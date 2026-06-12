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Olivia Rodrigo – less (audio, testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
drop dead - olivia rodrigo

Less è l’undicesima traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026.

La canzone descrive gli ultimi tentativi di salvare una relazione e la sua inevitabile fine. Olivia Rodrigo desidera che l’altra persona la ami di meno, in modo che la relazione possa finire subito o almeno che le conseguenze della rottura possano essere meno dolorose di quanto non lo siano in realtà.

Il lyric video ufficiale della canzone

Testo less di Olivia Rodrigo

I feel it again, edge of the bed
Body and head protesting
My stomach’s in knots, I don’t wanna talk
Let’s just go to bed or something
Maybe it’ll fix itself tomorrow
But I’ve been saying that like every night

You say you can’t stand to watch me cry a minute more
So you do the noble thing and open up the door
If loving me means letting go and wishing me the best
Then I guess
I wish, I wish, I wish you loved me less

We tried to recreate our favorite date
But we didn’t laugh much this time
Our trip to Big Sur only confirmed
This isn’t what it should feel like
And maybe I’m a stubborn overthinker
But I’ve been thinking over this a lot

And I could try convincing you they’re just intrusive thoughts
But you’ve seen me truly happy, so you know right now I’m not
If loving me means crying on the curb at LAX
Well, then I guess
I wish, I wish, I wish you loved me less

If loving me means saying, “Babe, I think this is the end”
I guess
I wish, I wish, I wish you loved me less

(fonte Genius.com)

Traduzione

Lo sento di nuovo, sul bordo del letto
Corpo e testa protestano
Ho lo stomaco in subbuglio, non voglio parlare
Andiamo a letto o qualcosa del genere
Magari domani si sistemerà da solo
Ma è quello che dico praticamente ogni sera

Dici che non sopporti di vedermi piangere un minuto di più
Quindi fai la cosa giusta e apri la porta
Se amarmi significa lasciarmi andare e augurarmi il meglio
Allora immagino
Vorrei, vorrei, vorrei che mi amassi di meno

Abbiamo provato a ricreare il nostro appuntamento preferito
Ma questa volta non abbiamo riso molto
Il nostro viaggio a Big Sur ha solo confermato
Non è così che dovrebbe essere
E forse sono una testarda che pensa troppo
Ma ci ho pensato molto

E potrei provare a convincerti che sono solo pensieri intrusivi
Ma mi hai vista veramente felice, quindi sai che ora non lo sono
Se amarmi significa piangere sul marciapiede all’aeroporto di Los Angeles
Beh, allora immagino
Vorrei, Vorrei, vorrei che mi amassi di meno

Se amarmi significa dire: “Tesoro, credo che questa sia la fine”
Suppongo di sì
Vorrei, vorrei, vorrei che mi amassi di meno

Cosa ne pensate di less di Olivia Rodrigo?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al k-pop, passando per il brit-pop e per le sonorità rock. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

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