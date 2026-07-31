GingerGeneration.it

Ariana Grande – Like I do: (testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
petal ariana grande

Like I do è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. La nona traccia di Petal è un pezzo sfacciato e ironico. Costruito attorno al tema della fiducia in se stessi e su quello del complicato rapporto tra ammirazione e ossessione, la canzone vede Grande orgogliosa di se stessa rivolgendosi a una persona che sembra non riuscire a distogliere lo sguardo da lei. Il brano è stato presentato in anteprima durante l’Eternal Sunshine Tour al Bell Centre di Montréal, Quebec.

Clicca qui per l’anteprima della canzone

Il Lyric Video Ufficiale

Testo Like I do Ariana Grande

i’m making friends w my consequence
way up high like my consciousness
keep my heels tall
my ego small
but i’m still grande
i’m making cents off of your nonsense
all that shit talk keeps me well fed
thru thick and thin
you’re so locked in
you hate to love me

extra extra
buy one, take me
sexy how you come
to see it’s true
you need me like i, you
cause no-one fucks you like i do
extra extra
buy one, take me
sexy how you come
to see it’s true
you need me like i, you
cause no-one fucks you like i do

i’ve been busy keeping your girl inspired
i know my brain give you ideas
stay on your mind
like all the time
ya you still watching from the sides
ya you still still show up first in line
ya you act like all your love is mine
still, still mine
baby,
i guess you really love me

extra extra
buy one, take me
sexy how you come
to see it’s true
you need me like i, you
cause no-one fucks you like i do
extra extra
buy one, take me
sexy how you come
to see it’s true
you need me like i, you
cause no-one fucks you like i do

Traduzione

Sto facendo amicizia con le mie conseguenze
in alto come la mia coscienza
tengo i tacchi alti
il mio ego piccolo
ma sono comunque grande
sto guadagnando soldi con le tue sciocchezze
tutte quelle chiacchiere di m***a mi tengono ben nutrita
nella buona e nella cattiva sorte
sei così intrappolato
odi amarmi

extra extra
comprane uno, prendimi
sexy come vieni
per vedere che è vero
hai bisogno di me come io, te
perché nessuno ti s***a come faccio io
extra extra
comprane uno, prendimi
sexy come vieni
per vedere che è vero
hai bisogno di me come io, te
perché nessuno ti s***a come faccio io

sono stata impegnata a tenere la tua ragazza ispirata
so che il mio cervello ti dà idee
rimani nella tua mente
come sempre
sì, continui a guardare da bordo campo
sì, continui ancora a presentarti per primo in fila
sì, ti comporti come se tutto il tuo amore fosse mio
ancora, ancora mio
tesoro,
credo che tu mi ami davvero

extra extra
comprane uno, prendimi io
sexy come vieni
per vedere che è vero
hai bisogno di me come io, tu
perché nessuno ti s***a come faccio io
extra extra
comprane uno, portami via
sexy come vieni
per vedere che è vero
hai bisogno di me come io, tu
perché nessuno ti s***a come faccio io

E voi cosa ne pensate del testo di Like I do di Ariana Grande?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

Articoli correlati