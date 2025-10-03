GingerGeneration.it

Taylor Swift – Actually Romantic: audio, testo e traduzione

scritto da Laura Boni
taylor swift

Actually Romantic è uno dei brani contenuti nell’album di Taylor Swift The Life of a Showgirl uscito il 3 ottobre 2025 che è il dodicesimo album in studio di Taylor.

Significato della canzone:

Si tratta di un brano sarcastico che si riferisce ad una persona che non pare avere una fantastica opinione positiva di Taylor; molti pensano pensano possa trattarsi di una risposta a Charli xcx ed alla sua canzone Sympathy is a Knife, contenuta nel disco del 2024 Brat.

Nella canzone ironizza sul fatto che è romantico di come lei le dia così tante attenzioni e sembri non riuscire a smettere di parlare di lei. Charli XCX ha aperto per Taylor durante il Reputation Stadium Tour, ma non ha mai dimostrato riconoscenza per l’esperienza; la cantante britannica è sposata con George Daniel, batterista dei The 1975, ed ovviamente compagno di band di Matty Healy.

Ascolta qui la canzone:

Testo Actually Romantic

[Verse 1]
I heard you call me “Boring Barbie” when the coke’s got you brave
High-fived my ex and then you said you’re glad he ghosted me
Wrote me a song saying it makes you sick to see my face
Some people might be offended

[Chorus]
But it’s actually sweet
All the time you’ve spent on me
It’s honestly wild
All the effort you’ve put in
It’s actually romantic
I really gotta hand it to you, ooh
No man has ever loved me like you do

[Verse 2]
Hadn’t thought of you in a long time
But you keep sending me funny valentines
And I know you think it comes off vicious
But it’s precious, adorable
Like a toy chihuahua barking at me from a tiny purse
That’s how much it hurts
How many times has your boyfriend said
“Why are we always talking ‘bout her?”

[Chorus]
It’s actually sweet
All the time you’ve spent on me
It’s honestly wild
All the effort you’ve put in
It’s actually romantic
I really gotta hand it to you, ooh
No man has ever loved me like you do

[Bridge]
You think I’m tacky, baby
Stop talking dirty to me
It sounded nasty, but it
Feels like you’re flirting with me
I mind my business, God’s my witness that I don’t provoke it
It’s kind of making me wet (Oh)

[Chorus]
‘Cause it’s actually sweet
All the time you’ve spent on me
It’s honestly lovely
All the effort you’ve put in
It’s actually romantic
Really got to hand it to you, to you
No man has ever loved me like you do

[Outro]
It’s actually romantic (You’ve just given me so much attention; la-la-la-la)
It’s actually romantic
(It’s so) Romantic

Traduzione Actually Romantic di Taylor Swift

[Strofa 1]

Ti ho sentito chiamarmi “Barbie Noiosa” quando la coca ti ha dato coraggio
Hai dato il cinque al mio ex e poi hai detto che sei felice che mi abbia ghostata
Mi hai scritto una canzone dicendo che ti viene da vomitare a vedermi in faccia
Alcuni potrebbero offendersi

[Ritornello]

Ma in realtà è dolce
Tutto il tempo che hai passato a pensare a me
È davvero assurdo
Tutto l’impegno che ci hai messo
È quasi romantico
Devo davvero riconoscertelo, ooh
Nessun uomo mi ha mai amata come fai tu

[Strofa 2]

Non ti pensavo da un bel po’
Ma continui a mandarmi divertenti bigliettini di San Valentino
E so che credi di sembrare cattiva
Ma è tenero, adorabile
Come un chihuahua giocattolo che abbaia a me da una borsetta minuscola
Fa male proprio così
Quante volte il tuo ragazzo ti ha detto:
“Perché parliamo sempre di lei?”

[Ritornello]

In realtà è dolce
Tutto il tempo che hai passato a pensare a me
È davvero assurdo
Tutto l’impegno che ci hai messo
È quasi romantico
Devo davvero riconoscertelo, ooh
Nessun uomo mi ha mai amata come fai tu

[Bridge]

Pensi che io sia kitsch, tesoro
Ma smettila di parlarmi sporco
Suonava cattivo, ma
Sembra quasi che ci stai flirtando
Mi faccio i fatti miei, Dio mi è testimone che non ti provo a provocare
Ma… quasi mi eccita (Oh)

[Ritornello]

Perché in realtà è dolce
Tutto il tempo che hai passato a pensare a me
È sinceramente adorabile
Tutto l’impegno che ci hai messo
È quasi romantico
Devo davvero riconoscertelo, a te
Nessun uomo mi ha mai amata come fai tu

[Outro]

È davvero romantico
(Mi hai semplicemente dedicato così tanta attenzione; la-la-la-la)
È davvero romantico
(È così…) Romantico

