Olivia Rodrigo – less (audio, testo e traduzione)

Less è l’undicesima traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026.

La canzone descrive gli ultimi tentativi di salvare una relazione e la sua inevitabile fine. Olivia Rodrigo desidera che l’altra persona la ami di meno, in modo che la relazione possa finire subito o almeno che le conseguenze della rottura possano essere meno dolorose di quanto non lo siano in realtà.

Il lyric video ufficiale della canzone

Testo less di Olivia Rodrigo

I feel it again, edge of the bed

Body and head protesting

My stomach’s in knots, I don’t wanna talk

Let’s just go to bed or something

Maybe it’ll fix itself tomorrow

But I’ve been saying that like every night

You say you can’t stand to watch me cry a minute more

So you do the noble thing and open up the door

If loving me means letting go and wishing me the best

Then I guess

I wish, I wish, I wish you loved me less

We tried to recreate our favorite date

But we didn’t laugh much this time

Our trip to Big Sur only confirmed

This isn’t what it should feel like

And maybe I’m a stubborn overthinker

But I’ve been thinking over this a lot

And I could try convincing you they’re just intrusive thoughts

But you’ve seen me truly happy, so you know right now I’m not

If loving me means crying on the curb at LAX

Well, then I guess

I wish, I wish, I wish you loved me less

If loving me means saying, “Babe, I think this is the end”

I guess

I wish, I wish, I wish you loved me less

(fonte Genius.com)

Traduzione

Lo sento di nuovo, sul bordo del letto

Corpo e testa protestano

Ho lo stomaco in subbuglio, non voglio parlare

Andiamo a letto o qualcosa del genere

Magari domani si sistemerà da solo

Ma è quello che dico praticamente ogni sera

Dici che non sopporti di vedermi piangere un minuto di più

Quindi fai la cosa giusta e apri la porta

Se amarmi significa lasciarmi andare e augurarmi il meglio

Allora immagino

Vorrei, vorrei, vorrei che mi amassi di meno

Abbiamo provato a ricreare il nostro appuntamento preferito

Ma questa volta non abbiamo riso molto

Il nostro viaggio a Big Sur ha solo confermato

Non è così che dovrebbe essere

E forse sono una testarda che pensa troppo

Ma ci ho pensato molto

E potrei provare a convincerti che sono solo pensieri intrusivi

Ma mi hai vista veramente felice, quindi sai che ora non lo sono

Se amarmi significa piangere sul marciapiede all’aeroporto di Los Angeles

Beh, allora immagino

Vorrei, Vorrei, vorrei che mi amassi di meno

Se amarmi significa dire: “Tesoro, credo che questa sia la fine”

Suppongo di sì

Vorrei, vorrei, vorrei che mi amassi di meno

Cosa ne pensate di less di Olivia Rodrigo?