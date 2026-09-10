Ariana Grande pubblica la versione live dell’album Petal

Ariana Grande ha deciso di prolungare la sua fortunatissima era petal con una nuova uscita che include tutte le esibizioni dal vivo della raccolta. Il 9 settembre 2026, la superstar ha pubblicato a sorpresa petal (the completely live album), una raccolta di 12 tracce in esclusiva su iTunes.

Pubblicato a cinque settimane dall’uscita dell’album originale, il nuovo progetto immortala i brani nella loro veste live, così come sono stati eseguiti durante l’Eternal Sunshine Tour. Questa release offre ai fan l’opportunità di riascoltare le canzoni proprio come sono stati proposti sul palco, nel corso della sua prima grande tournée da protagonista dal 2019 a oggi.

L’unica eccezione riguarda la nuova versione della hit hate that i made you love me che non è stata registrata durante i concerti ma durante una prova del tour. La pubblicazione originale di petal ha segnato uno dei maggior successi in classifica nella carriera di Ariana Grande. L’album ha debuttato al primo posto della Billboard 200 diventando il suo settimo album a raggiungere la vetta e diventando pure il suo miglior debutto del decennio.

L’album dal vivo esce dunque poco dopo la conclusione dell’Eternal Sunshine Tour, terminato alla O2 Arena di Londra il 1° settembre. La tournée, composta da 41 date, era iniziata a Oakland (California) a giugno per poi concludersi con una serie di 10 concerti a Londra, segnando il ritorno dell’artista ai grandi palchi dopo lo Sweetener World Tour.

Ariana Grande si è commossa particolarmente durante l’ultimo spettacolo, ringraziando i fan per un’esperienza che ha definito qualcosa da “custodire gelosamente” per sempre. Come sappiamo, infatti, l’artista ha deciso di prendersi una pausa dalla musica e persino un musical che la vedeva protagonista è stato cancellato. Fortunatamente, i fan potranno ammirare il suo talento alla recitazione nel film commedia Focker in Law, che uscirà nelle sale statunitensi il prossimo novembre.

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