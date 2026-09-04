JISOO – Click: video ufficiale, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 4 Settembre 2026 La superstar sudcoreana Jisoo rilascia il singolo Click, venerdì 4 settembre. Il brano rappresenta l’anteprima del suo prossimo album solista, di prossima uscita. La campagna visiva è un mondo surreale popolato da bambole inquietanti, una giostra e immagini animatroniche. Jisoo non è l’unica delle BlackPink ad aver pubblicato nuova musica al di fuori della band. Manca solo Rosé all’appello! Prima della release, è arrivata la delicatezza e l’introspezione dell’EP Fallen Angel di Jennie e anche il carattere deciso del nuovo singolo di Lisa, SaWaDiKa. Click cattura l’istante in cui due persone si sentono attratte l’una dall’altra, prima che le parole possano descriverlo. È un brano dance-pop con dei sintetizzatori e un basso che enfatizza il ritmo. Il videoclip colloca la nascita di questa questa connessione in un luna park abbandonato, oscuro e quasi fiabesco, dove degli animatronics si muovono e si glitchano in un’atmosfera poco rassicurante. Il video ufficiale del singolo Testo CLICK di JISOO This isn’t gonna work, I know You flirt with everyone, I know I’m just gonna get hurt, I know ‘Cause you’re always in and out of love Counting the reasons that we shouldn’t Mess up this thing, be more than friends But when you hold me like this And kiss away our differences There’s no explanation for it It’s just the way our bodies click Your lips, my lips, click We were made to fit Your hands, my hips, click We were made to fit You say you wanna stay over And I swear it’s not gonna go there But I wake up on your left shoulder Closer, right where I wanna be Counting the reasons that we shouldn’t Mess up this thing, be more than friends But when you hold me like this And kiss away our differences There’s no explanation for it It’s just the way our bodies click Your lips, my lips, click We were made to fit Your hands, my hips, click We were made to fit I can’t lie here and lie Looking into your eyes, your eyes (We were made to fit) I can’t lie here and lie Or hide the way that I feel inside (We were made to fit) Your lips, my lips, click We were made to fit Your hands, my hips, click We were made to fit But when you hold me like this And kiss away our differences There’s no explanation for it It’s just the way our bodies click (Fonte Genius.com) Traduzione So che non funzionerà Flirti con tutti, lo so Mi farò soltanto del male, lo so Perché sei sempre innamorato e disinnamorato Conto i motivi per cui non dovremmo Rovinare tutto, essere più che amici Ma quando mi abbracci così E baci via le nostre differenze Non c’è una spiegazione È solo il modo in cui i nostri corpi si incastrano Le tue labbra, le mie labbra, si incastrano Siamo fatti per stare insieme Le tue mani, i miei fianchi, si incastrano Siamo fatti per stare insieme Dici che vuoi restare a dormire E giuro che non succederà Ma mi sveglio sulla tua spalla sinistra Più vicino, proprio dove voglio essere Conto i motivi per cui non dovremmo Rovinare tutto, essere più che amici Ma quando mi abbracci così E baci via le nostre differenze Non c’è una spiegazione È solo il modo in cui i nostri corpi si incastrano Le tue labbra, le mie labbra, si incastrano Siamo fatti per stare insieme Le tue mani, i miei fianchi, si incastrano fianchi, clic Siamo fatti per stare insieme Non posso mentire qui Guardandoti negli occhi, nei tuoi occhi (Siamo fatti per stare insieme) Non posso mentire qui O nascondere quello che provo dentro (Siamo fatti per stare insieme) Le tue labbra, le mie labbra, clic Siamo fatti per stare insieme Le tue mani, i miei fianchi, clic Siamo fatti per stare insieme Ma quando mi tieni così E baci via le nostre differenze Non c’è una spiegazione È solo il modo in cui i nostri corpi si incastrano Potrebbe interessarti anche: Video, Testo e Traduzione di SaWaDiKa di LISA