Pretty Little Liars Original Sin: Rivelato il cast completo del reboot

Lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha pubblicato una foto del cast completo di Pretty Little Liars Original Sin. L’annuncio delle ultime due Liars che faranno parte del nuovo gruppo di amiche al centro del reboot è stato fatto a soli quattro giorni dall’inizio delle riprese, che avverrà il 23 Agosto nello stato di New York.

“E alla fine furono cinque. Il nostro quintetto di Pretty Little Liars (ovvero le nostre bellissime e forti ragazze definitive) è al completo! Benvenute @maliapyles (nei panni di Minnie) and @zariazariazaria (che interpreta Faran) a Millwood! Non vedo l’ora che vi uniate alla nostra bolla di emozioni e spavento! Ora l’unico iconico personaggio mancante è…” ha scritto il creatore come didascalia ad un post Instagram.

“Ahhhh! Sono onorata di far parte di questo gruppo” ha commentato Zaria “tu sei sei incredibile“.

Le nuove arrivate di Pretty Little Liars Original Sin:

Ma chi sono le due nuove Liars? Zaria ha recitato recentemente nel cortometraggio premio Oscar Due Estranei e sarà protagonista con Jamie Foxx della commedia di Netflix Dad Stop Embarrassing Me. Inoltre avrà un ruolo da non protagonista accanto a Machine Gun Kelly in un film di Tim Sutton ed ha già girato un piccolo ruolo nello spinoff di Bosch.

Malia Pyles è nata nel 2000 ed è conosciuta per il suo ruolo come figlia dii Zach Galifianakis nella serie tv vincitrice di Emmy Baskets e per la sua parte da non protagonista in Batwoman. In tv l’abbiamo già vista in ruoli minori in The Fosters e Le Regole del delitto perfetto.

Nel cast di Pretty Little Liars Original Sin erano giù state annunciate anche Chandler Kinney, Maia Reficco e Bailee Madison.

