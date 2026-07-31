Ariana Grande – Never get over me: (testo e traduzione)

Never get over me è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. La decima traccia, di cui Ariana è autrice insieme al producer ILYA, è stata presentata durante la tappa dell’Eternal Sunshine Tour che si è tenuta il 19 giugno 2026 alla Crypto.com Arena di Los Angeles. In modo simile agli altri brani che compongono l’album, una volta che il timer ha raggiunto i 10 minuti prima dell’inizio dello show, sullo schermo è apparsa la scritta “10. never get over me”.

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Il Lyric Video Ufficiale

Testo Never get over me Ariana Grande

boy you got me fucked up

so crazy now

i’ve been dreamin of you

can you make it come true

boy i got you under my skin

how i just wanna show you

what real love can do

i know it’s tempting to be

in such close proximity to

something so sweet

i won’t let you forget how i feel

come slip into something real

and you’ll never get over me

then somehow every ex

disappears, oh

the vision is crystal clear

no you’ll never get over me

baby, i’ve never seen it

so lovely out

the grass is way greener

since i been beneath ya

make sure every second

mmm really counts

so don’t hold your breath now

i won’t let you down

i know it’s tempting to be

in such close proximity to

something so sweet

i won’t let you forget how i feel

come slip into something real

and you’ll never get over me

then somehow every ex

disappears, oh

the vision is crystal clear

no you’ll never get over me

i feel some type of way

about what this could do to you

we should play it safe

cause i don’t wanna burden you

with how sweet it is

you’ll be dreaming about the taste of me

but look , at least you’ll have the memory

i won’t let you forget how i feel

come slip into something real

and you’ll never get over me

then somehow every ex

disappears, oh

the vision is crystal clear

no you’ll never get over me

Traduzione

Ragazzo, mi hai fatto impazzire

sono così pazza adesso

ti ho sognato

puoi far avverare i miei sogni?

Ragazzo, ti ho sotto la pelle

come, voglio solo mostrarti

cosa può fare il vero amore

so che è allettante essere

così vicini a

qualcosa di così dolce

non ti lascerò dimenticare come mi sento

vieni a scivolare in qualcosa di reale

e non mi dimenticherai mai

poi in qualche modo ogni ex

scompare, oh

la visione è cristallina

no, non mi dimenticherai mai

tesoro, non l’ho mai visto

così bello fuori

l’erba è molto più verde

da quando sono sotto di te

assicurati che ogni secondo

mmm conti davvero

quindi non trattenere il respiro ora

non ti deluderò

so che è allettante essere

così vicini a

qualcosa di così dolce

non ti lascerò dimenticare come mi sento

vieni a scivolare in qualcosa di reale

e non mi dimenticherai mai

poi in qualche modo ogni ex

scompare, oh

la visione è cristallina

no, non mi dimenticherai mai

ho una strana sensazione

riguardo a cosa questo potrebbe farti

dovremmo andare sul sicuro

perché non voglio appesantirti

con quanto è dolce

sognerai il mio sapore

ma guarda, almeno avrai il ricordo

non ti lascerò dimenticare come mi sento

vieni a scivolare in qualcosa di reale

e non mi dimenticherai mai

poi in qualche modo ogni ex

scompare, oh

la visione è cristallina

no, non mi dimenticherai mai

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