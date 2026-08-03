Ariana Grande si prenderà una pausa dai riflettori dopo il tour

Ariana Grande è pronta a prendersi una pausa e forse sarà molto lunga. La cantante americana, da qualche settimana, è tornata in tour per la prima volta dal Sweetener World Tour del 2019, ma è chiaro ormai a tutti che c’è qualcosa che non va; anche nelle canzoni del suo nuovo disco Petal, uscito il 31 Luglio, Ariana racconta di essere stanca di essere costantemente giudicata dal pubblico e dai media.

Negli ultimi anni Ariana ha perso molto peso e, nonostante lei continui ad assicurare di stare bene ed essere sana, i fan sono sempre più preoccupati per la sua salute mentale e fisica.

La pausa di Ariana Grande:

L’annuncio della pausa é arrivato attraverso una dichiarazione del suo portavoce alla rivista PEOPLE; l’ufficio stampa della cantante ha dichiarato in esclusiva: “Ariana si prenderà una pausa dai riflettori dopo aver completato l’Eternal Sunshine Tour“.

Non vede l’ora di portare a termine il tour e di concluderlo in bellezza, in piena salute e felicità, per poi concedersi un meritatissimo riposo dalle apparizioni pubbliche e dal lavoro esposto ai media, che l’ha portata a essere continuamente e senza sosta sotto la lente d’ingrandimento del pubblico. Questo tour è stato un’esperienza bellissima per lei. Ama i suoi fan e ha adorato ogni singolo minuto di questo tour.

Una fonte vicina a Grande ha inoltre riferito a PEOPLE: “Porta sul palco uno spettacolo molto fisico, che richiede un grande sforzo atletico. Si esibisce in modo sano e con grande successo ad altissimi livelli, notte dopo notte”.

Eternal Sunshine Tour si concluderà a Settembre con i concerti di Londra.

Annullato anche il musical:

Qualche mese fa era stato annunciato che Ariana Grande avrebbe preso parte alla nuova produzione di Sunday in the Park with George insieme al suo amico e collega di Wicked, Jonathan Bailey; il debutto del musical è previsto per il 2027, ma la prevendita dei biglietti era stata ritardata per ben tre volte e con questo annuncio è ormai ufficiale la rinuncia della cantante a questo progetto. La società che produce il musical ha detto che comprende e appoggia la decisione dell’artista.

Sunday in the Park with George è uno dei capolavori più celebri del teatro musicale, firmato da Stephen Sondheim (musiche e testi) e James Lapine (libretto). Il musical, vincitore del premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1985, esplora i temi del sacrificio artistico, della connessione umana e del prezzo della creatività.