Olivia Rodrigo – less (audio, testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 12 Giugno 2026 Less è l’undicesima traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026. La canzone descrive gli ultimi tentativi di salvare una relazione e la sua inevitabile fine. Olivia Rodrigo desidera che l’altra persona la ami di meno, in modo che la relazione possa finire subito o almeno che le conseguenze della rottura possano essere meno dolorose di quanto non lo siano in realtà. Il lyric video ufficiale della canzone Testo less di Olivia Rodrigo I feel it again, edge of the bed Body and head protesting My stomach’s in knots, I don’t wanna talk Let’s just go to bed or something Maybe it’ll fix itself tomorrow But I’ve been saying that like every night You say you can’t stand to watch me cry a minute more So you do the noble thing and open up the door If loving me means letting go and wishing me the best Then I guess I wish, I wish, I wish you loved me less We tried to recreate our favorite date But we didn’t laugh much this time Our trip to Big Sur only confirmed This isn’t what it should feel like And maybe I’m a stubborn overthinker But I’ve been thinking over this a lot And I could try convincing you they’re just intrusive thoughts But you’ve seen me truly happy, so you know right now I’m not If loving me means crying on the curb at LAX Well, then I guess I wish, I wish, I wish you loved me less If loving me means saying, “Babe, I think this is the end” I guess I wish, I wish, I wish you loved me less (fonte Genius.com) Traduzione Lo sento di nuovo, sul bordo del letto Corpo e testa protestano Ho lo stomaco in subbuglio, non voglio parlare Andiamo a letto o qualcosa del genere Magari domani si sistemerà da solo Ma è quello che dico praticamente ogni sera Dici che non sopporti di vedermi piangere un minuto di più Quindi fai la cosa giusta e apri la porta Se amarmi significa lasciarmi andare e augurarmi il meglio Allora immagino Vorrei, vorrei, vorrei che mi amassi di meno Abbiamo provato a ricreare il nostro appuntamento preferito Ma questa volta non abbiamo riso molto Il nostro viaggio a Big Sur ha solo confermato Non è così che dovrebbe essere E forse sono una testarda che pensa troppo Ma ci ho pensato molto E potrei provare a convincerti che sono solo pensieri intrusivi Ma mi hai vista veramente felice, quindi sai che ora non lo sono Se amarmi significa piangere sul marciapiede all’aeroporto di Los Angeles Beh, allora immagino Vorrei, Vorrei, vorrei che mi amassi di meno Se amarmi significa dire: “Tesoro, credo che questa sia la fine” Suppongo di sì Vorrei, vorrei, vorrei che mi amassi di meno Cosa ne pensate di less di Olivia Rodrigo?