BTS: Il Ritorno – Il trailer ufficiale del documentario in arrivo su Netflix

Netflix svela il trailer ufficiale di BTS: Il Ritorno, il documentario che racconta l’attesissimo ritorno delle superstar del pop, disponibile solo su Netflix dal 27 marzo 2026.

Diretto dall’acclamato regista Bao Nguyen (The Stringer, We are the World: la notte che ha cambiato il pop) e prodotto dalle rinomate This Machine (Martha, Karol G) e HYBE, il film offre uno sguardo senza precedenti, seguendo il grande ritorno dei Bangtan Boys all’inizio di un nuovo viaggio destinato a essere scolpito nella storia della cultura pop, riflettendo al contempo sul percorso che ha trasformato sette giovani coreani in icone globali.

Dal debutto nel 2013, la formazione ha costruito una delle fanbase più devote al mondo. Dopo aver completato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, i sette membri si riuniscono a Los Angeles per fare musica insieme, tornando a uno spazio creativo condiviso, modellato dal tempo che hanno trascorso separati e dai loro cambiamenti personali.

Mentre milioni di fan attendono quello che è già considerato il comeback del decennio, i BTS si confrontano con domande più personali: come ricominciare, come onorare il passato senza esserne prigionieri e come andare avanti insieme. Tra momenti di dubbio, risate e riscoperta, danno vita a nuova musica che riflette ciò che sono oggi, culminando in quello che diventerà un album simbolo della sua epoca. Intimo, emozionante e spesso gioioso, BTS: Il Ritorno è una storia che solo il gruppo poteva raccontare: un ritratto di resilienza, fratellanza e reinvenzione artistica.

Il trailer ufficiale del documentario

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