Justin Bieber – Love Song: audio, testo e traduzione

Justin Bieber arriva 19 settembre nelle radio italiane con Love song, brano estratto dal suo nuovo album SWAG II, uscito lo scorso venerdì 5 settembre e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

SWAG, il settimo album dell’artista, è intanto disponibile anche per il preorder nei formati CD e doppio LP sullo Shop Universal.

Love Song è un brano intimo e sentito, in cui Justin Bieber parla del tipo di amore che ti fa venire voglia di scrivere tutti i tuoi sentimenti, metterli in musica e dedicarli alla persona più importante.

Ascolta QUI la canzone

Testo Love Song Justin Bieber

Time gets prettier with you, I’m lifted

Something starts to take a hold of me (Uh)

Spellbound, baby, it’s like magic when you kiss me

I wanna be everything you need me to be, oh

I wanna write you a love song, baby

I wanna write you a good one, you can’t stop singing to me

I wanna write you a love song, baby

I wanna write you a good one, you can’t stop singing to me, oh, uh

Top down baby, let the roof go missing (Uh, uh)

Wind whipping your hair like it’s a magic trick

Oh, and it’s static, happening on the radio station, uh

Your eyebrows down in contemplation, uh, I gotta make a habit of this (Baby, uh)

I wanna write you a love song, baby

I wanna write you a good one, you can’t stop singing to me (Woo)

I wanna write you a lovе song, baby

I wanna write you a good one, you can’t stop singing to me (Oh-oh)

And if you need mе, you can hit me on the phone

And I might pull up kinda swiftly, just make sure that you’re alone (Uh)

And you can’t stop, won’t stop, don’t stop it

And you can’t stop, won’t stop, don’t stop it

I wanna write you a love song, baby (Uh)

I wanna write you a good one, you can’t stop singing to me (I wanna, baby)

I wanna write you a love song, baby (You know that I do)

I wanna write you a good one, you can’t stop singing to me

I wanna write it well, I wanna write it well

I wanna write it well, I wanna write it well

I wanna write it well, I wanna write it well

Traduzione

Il tempo diventa più bello con te, mi sento sollevato

Qualcosa inizia a impossessarsi di me (Uh)

Incantato, tesoro, è come magia quando mi baci

Voglio essere tutto ciò di cui hai bisogno che io sia, oh

Voglio scriverti una canzone d’amore, tesoro

Voglio scriverti una bella canzone, non riesci a smettere di cantarmi

Voglio scriverti una canzone d’amore, tesoro

Voglio scriverti una bella canzone, non riesci a smettere di cantarmi, oh, uh

A capote abbassata tesoro, lascia che il tetto sparisca (Uh, uh)

Il vento ti sferza i capelli come se fosse un trucco di magia

Oh, ed è statico, succede alla stazione radio, uh

Le tue sopracciglia abbassate in contemplazione, uh, devo farne un’abitudine (Tesoro, uh)

Voglio scriverti una canzone d’amore, tesoro

Voglio scriverti una bella canzone, non riesci a smettere di cantarmi (Woo)

Voglio scriverti una canzone d’amore, tesoro

Voglio scriverti Una bella canzone, non riesci a smettere di cantarmi (Oh-oh)

E se hai bisogno di me, puoi chiamarmi al telefono

E potrei arrivare abbastanza velocemente, assicurati solo che tu sia sola (Uh)

E non puoi fermarti, non ti fermerai, non fermarti

E non puoi fermarti, non ti fermerai, non fermarti

Voglio scriverti una canzone d’amore, tesoro (Uh)

Voglio scriverti una bella canzone, non riesci a smettere di cantarmi (Voglio, tesoro)

Voglio scriverti una canzone d’amore, tesoro (Lo sai che lo faccio)

Voglio scriverti una bella canzone, non riesci a smettere di cantarmi

Voglio scriverla bene, voglio scriverla bene

Voglio scriverla bene, voglio scriverla bene

Voglio scriverla bene, voglio scriverla bene

Significato

Love Song di Justin Bieber è incentrata su un sentimento di devozione romantica e ispirazione. Nel testo del brano, descrive come stare con una persona speciale renda la vita più luminosa e magica, ispirandolo a “scrivere una canzone d’amore“. Il ritornello ripetuto sottolinea il suo desiderio di creare qualcosa di così sentito e memorabile che la persona amata non possa fare a meno di cantarglielo di continuo. Con immagini di viaggi in auto a tarda notte, musica alla radio e intimità giocosa, la canzone dipinge un quadro di un amore giovane pieno di energia, gioia e connessione. In fondo, Love Song parla del desiderio di catturare il sentimento dell’amore in musica, trasformando l’emozione in qualcosa di duraturo e bello (fonte Genius.com).