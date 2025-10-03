Taylor Swift – Actually Romantic: audio, testo e traduzione

Actually Romantic è uno dei brani contenuti nell’album di Taylor Swift The Life of a Showgirl uscito il 3 ottobre 2025 che è il dodicesimo album in studio di Taylor.

Significato della canzone:

Si tratta di un brano sarcastico che si riferisce ad una persona che non pare avere una fantastica opinione positiva di Taylor; molti pensano pensano possa trattarsi di una risposta a Charli xcx ed alla sua canzone Sympathy is a Knife, contenuta nel disco del 2024 Brat.

Nella canzone ironizza sul fatto che è romantico di come lei le dia così tante attenzioni e sembri non riuscire a smettere di parlare di lei. Charli XCX ha aperto per Taylor durante il Reputation Stadium Tour, ma non ha mai dimostrato riconoscenza per l’esperienza; la cantante britannica è sposata con George Daniel, batterista dei The 1975, ed ovviamente compagno di band di Matty Healy.

Testo Actually Romantic

[Verse 1]

I heard you call me “Boring Barbie” when the coke’s got you brave

High-fived my ex and then you said you’re glad he ghosted me

Wrote me a song saying it makes you sick to see my face

Some people might be offended

[Chorus]

But it’s actually sweet

All the time you’ve spent on me

It’s honestly wild

All the effort you’ve put in

It’s actually romantic

I really gotta hand it to you, ooh

No man has ever loved me like you do

[Verse 2]

Hadn’t thought of you in a long time

But you keep sending me funny valentines

And I know you think it comes off vicious

But it’s precious, adorable

Like a toy chihuahua barking at me from a tiny purse

That’s how much it hurts

How many times has your boyfriend said

“Why are we always talking ‘bout her?”

[Chorus]

It’s actually sweet

All the time you’ve spent on me

It’s honestly wild

All the effort you’ve put in

It’s actually romantic

I really gotta hand it to you, ooh

No man has ever loved me like you do

[Bridge]

You think I’m tacky, baby

Stop talking dirty to me

It sounded nasty, but it

Feels like you’re flirting with me

I mind my business, God’s my witness that I don’t provoke it

It’s kind of making me wet (Oh)

[Chorus]

‘Cause it’s actually sweet

All the time you’ve spent on me

It’s honestly lovely

All the effort you’ve put in

It’s actually romantic

Really got to hand it to you, to you

No man has ever loved me like you do

[Outro]

It’s actually romantic (You’ve just given me so much attention; la-la-la-la)

It’s actually romantic

(It’s so) Romantic

Traduzione Actually Romantic di Taylor Swift

[Strofa 1]

Ti ho sentito chiamarmi “Barbie Noiosa” quando la coca ti ha dato coraggio

Hai dato il cinque al mio ex e poi hai detto che sei felice che mi abbia ghostata

Mi hai scritto una canzone dicendo che ti viene da vomitare a vedermi in faccia

Alcuni potrebbero offendersi

[Ritornello]

Ma in realtà è dolce

Tutto il tempo che hai passato a pensare a me

È davvero assurdo

Tutto l’impegno che ci hai messo

È quasi romantico

Devo davvero riconoscertelo, ooh

Nessun uomo mi ha mai amata come fai tu

[Strofa 2]

Non ti pensavo da un bel po’

Ma continui a mandarmi divertenti bigliettini di San Valentino

E so che credi di sembrare cattiva

Ma è tenero, adorabile

Come un chihuahua giocattolo che abbaia a me da una borsetta minuscola

Fa male proprio così

Quante volte il tuo ragazzo ti ha detto:

“Perché parliamo sempre di lei?”

[Ritornello]

In realtà è dolce

Tutto il tempo che hai passato a pensare a me

È davvero assurdo

Tutto l’impegno che ci hai messo

È quasi romantico

Devo davvero riconoscertelo, ooh

Nessun uomo mi ha mai amata come fai tu

[Bridge]

Pensi che io sia kitsch, tesoro

Ma smettila di parlarmi sporco

Suonava cattivo, ma

Sembra quasi che ci stai flirtando

Mi faccio i fatti miei, Dio mi è testimone che non ti provo a provocare

Ma… quasi mi eccita (Oh)

[Ritornello]

Perché in realtà è dolce

Tutto il tempo che hai passato a pensare a me

È sinceramente adorabile

Tutto l’impegno che ci hai messo

È quasi romantico

Devo davvero riconoscertelo, a te

Nessun uomo mi ha mai amata come fai tu

[Outro]

È davvero romantico

(Mi hai semplicemente dedicato così tanta attenzione; la-la-la-la)

È davvero romantico

(È così…) Romantico