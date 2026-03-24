E’ arrivato su Disney+ Hannah Montana 20th Anniversary Special, attesissimo dai fan e fortemente voluto da Miley Cyrus, ma non possiamo fare altro che chiederci se lo speciale sia stato all’altezza delle aspettative?

Miley, all’inizio dell’intervista dello speciale, confessa che uno dei consigli professionali migliori che le ha dato la sua madrina Dolly Parton è: “comincia a promuovere pubblicamente qualcosa prima di averne la conferma, così non potranno dirti di no”; e così ha fatto per questo anniversario. In diverse interviste nel 2025 ha iniziato a dire che stavano già lavorando a qualcosa per celebrare il compleanno della serie, ma in realtà le conversazioni con la Disney non erano nemmeno iniziate. Visto l’entusiasmo che si è scatenato online, a quel punto davvero non hanno più potuto dire di no!

Hannah Montana 20th Anniversary Special è quello che in fan si meritavano?

Disney+ aveva promesso che lo speciale sarebbe stata una lettera d’amore ai fan piena di sentimento e nostalgia. La promessa è stata mantenuta?

Hannah Montana 20th Anniversary Special è sostanzialmente diviso in due parti, una di concerto, ed una negli studi con i set (ricostruiti) della serie tv. Lo show live è composto da tre canzoni, Best of Both Worlds (sigla di Hannah Montana), This Is The Life e The Climb (scritta dalla stessa Miley per il film); il concerto è quasi perfetto, sembra davvero una versione adulta e consapevole della pop star che abbiamo conosciuto su Disney Channel. Quasi perché ci meritavamo anche You’ll always find your way back home. Meraviglioso il finale in cui canta Younger You: un nuovo brano originale scritto appositamente da Miley per celebrare questo anniversario e riflettere sul suo passato; alle sue spalle scorrono le immagini di lei nella serie. Sono certa che tutti i fan saranno stati in lacrime in quel momento.

La parte sul set comprende un’intervista esclusiva, condotta da Alex Cooper (podcaster autoproclamata superfan di Hannah Montana e scelta molto criticata), dove Miley ripercorre i momenti più memorabili e rivelazioni indite, soprattutto dietro del quinte della serie; la chiacchierata è intervallata da filmati d’archivio, volti familiari, ospiti a sorpresa, tra cui Selena Gomez (che ha interpretato Mikayla Skeech, rivale di Hannah, ma amica di Miley), l’ex presidente di Disney Channel Gary Marsh, che ha raccontato di aver visto da subito il potenziale da star della 12enne Miley Cyrus e, inspiegabilmente, Chappell Roan, anch’essa fan della serie. Al fianco della cantante ci sono anche i suoi genitori, Tish e Billy Ray Cyrus che, sia dietro le quinte che nella serie, hanno interpretato un ruolo fondamentale anche nella sua vita professionale.

Cosa non ha funzionato:

Grandi assenti dello speciale, però, sono gli altri attori del cast; in particolare Emily Osment (Lilly Truscott), Mitchell Musso (Oliver Oken) e Jason Earl (Jackson Steawart) non sono stati invitati a partecipare di persona alle riprese dello speciale, togliendo così ai fan la possibilità di vedere una vera e propria reunion e soprattutto agli attori di confrontarsi per condividere emozioni e ricordi comuni. Questo è forse il più grande disservizio che lo speciale fa ai fan. Miley, Hannah ed il dualismo del personaggio erano sicuramente al centro della storia, ma il pubblico si era innamorato di tutto il mondo che girava intorno ad Hannah Montana. Creato anche all’importantissimo contributo degli altri personaggi. Non aver dato anche a loro la possibilità di raccontarsi è stata un’occasione persa.

Sappiamo che per Miley Cyrus l’eredità di Hannah Montana è stata ingombrante negli anni da gestire e che recentemente è finalmente riuscita ad accettare e riapprezzare l’alter ego che l’ha resa famosa; vedere la cantante e attrice, ormai trentenne, riappropriarsi del personaggio al punto di scegliere di non indossare l’iconica parrucca bionda, ma di avere lo stesso taglio di capelli della pop star, sovrapponendo così perfettamente Miley e Hannah, è sinceramente commovente per ogni fan. Il ritrovato amore di Miley per Hannah Montana ha curato i nostri cuori di piccoli millenial. Perfetto il finale, quando Miley dice addio al set esattamente come nell’ultima puntata della serie. Lacrimoni.

Allo stesso tempo, però, la serie Hannah Montana era molto di più rispetto a solo Miley e non aver celebrato anche il resto dei pezzi che componevano i puzzle è un peccato.