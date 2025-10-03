Taylor Swift – Actually Romantic: audio, testo e traduzione scritto da Laura Boni 3 Ottobre 2025 Actually Romantic è uno dei brani contenuti nell’album di Taylor Swift The Life of a Showgirl uscito il 3 ottobre 2025 che è il dodicesimo album in studio di Taylor. Significato della canzone: Si tratta di un brano sarcastico che si riferisce ad una persona che non pare avere una fantastica opinione positiva di Taylor; molti pensano pensano possa trattarsi di una risposta a Charli xcx ed alla sua canzone Sympathy is a Knife, contenuta nel disco del 2024 Brat. Nella canzone ironizza sul fatto che è romantico di come lei le dia così tante attenzioni e sembri non riuscire a smettere di parlare di lei. Charli XCX ha aperto per Taylor durante il Reputation Stadium Tour, ma non ha mai dimostrato riconoscenza per l’esperienza; la cantante britannica è sposata con George Daniel, batterista dei The 1975, ed ovviamente compagno di band di Matty Healy. Tutti i i testi e le traduzioni di The Life of a Showgirl Ascolta qui la canzone: Testo Actually Romantic [Verse 1] I heard you call me “Boring Barbie” when the coke’s got you brave High-fived my ex and then you said you’re glad he ghosted me Wrote me a song saying it makes you sick to see my face Some people might be offended [Chorus] But it’s actually sweet All the time you’ve spent on me It’s honestly wild All the effort you’ve put in It’s actually romantic I really gotta hand it to you, ooh No man has ever loved me like you do [Verse 2] Hadn’t thought of you in a long time But you keep sending me funny valentines And I know you think it comes off vicious But it’s precious, adorable Like a toy chihuahua barking at me from a tiny purse That’s how much it hurts How many times has your boyfriend said “Why are we always talking ‘bout her?” [Chorus] It’s actually sweet All the time you’ve spent on me It’s honestly wild All the effort you’ve put in It’s actually romantic I really gotta hand it to you, ooh No man has ever loved me like you do [Bridge] You think I’m tacky, baby Stop talking dirty to me It sounded nasty, but it Feels like you’re flirting with me I mind my business, God’s my witness that I don’t provoke it It’s kind of making me wet (Oh) [Chorus] ‘Cause it’s actually sweet All the time you’ve spent on me It’s honestly lovely All the effort you’ve put in It’s actually romantic Really got to hand it to you, to you No man has ever loved me like you do [Outro] It’s actually romantic (You’ve just given me so much attention; la-la-la-la) It’s actually romantic (It’s so) Romantic Traduzione Actually Romantic di Taylor Swift [Strofa 1] Ti ho sentito chiamarmi “Barbie Noiosa” quando la coca ti ha dato coraggio Hai dato il cinque al mio ex e poi hai detto che sei felice che mi abbia ghostata Mi hai scritto una canzone dicendo che ti viene da vomitare a vedermi in faccia Alcuni potrebbero offendersi [Ritornello] Ma in realtà è dolce Tutto il tempo che hai passato a pensare a me È davvero assurdo Tutto l’impegno che ci hai messo È quasi romantico Devo davvero riconoscertelo, ooh Nessun uomo mi ha mai amata come fai tu [Strofa 2] Non ti pensavo da un bel po’ Ma continui a mandarmi divertenti bigliettini di San Valentino E so che credi di sembrare cattiva Ma è tenero, adorabile Come un chihuahua giocattolo che abbaia a me da una borsetta minuscola Fa male proprio così Quante volte il tuo ragazzo ti ha detto: “Perché parliamo sempre di lei?” [Ritornello] In realtà è dolce Tutto il tempo che hai passato a pensare a me È davvero assurdo Tutto l’impegno che ci hai messo È quasi romantico Devo davvero riconoscertelo, ooh Nessun uomo mi ha mai amata come fai tu [Bridge] Pensi che io sia kitsch, tesoro Ma smettila di parlarmi sporco Suonava cattivo, ma Sembra quasi che ci stai flirtando Mi faccio i fatti miei, Dio mi è testimone che non ti provo a provocare Ma… quasi mi eccita (Oh) [Ritornello] Perché in realtà è dolce Tutto il tempo che hai passato a pensare a me È sinceramente adorabile Tutto l’impegno che ci hai messo È quasi romantico Devo davvero riconoscertelo, a te Nessun uomo mi ha mai amata come fai tu [Outro] È davvero romantico (Mi hai semplicemente dedicato così tanta attenzione; la-la-la-la) È davvero romantico (È così…) Romantico Potrebbe anche interessarti: Tutti i i testi e le traduzioni di The Life of a Showgirl