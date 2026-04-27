Amici 26: gli ascolti e gli highlights della sesta puntata

La sesta puntata del Serale di Amici 25 ha registrato una share del 21,9%, pari a 2 milioni 881 mila spettatori, con dei picchi che hanno sfiorato il 30% in chiusura di puntata.

Alle ore 22:01, il programma ha raggiunto il massimo degli ascolto con 3 milioni 659 mila telespettatori, consolidando il legame con il pubblico più giovane, testimoniato da una share del 33,38% nel target 15-19 anni. Questo appuntamento è stato caratterizzato da diverse prove che hanno messo in piena luce la maturazione degli allievi.

Gli highlights della sesta puntata

La sfida di ballo: il confronto tra Alessio e Nicola è stato uno dei passaggi più attesi e anche uno dei più discussi. Il guanto, lanciato da Alessandra Celentano ha portato in campo le danze caraibiche, uno stile mai affrontato prima d’ora nel talent show. Nicola, forte della sua esperienza pregressa in questo genere di danza, non poteva non aggiudicarsi il punto.

Tuttavia, gli occhi sono stati puntati su Alessio che nonostante le sue forti perplessità iniziali, ha offerto a sopresa una performance di alto livello. Il ballerino di Emanuel Lo, infatti, ha saputo integrare con naturalezza la sua matrice hip hop nel contesto caraibico, dimostrando una musicalità precisa e una capacità di creare accenti ritmici con grande originalità e sensatezza.

Tuttavia, gli occhi sono stati puntati su Alessio che nonostante le sue forti perplessità iniziali, ha offerto a sopresa una performance di alto livello. Il ballerino di Emanuel Lo, infatti, ha saputo integrare con naturalezza la sua matrice hip hop nel contesto caraibico, dimostrando una musicalità precisa e una capacità di creare accenti ritmici con grande originalità e sensatezza. Sinergia vocale: Lorenzo e Angie hanno interpretato Die With a Smile, distinguendosi per una fusione vocale molto efficace e gradevole all’ascolto.

Personalità artistica: Elena ha convinto sia nella cover di Jolene di Dolly Parton, sia nella presentazione del suo inedito in fase ballorraggio. Il compagno di squadra Riccardo ha fatto notare come la cantante ogni volta dimostri di credere profondamente nelle parole del proprio brano, ed è vero

Il guanto rock: Gard e Lorenzo si sono sfidati in una prova rock molto istruttiva, voluta da Lorella Cuccarini e rilanciata da Anna Pettinelli. Sebbene entrambi abbiano realizzato ottimi risultati, Gard si è aggiudicato il punto coinvolgendo il pubblico con la sua convinzione e la sua grinta

Sfida per l’eliminazione: Alex ha difeso con grande coraggio e determinazione la sua permanenza al serale ballando sulle note di Beggin’ dei Maneskin, in perfetta sincronia con il professionista Mattia.

L’esibizione con effetto sorpresa: Alessio ha stupìto mostrato un lato del tutto inedito di sé e una grande forza interpretativa in Iron, anche grazie a una coreografia e dei costumi di scena suggestivi

La certezza assoluta: anche questa volta Emiliano ha incantato con la sua precisione e maturità che va oltre la sua giovane età, non facendosi scalfire dal rischio di eliminazione

Menzioni d’onore: Lorenzo in Homewrecker, impeccabile come sempre, ha dimostrato una grande sensibilità artistica nonostante e il ballottaggio che l’ha scosso, mentre Riccardo si è dimostrato molto convincente mostrando un lato più contemporaneo nell’interpretazione del brano Cose stupide.

L’esito finale : l’eliminazione

La serata si è conclusa con l’eliminazione di Alex. Il ballerino lascia il programma dopo aver contribuito a questa edizione portando tutto il calore della danza latina sul palco del serale. Oltre alla tecnica innegabile, Alex ha il merito di aver mostrato un’autenticità caratteriale molto rara, un elemento che lo ha reso una figura positiva all’interno della scuola e che ha lasciato inevitabilmente un vuoto nella sua professoressa Veronica Peparini oltre che nel pubblico.

E voi cosa ne pensate della sesta puntata del Serale di Amici 25?