissimo cast!)” ha scritto nella didascalia della foto pubblicata su Instagram, “Questi sorrisi meravigliosi MI fanno sorridere. Divertitevi per adesso, ragazze, le urla inizieranno il 23 Agosto“.

Aguirre-Sacasa ha pubblicato anche la copertina del copione del Pilot, che abbiamo scoperto essere intitolato Spirit Week, che è un termine utilizzato dalle scuole americane: E’ una settimana, tendenzialmente all’inizio dell’anno scolastico, in cui ogni giorno si segue un tema diverso per incoraggiare lo spirito della scuola e dare agli studenti il benvenuto ed un motivo in più per andare a scuola.

“In onore della serata preferita di Millwood, ovvero Venerdì 13, e per il fatto che #PLLOriginalSin inizia le riprese tra 11 giorni (!), ecco un’anticipazione della prima pagina del copione” ha scritto lo sceneggiatore. “Oh… Mio… A!!!!” ha risposto Bailee, “Roberto mi ricordo ancora quando ho letto il copione per la prima volta e mi ha dato i brividi, e sono sempre entusiasta quando condividi la copertina di un tuo nuovo progetto… questo è davvero speciale (!!!)“.

Anche le altre nuove Liars hanno commentato con entusiasmo sotto il post del loro showrunner.