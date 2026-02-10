Benji & Fede annunciano il primo tour nei teatri (tutte le date in calendario) scritto da Giovanna Codella 10 Febbraio 2026 Benji & Fede annunciano il loro primo tour nei teatri delle principali città italiane. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà con la data zero nella loro città natale, sabato 3 ottobre a Modena, Teatro Storchi, per poi proseguire lunedì 5 ottobre a Torino, Teatro Colosseo, mercoledì 7 ottobre a Firenze, Teatro Cartiere Carrara, giovedì 8 ottobre a Bologna, Teatro Duse, domenica 11 ottobre a Pescara, Teatro Massimo, martedì 13 ottobre a Roma, Teatro Brancaccio, venerdì 16 ottobre a Milano, Teatro dal Verme, per concludersi a Napoli lunedì 19 ottobre al teatro Augusteo. I biglietti sono disponibili online su Vivoconcerti.com da martedì 10 febbraio 2026 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 15 febbraio alle ore 11:00. Calendario Tour nei Teatri Benji e Fede Sabato 3 ottobre 2026 | Modena @Teatro Storchi – DATA ZERO Lunedì 5 ottobre 2026 | Torino @Teatro Colosseo Mercoledì 7 ottobre 2026 | Firenze @Teatro Cartiere Carrara Giovedì 8 ottobre 2026 | Bologna @Teatro Duse Domenica 11 ottobre 2026 | Pescara @Teatro Massimo Martedì 13 ottobre 2026 | Roma @Teatro Brancaccio Venerdì 16 ottobre 2026 | Milano @Teatro dal Verme Lunedì 19 ottobre 2026 | Napoli @Teatro Augusteo Il 2026 segna un cambiamento anche nella dimensione live di Benji & Fede, che scelgono per la prima volta il teatro per raccontare la fase più matura del loro percorso. Uno spettacolo pensato per mettere al centro canzoni e racconto, dove l’immediatezza melodica del loro pop si arricchisce di nuove profondità e sfumature, lasciando emergere la crescita artistica e umana di due amici che hanno imparato a scegliersi di nuovo e a condividere il palco con una nuova consapevolezza. Proprio al Teatro Storchi di Modena hanno girato il videoclip del loro ultimo singolo Zero (qui il video, il testo e il significato della canzone), una ballad che nasce dall’azzeramento dei ruoli, delle difese, delle aspettative. Benji e Fede ripartono da Zero e dai teatri: un nuovo inizio che guarda avanti, senza dimenticare il percorso fatto.