Damiano David – Next Summer (video, testo e traduzione)

Damiano David ha rilasciato il 28 febbraio 2025 Next Summer che arriva dopo l’energia di Born With a Broken Heart e la teatralità di Silverlines. Quest’ultimo è il brano che ha inaugurato il progetto solista dell’artista e poi è arrivato Nothing Breaks Like A Heart, il successo mondiale di Mark Ronson ft. Miley Cyrus, uscito in una speciale rivisitazione di Damiano per Spotify, in occasione di San Valentino.

QUI il video ufficiale

Testo Next Summer

I thought that we had something good in our hands

In a minute, it just lifts away

So many things I didn’t say

Before you threw it all away

I pretend I’m okay, but I’m lost and afraid

And nobody really understands

But now I’m dancing to a band

With all the demons in my head

Call me when he breaks your heart next summer

Baby, I’ll be waiting here

Call me when you’re all fucked up, my lover

I’ll be there to lick your tears

You had to throw away our love

To find out nothing’s as good as us

So call me when he breaks your heart next summer

If you love, let me know

It’s the same that I’ve heard

And I hope it’s gonna work for me

What if we meet in twenty years

And it feels like it was meant to be?

But do you still think of me

When you’re under the sheets

Or does he give you everything? Yeah

And I can see it on your face

That you’re happy to remain

Call me when he breaks your heart next summer

Baby, I’ll be waiting here

Call me when you’re all fucked up, my lover

I’ll be there to lick your tears

You had to throw away our love

To find out nothing’s as good as us

So call me when he breaks your heart next summer

So everything we had last time

Every year and every day

It’s never gonna be enough

‘Cause you’re the one

So call me when he breaks your heart next summer

Baby, I’ll be waiting here

Call me when you’re all fucked up, my lover

I’ll be there to lick your tears

You had to throw away our love

nothing’s as good as us

I really hope he breaks your heart next summer

Traduzione

Pensavo che avessimo qualcosa di buono tra le mani

In un minuto, si solleva

Così tante cose che non ho detto

Prima che tu buttassi via tutto

Fingo di stare bene, ma sono perso e spaventato

E nessuno capisce davvero

Ma ora sto ballando con una band

Con tutti i demoni nella mia testa

Chiamami quando ti spezzerà il cuore la prossima estate

Tesoro, ti aspetterò qui

Chiamami quando sarai completamente finita, amante mia

Sarò lì a lambire le lacrime

Hai dovuto buttare via il nostro amore

Per scoprire che niente è buono come noi

Quindi chiamami quando ti spezzerà il cuore la prossima estate

Se ami, fammelo sapere

È lo stesso che ho sentito

E spero che funzionerà per me

E se ci incontrassimo tra vent’anni

E sembrasse che fosse destino?

Ma pensi ancora a me

Quando sei sotto le lenzuola

O ti dà tutto? Sì

E posso vederlo sul tuo viso

Che sei felice di restare

Chiamami quando ti spezzerà il cuore la prossima estate

Tesoro, ti aspetterò qui

Chiamami quando sarai completamente finita, amante mia

Sarò lì a lambire le lacrime

Hai dovuto buttare via il nostro amore

Per scoprire che niente è buono come noi

Quindi chiamami quando ti spezzerà il cuore la prossima estate

Quindi tutto quello che avevamo l’ultima volta

Ogni anno e ogni giorno

Non sarà mai abbastanza

Perché sei tu

Quindi chiamami quando ti spezzerà il cuore la prossima estate

Tesoro, ti aspetterò qui

Chiamami quando sarai ompletamente finita, amante mia

Sarò lì a lambirti le lacrime

Hai dovuto buttare via il nostro amore

niente è buono come noi

Spero davvero che ti spezzi il cuore la prossima estate

Significato

Damiano ha spiegato di Next Summer: “A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d’amore estiva non corrisposta. Ma a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. È una metafora della vita: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare. La nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa nei momenti cruciali e determinanti dell’esistenza”.