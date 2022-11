X Factor 2022: Sangiovanni e Yungblud ospiti del terzo live show

Non vediamo l’ora di ascoltare YUNGBLUD e Sangiovanni sul palco di X Factor giovedì 10 novembre, durante il terzo Live Show di X Factor 2022, trasmesso in prima serata su Sky e in streaming su Now.

La puntata verrà trasmessa in chiaro mercoledì prossimo in prima serata su TV8 e sarà disponibile on demand su Sky Go.