Ariana Grande – Like I do: (testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 31 Luglio 2026 Like I do è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. La nona traccia di Petal è un pezzo sfacciato e ironico. Costruito attorno al tema della fiducia in se stessi e su quello del complicato rapporto tra ammirazione e ossessione, la canzone vede Grande orgogliosa di se stessa rivolgendosi a una persona che sembra non riuscire a distogliere lo sguardo da lei. Il brano è stato presentato in anteprima durante l’Eternal Sunshine Tour al Bell Centre di Montréal, Quebec. Clicca qui per l’anteprima della canzone Il Lyric Video Ufficiale Testo Like I do Ariana Grande i’m making friends w my consequence way up high like my consciousness keep my heels tall my ego small but i’m still grande i’m making cents off of your nonsense all that shit talk keeps me well fed thru thick and thin you’re so locked in you hate to love me extra extra buy one, take me sexy how you come to see it’s true you need me like i, you cause no-one fucks you like i do extra extra buy one, take me sexy how you come to see it’s true you need me like i, you cause no-one fucks you like i do i’ve been busy keeping your girl inspired i know my brain give you ideas stay on your mind like all the time ya you still watching from the sides ya you still still show up first in line ya you act like all your love is mine still, still mine baby, i guess you really love me extra extra buy one, take me sexy how you come to see it’s true you need me like i, you cause no-one fucks you like i do extra extra buy one, take me sexy how you come to see it’s true you need me like i, you cause no-one fucks you like i do Traduzione Sto facendo amicizia con le mie conseguenze in alto come la mia coscienza tengo i tacchi alti il mio ego piccolo ma sono comunque grande sto guadagnando soldi con le tue sciocchezze tutte quelle chiacchiere di m***a mi tengono ben nutrita nella buona e nella cattiva sorte sei così intrappolato odi amarmi extra extra comprane uno, prendimi sexy come vieni per vedere che è vero hai bisogno di me come io, te perché nessuno ti s***a come faccio io extra extra comprane uno, prendimi sexy come vieni per vedere che è vero hai bisogno di me come io, te perché nessuno ti s***a come faccio io sono stata impegnata a tenere la tua ragazza ispirata so che il mio cervello ti dà idee rimani nella tua mente come sempre sì, continui a guardare da bordo campo sì, continui ancora a presentarti per primo in fila sì, ti comporti come se tutto il tuo amore fosse mio ancora, ancora mio tesoro, credo che tu mi ami davvero extra extra comprane uno, prendimi io sexy come vieni per vedere che è vero hai bisogno di me come io, tu perché nessuno ti s***a come faccio io extra extra comprane uno, portami via sexy come vieni per vedere che è vero hai bisogno di me come io, tu perché nessuno ti s***a come faccio io E voi cosa ne pensate del testo di Like I do di Ariana Grande?