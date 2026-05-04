Narnia: Il nipote del mago di Greta Gerwig – quando esce e quello che sappiamo sul film

L’armadio per Narnia sta per riaprirsi e questa volta a condurci nel mondo magico creato da C.S. Lewis sarà Greta Gerwig. Netflix ha confermato il titolo e la dat di uscita di Narnia: Il nipote del mago, un’epica avventura che uscirà in IMAX e nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 12 febbraio 2027, per poi debuttare sulla piattaforma il 2 aprile 2027. Fenomeno raro capace di attraversare generazioni e confini geografici, l’uscita di Narnia avrà una portata pari all’immenso seguito dei celebri libri di C. S. Lewis.

Narnia: Il nipote del mago:

Scritto per il grande schermo e diretto da Greta Gerwig, questo racconto delle origini di Narnia rappresenta il primo adattamento in assoluto de “Il nipote del mago” di C. S. Lewis — pubblicato il 2 maggio 1955 e di cui oggi ricorre il 71º anniversario — e affianca i nuovi talenti David McKenna e Beatrice Campbell a un cast stellare che comprende Emma Mackey, Carey Mulligan, Kobna Holdbrook-Smith, Daniel Craig, Meryl Streep e molti altri. La saga letteraria di Lewis ha alimentato l’immaginazione di Gerwig fin dalla più tenera età, e la regista si dichiara entusiasta di portare sullo schermo la sua visione unica di questo amato universo.

Lavorare con Netflix per dare vita a questo film è stato straordinario, e IMAX continua a essere un partner eccezionale. Non vedo l’ora che il pubblico possa vedere il film nelle sale il 12 febbraio e su Netflix il 2 aprile,

ha dichiarato Greta Gerwig.

Ero una bambina quando lessi per la prima volta Il nipote del mago, e mi innamorai dell’idea magnificamente improbabile ma assolutamente geniale di un leone cosmico che canta alla vita il mondo di Narnia», racconta Gerwig. «Non sapevo che sarei cresciuta facendo cinema, ma l’idea di un universo costruito attraverso la musica è sempre rimasta nel mio cuore. È l’onore di una vita poterlo immaginare e renderlo reale. Grazie a Le Cronache di Narnia di C. S. Lewis, ho creduto nella magia, nei mondi nascosti e nell’avventura. Ho creduto che ogni luogo potesse essere incantato e che chiunque potesse essere trascinato in un’epopea straordinaria. Quella meraviglia era accessibile a tutti, persino a persone ordinarie come me… Mi ha trasformata.

Sinossi del film:

La regista candidata all’Academy Award Greta Gerwig porta per la prima volta sullo schermo l’amata storia di C. S. Lewis Il nipote del mago in una grandiosa avventura che invita sognatori di ogni età a vivere la creazione di Narnia.

Regia e sceneggiatura: Greta Gerwig

Cast:

David McKenna

Beatrice Campbell

Emma Mackey

Carey Mulligan

Ciarán Hinds

Daniel Craig

Meryl Streep

Kobna Holdbrook-Smith

Denise Gough

Susan Wokoma

Il libro da cui è tratto:

Terra 1900 – Narnia Anno 1. Quando Polly e il suo nuovo amico Digory decidono di esplorare la soffitta di zio Andrew, non sospettano certo che lui sia un mago. Soprattutto non sanno che, grazie al potere di un anello, quella stanza scomparirà e si ritroveranno nel silenzio ovattato e nella luce verde che filtra dai rami fitti della Foresta di Mezzo. È il meraviglioso regno di Narnia ai suoi albori, molti anni prima che Lucy tocchi la maniglia dell’armadio magico…