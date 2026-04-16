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Amici 25: fuori A parte me il nuovo inedito di Elena D’Elia

scritto da Giovanna Codella
elena d'elia - a parte me

Fuori a mezzanotte di venerdì 17 aprile A parte me, il nuovo inedito Elena D’Elia, allieva della venticinquesima edizione del talent Amici che gareggia al serale nella squadra capitanata da Rudy Zerby e Alessandra Celentano. La canzone è scaricabile su tutte le piattaforme digitali al multilink.

Il nuovo singolo di Elena affronta la fragilità di chi vive momenti difficili in solitudine ma riesce a trovare il coraggio di rialzarsi contando solo sulle proprie forze. Il brano è stato scritto dalla cantautrice Amara ed è stato prodotto in collaborazione da Tony Canto e SCIABBA.

Il lyric video della canzone

Testo di A parte me di Elena D’Elia

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte
Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte
Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte
Io che resto in disparte quando sento bisogno di me

Di stringermi forte, tenermi per mano di starmi vicino, di farlo sul serio
Non sai quante volte ho bisogno e nessuno lo fa parte me

Io che vivere è sorriso io che tra inferno e paradiso scelgo la sorte
Io che guardo l’infinito e lo moltiplico per infinite volte
Io che metto da parte tutto il resto ogni volta che sento bisogno di me
Di stringermi forte, tenermi per mano di starmi vicino, di farlo sul serio
Non sai quante volte vorrei ma nessuno lo fa parte me
Di amarmi davvero più forte che posso di prendermi a schiaffi se piango lo stesso
Non sai quante volte è successo e nessuno lo sa parte me

Quando tutto sembra perdersi e il silenzio mi divora
Quando chi giurava d’esserci prometteva ma non c’era
Perché tanto tu sei forte e quindi ce la fai da sola
Che ne sai di quante volte devo stringermi più forte
Più forte più forte
Tenermi per mano, restarmi vicino amarmi davvero, farlo sul serio
Più forte più forte non sai quante volte avrei voglia di stringere forte anche te

Giovanna Codella

Appassionata di musica e arte in generale, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it ed è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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