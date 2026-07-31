Ariana Grande – Like I do: (testo e traduzione)

Like I do è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. La nona traccia di Petal è un pezzo sfacciato e ironico. Costruito attorno al tema della fiducia in se stessi e su quello del complicato rapporto tra ammirazione e ossessione, la canzone vede Grande orgogliosa di se stessa rivolgendosi a una persona che sembra non riuscire a distogliere lo sguardo da lei. Il brano è stato presentato in anteprima durante l’Eternal Sunshine Tour al Bell Centre di Montréal, Quebec.

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Il Lyric Video Ufficiale

Testo Like I do Ariana Grande

i’m making friends w my consequence

way up high like my consciousness

keep my heels tall

my ego small

but i’m still grande

i’m making cents off of your nonsense

all that shit talk keeps me well fed

thru thick and thin

you’re so locked in

you hate to love me

extra extra

buy one, take me

sexy how you come

to see it’s true

you need me like i, you

cause no-one fucks you like i do

extra extra

buy one, take me

sexy how you come

to see it’s true

you need me like i, you

cause no-one fucks you like i do

i’ve been busy keeping your girl inspired

i know my brain give you ideas

stay on your mind

like all the time

ya you still watching from the sides

ya you still still show up first in line

ya you act like all your love is mine

still, still mine

baby,

i guess you really love me

extra extra

buy one, take me

sexy how you come

to see it’s true

you need me like i, you

cause no-one fucks you like i do

extra extra

buy one, take me

sexy how you come

to see it’s true

you need me like i, you

cause no-one fucks you like i do

Traduzione

Sto facendo amicizia con le mie conseguenze

in alto come la mia coscienza

tengo i tacchi alti

il mio ego piccolo

ma sono comunque grande

sto guadagnando soldi con le tue sciocchezze

tutte quelle chiacchiere di m***a mi tengono ben nutrita

nella buona e nella cattiva sorte

sei così intrappolato

odi amarmi

extra extra

comprane uno, prendimi

sexy come vieni

per vedere che è vero

hai bisogno di me come io, te

perché nessuno ti s***a come faccio io

extra extra

comprane uno, prendimi

sexy come vieni

per vedere che è vero

hai bisogno di me come io, te

perché nessuno ti s***a come faccio io

sono stata impegnata a tenere la tua ragazza ispirata

so che il mio cervello ti dà idee

rimani nella tua mente

come sempre

sì, continui a guardare da bordo campo

sì, continui ancora a presentarti per primo in fila

sì, ti comporti come se tutto il tuo amore fosse mio

ancora, ancora mio

tesoro,

credo che tu mi ami davvero

extra extra

comprane uno, prendimi io

sexy come vieni

per vedere che è vero

hai bisogno di me come io, tu

perché nessuno ti s***a come faccio io

extra extra

comprane uno, portami via

sexy come vieni

per vedere che è vero

hai bisogno di me come io, tu

perché nessuno ti s***a come faccio io

E voi cosa ne pensate del testo di Like I do di Ariana Grande?