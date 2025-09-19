Justin Bieber – Love Song: audio, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 19 Settembre 2025 Justin Bieber arriva 19 settembre nelle radio italiane con Love song, brano estratto dal suo nuovo album SWAG II, uscito lo scorso venerdì 5 settembre e disponibile su tutte le piattaforme digitali. SWAG, il settimo album dell’artista, è intanto disponibile anche per il preorder nei formati CD e doppio LP sullo Shop Universal. Love Song è un brano intimo e sentito, in cui Justin Bieber parla del tipo di amore che ti fa venire voglia di scrivere tutti i tuoi sentimenti, metterli in musica e dedicarli alla persona più importante. Ascolta QUI la canzone Testo Love Song Justin Bieber Time gets prettier with you, I’m lifted Something starts to take a hold of me (Uh) Spellbound, baby, it’s like magic when you kiss me I wanna be everything you need me to be, oh I wanna write you a love song, baby I wanna write you a good one, you can’t stop singing to me I wanna write you a love song, baby I wanna write you a good one, you can’t stop singing to me, oh, uh Top down baby, let the roof go missing (Uh, uh) Wind whipping your hair like it’s a magic trick Oh, and it’s static, happening on the radio station, uh Your eyebrows down in contemplation, uh, I gotta make a habit of this (Baby, uh) I wanna write you a love song, baby I wanna write you a good one, you can’t stop singing to me (Woo) I wanna write you a lovе song, baby I wanna write you a good one, you can’t stop singing to me (Oh-oh) And if you need mе, you can hit me on the phone And I might pull up kinda swiftly, just make sure that you’re alone (Uh) And you can’t stop, won’t stop, don’t stop it And you can’t stop, won’t stop, don’t stop it I wanna write you a love song, baby (Uh) I wanna write you a good one, you can’t stop singing to me (I wanna, baby) I wanna write you a love song, baby (You know that I do) I wanna write you a good one, you can’t stop singing to me I wanna write it well, I wanna write it well I wanna write it well, I wanna write it well I wanna write it well, I wanna write it well Traduzione Il tempo diventa più bello con te, mi sento sollevato Qualcosa inizia a impossessarsi di me (Uh) Incantato, tesoro, è come magia quando mi baci Voglio essere tutto ciò di cui hai bisogno che io sia, oh Voglio scriverti una canzone d’amore, tesoro Voglio scriverti una bella canzone, non riesci a smettere di cantarmi Voglio scriverti una canzone d’amore, tesoro Voglio scriverti una bella canzone, non riesci a smettere di cantarmi, oh, uh A capote abbassata tesoro, lascia che il tetto sparisca (Uh, uh) Il vento ti sferza i capelli come se fosse un trucco di magia Oh, ed è statico, succede alla stazione radio, uh Le tue sopracciglia abbassate in contemplazione, uh, devo farne un’abitudine (Tesoro, uh) Voglio scriverti una canzone d’amore, tesoro Voglio scriverti una bella canzone, non riesci a smettere di cantarmi (Woo) Voglio scriverti una canzone d’amore, tesoro Voglio scriverti Una bella canzone, non riesci a smettere di cantarmi (Oh-oh) E se hai bisogno di me, puoi chiamarmi al telefono E potrei arrivare abbastanza velocemente, assicurati solo che tu sia sola (Uh) E non puoi fermarti, non ti fermerai, non fermarti E non puoi fermarti, non ti fermerai, non fermarti Voglio scriverti una canzone d’amore, tesoro (Uh) Voglio scriverti una bella canzone, non riesci a smettere di cantarmi (Voglio, tesoro) Voglio scriverti una canzone d’amore, tesoro (Lo sai che lo faccio) Voglio scriverti una bella canzone, non riesci a smettere di cantarmi Voglio scriverla bene, voglio scriverla bene Voglio scriverla bene, voglio scriverla bene Voglio scriverla bene, voglio scriverla bene Significato Love Song di Justin Bieber è incentrata su un sentimento di devozione romantica e ispirazione. Nel testo del brano, descrive come stare con una persona speciale renda la vita più luminosa e magica, ispirandolo a “scrivere una canzone d’amore“. Il ritornello ripetuto sottolinea il suo desiderio di creare qualcosa di così sentito e memorabile che la persona amata non possa fare a meno di cantarglielo di continuo. Con immagini di viaggi in auto a tarda notte, musica alla radio e intimità giocosa, la canzone dipinge un quadro di un amore giovane pieno di energia, gioia e connessione. In fondo, Love Song parla del desiderio di catturare il sentimento dell’amore in musica, trasformando l’emozione in qualcosa di duraturo e bello (fonte Genius.com).