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Ariana Grande – Never get over me: (testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
petal ariana grande

Never get over me è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. La decima traccia, di cui Ariana è autrice insieme al producer ILYA, è stata presentata durante la tappa dell’Eternal Sunshine Tour che si è tenuta il 19 giugno 2026 alla Crypto.com Arena di Los Angeles. In modo simile agli altri brani che compongono l’album, una volta che il timer ha raggiunto i 10 minuti prima dell’inizio dello show, sullo schermo è apparsa la scritta “10. never get over me”.

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Il Lyric Video Ufficiale

Testo Never get over me Ariana Grande

boy you got me fucked up
so crazy now
i’ve been dreamin of you
can you make it come true
boy i got you under my skin
how i just wanna show you
what real love can do

i know it’s tempting to be
in such close proximity to
something so sweet

i won’t let you forget how i feel
come slip into something real
and you’ll never get over me
then somehow every ex
disappears, oh
the vision is crystal clear
no you’ll never get over me

baby, i’ve never seen it
so lovely out
the grass is way greener
since i been beneath ya

make sure every second
mmm really counts
so don’t hold your breath now
i won’t let you down

i know it’s tempting to be
in such close proximity to
something so sweet

i won’t let you forget how i feel
come slip into something real
and you’ll never get over me

then somehow every ex
disappears, oh
the vision is crystal clear
no you’ll never get over me
i feel some type of way
about what this could do to you
we should play it safe
cause i don’t wanna burden you
with how sweet it is
you’ll be dreaming about the taste of me
but look , at least you’ll have the memory

i won’t let you forget how i feel
come slip into something real
and you’ll never get over me
then somehow every ex
disappears, oh
the vision is crystal clear
no you’ll never get over me

Traduzione

Ragazzo, mi hai fatto impazzire
sono così pazza adesso
ti ho sognato
puoi far avverare i miei sogni?
Ragazzo, ti ho sotto la pelle
come, voglio solo mostrarti
cosa può fare il vero amore

so che è allettante essere
così vicini a
qualcosa di così dolce

non ti lascerò dimenticare come mi sento
vieni a scivolare in qualcosa di reale
e non mi dimenticherai mai
poi in qualche modo ogni ex
scompare, oh
la visione è cristallina
no, non mi dimenticherai mai

tesoro, non l’ho mai visto
così bello fuori
l’erba è molto più verde
da quando sono sotto di te

assicurati che ogni secondo
mmm conti davvero
quindi non trattenere il respiro ora
non ti deluderò

so che è allettante essere
così vicini a
qualcosa di così dolce

non ti lascerò dimenticare come mi sento
vieni a scivolare in qualcosa di reale
e non mi dimenticherai mai

poi in qualche modo ogni ex
scompare, oh
la visione è cristallina
no, non mi dimenticherai mai
ho una strana sensazione
riguardo a cosa questo potrebbe farti
dovremmo andare sul sicuro
perché non voglio appesantirti
con quanto è dolce
sognerai il mio sapore
ma guarda, almeno avrai il ricordo

non ti lascerò dimenticare come mi sento
vieni a scivolare in qualcosa di reale
e non mi dimenticherai mai
poi in qualche modo ogni ex
scompare, oh
la visione è cristallina
no, non mi dimenticherai mai

Cosa ne pensate del testo di Never get over me di Ariana Grande?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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