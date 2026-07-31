Ariana Grande – Never get over me: (testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 31 Luglio 2026 Never get over me è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. La decima traccia, di cui Ariana è autrice insieme al producer ILYA, è stata presentata durante la tappa dell’Eternal Sunshine Tour che si è tenuta il 19 giugno 2026 alla Crypto.com Arena di Los Angeles. In modo simile agli altri brani che compongono l’album, una volta che il timer ha raggiunto i 10 minuti prima dell’inizio dello show, sullo schermo è apparsa la scritta “10. never get over me”. Clicca qui per l’anteprima della canzone Il Lyric Video Ufficiale Testo Never get over me Ariana Grande boy you got me fucked up so crazy now i’ve been dreamin of you can you make it come true boy i got you under my skin how i just wanna show you what real love can do i know it’s tempting to be in such close proximity to something so sweet i won’t let you forget how i feel come slip into something real and you’ll never get over me then somehow every ex disappears, oh the vision is crystal clear no you’ll never get over me baby, i’ve never seen it so lovely out the grass is way greener since i been beneath ya make sure every second mmm really counts so don’t hold your breath now i won’t let you down i know it’s tempting to be in such close proximity to something so sweet i won’t let you forget how i feel come slip into something real and you’ll never get over me then somehow every ex disappears, oh the vision is crystal clear no you’ll never get over me i feel some type of way about what this could do to you we should play it safe cause i don’t wanna burden you with how sweet it is you’ll be dreaming about the taste of me but look , at least you’ll have the memory i won’t let you forget how i feel come slip into something real and you’ll never get over me then somehow every ex disappears, oh the vision is crystal clear no you’ll never get over me Traduzione Ragazzo, mi hai fatto impazzire sono così pazza adesso ti ho sognato puoi far avverare i miei sogni? Ragazzo, ti ho sotto la pelle come, voglio solo mostrarti cosa può fare il vero amore so che è allettante essere così vicini a qualcosa di così dolce non ti lascerò dimenticare come mi sento vieni a scivolare in qualcosa di reale e non mi dimenticherai mai poi in qualche modo ogni ex scompare, oh la visione è cristallina no, non mi dimenticherai mai tesoro, non l’ho mai visto così bello fuori l’erba è molto più verde da quando sono sotto di te assicurati che ogni secondo mmm conti davvero quindi non trattenere il respiro ora non ti deluderò so che è allettante essere così vicini a qualcosa di così dolce non ti lascerò dimenticare come mi sento vieni a scivolare in qualcosa di reale e non mi dimenticherai mai poi in qualche modo ogni ex scompare, oh la visione è cristallina no, non mi dimenticherai mai ho una strana sensazione riguardo a cosa questo potrebbe farti dovremmo andare sul sicuro perché non voglio appesantirti con quanto è dolce sognerai il mio sapore ma guarda, almeno avrai il ricordo non ti lascerò dimenticare come mi sento vieni a scivolare in qualcosa di reale e non mi dimenticherai mai poi in qualche modo ogni ex scompare, oh la visione è cristallina no, non mi dimenticherai mai Cosa ne pensate del testo di Never get over me di Ariana Grande?