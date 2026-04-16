Amici 25: fuori A parte me il nuovo inedito di Elena D’Elia

Fuori a mezzanotte di venerdì 17 aprile A parte me, il nuovo inedito Elena D’Elia, allieva della venticinquesima edizione del talent Amici che gareggia al serale nella squadra capitanata da Rudy Zerby e Alessandra Celentano. La canzone è scaricabile su tutte le piattaforme digitali al multilink.

Il nuovo singolo di Elena affronta la fragilità di chi vive momenti difficili in solitudine ma riesce a trovare il coraggio di rialzarsi contando solo sulle proprie forze. Il brano è stato scritto dalla cantautrice Amara ed è stato prodotto in collaborazione da Tony Canto e SCIABBA.

Il lyric video della canzone

Testo di A parte me di Elena D’Elia

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte

Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte

Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte

Io che resto in disparte quando sento bisogno di me

Di stringermi forte, tenermi per mano di starmi vicino, di farlo sul serio

Non sai quante volte ho bisogno e nessuno lo fa parte me

Io che vivere è sorriso io che tra inferno e paradiso scelgo la sorte

Io che guardo l’infinito e lo moltiplico per infinite volte

Io che metto da parte tutto il resto ogni volta che sento bisogno di me

Di stringermi forte, tenermi per mano di starmi vicino, di farlo sul serio

Non sai quante volte vorrei ma nessuno lo fa parte me

Di amarmi davvero più forte che posso di prendermi a schiaffi se piango lo stesso

Non sai quante volte è successo e nessuno lo sa parte me

Quando tutto sembra perdersi e il silenzio mi divora

Quando chi giurava d’esserci prometteva ma non c’era

Perché tanto tu sei forte e quindi ce la fai da sola

Che ne sai di quante volte devo stringermi più forte

Più forte più forte

Tenermi per mano, restarmi vicino amarmi davvero, farlo sul serio

Più forte più forte non sai quante volte avrei voglia di stringere forte anche te