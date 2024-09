Shawn Mendes – The Mountain: anteprima audio, testo e traduzione

The Mountain è il titolo di un brano di Shawn Mendes che fa parte dell’album dell’artista, Shawn, in uscita il 18 ottobre 2024 e anticipato dai singoli Why Why Why, Isn’t that enough e da Nobody Knows.

Puoi ascoltare a questo link l’audio della performance live a Woodstock (NY) in cui il cantautore ha presentato per la prima volta il brano ai fan e qui sotto l’anteprima del testo della canzone.

Testo The Mountain di Shawn Mendes

[Verse 1]

I took a trip to the mountain

I took a trip to the sea

I took a sip from the fountain

I took a pill to be free

[Pre-Chorus]

And you can say it was drugs

You can say it was God

You can say it was aliens

You can say I lost the plot

[Chorus]

You can say I’m a dreamer

You can say I’m too far gone

But I saw something out there

So call it what you want

[Verse 2]

I spent a week in the jungle

Swore I came out a new man

Back to LA I was humble

Turns out I don’t understand

[Pre-Chorus]

You can say it’s love

You can say it’s a cult

You can always blame the woman

It’s gotta be her fault

[Chorus]

You can say I’m a dreamer

You can say I’m too far gone

But I feel something different

So call it what you want

Call it what you want

[Bridge]

Some days I take things way too far

Some days I have a change of heart

You can say what you need to say

[Pre-Chorus]

You can say I’m too young

You can say I’m too old

You can say I like girls or boys

Whatеver fits your mold

You can say I’m a fool

[Chorus]

You can say I’m a dreamer

You can say I’m too far gonе

But I feel never better

So call it what you want

[Outro]

Call it what you want, yeah

Call it what you want, no, no, no

Call it what you want, yeah, yeah

Traduzione

[Verso 1]

Ho fatto una gita in montagna

Ho fatto una gita al mare

Ho bevuto un sorso dalla fontana

Ho preso una pillola per essere libero

[Pre-ritornello]

E puoi dire che era droga

Puoi dire che era Dio

Si può dire che fossero alieni

Si può dire che ho perso la testa

[Coro]

Puoi dire che sono un sognatore

Puoi dire che sono andato troppo oltre

Ma ho visto qualcosa là fuori

Quindi chiamalo come vuoi

[Verso 2]

Ho trascorso una settimana nella giungla

Ho giurato di essere uscito come un uomo nuovo

Tornato a Los Angeles ero umile

Si scopre che non capisco

[Pre-ritornello]

Puoi dire che è amore

Si può dire che sia un cult

Puoi sempre incolpare la donna

Dev’essere colpa sua

[Coro]

Puoi dire che sono un sognatore

Puoi dire che sono andato troppo oltre

Ma sento qualcosa di diverso

Quindi chiamalo come vuoi

Chiamalo come vuoi

[Ponte]

Alcuni giorni spingo le cose troppo oltre

Alcuni giorni ho un cambiamento di cuore

Puoi dire quello che devi dire

[Pre-ritornello]

Puoi dire che sono troppo giovane

Puoi dire che sono troppo vecchio

Puoi dire che mi piacciono le ragazze o i ragazzi

Qualunque cosa si adatti al tuo stampo

Puoi dire che sono uno stupido

[Coro]

Puoi dire che sono un sognatore

Puoi dire che sono andato troppo oltre

Ma non mi sento mai meglio

Quindi chiamalo come vuoi

[Altro]

Chiamalo come vuoi, sì

Chiamalo come vuoi, no, no, no

Chiamalo come vuoi, sì, sì

