JISOO – Click: video ufficiale, testo e traduzione

La superstar sudcoreana Jisoo rilascia il singolo Click, venerdì 4 settembre. Il brano rappresenta l’anteprima del suo prossimo album solista, di prossima uscita. La campagna visiva è un mondo surreale popolato da bambole inquietanti, una giostra e immagini animatroniche. Jisoo non è l’unica delle BlackPink ad aver pubblicato nuova musica al di fuori della band. Manca solo Rosé all’appello!

Prima della release, è arrivata la delicatezza e l’introspezione dell’EP Fallen Angel di Jennie e anche il carattere deciso del nuovo singolo di Lisa, SaWaDiKa.

Click cattura l’istante in cui due persone si sentono attratte l’una dall’altra, prima che le parole possano descriverlo. È un brano dance-pop con dei sintetizzatori e un basso che enfatizza il ritmo.

Il videoclip colloca la nascita di questa questa connessione in un luna park abbandonato, oscuro e quasi fiabesco, dove degli animatronics si muovono e si glitchano in un’atmosfera poco rassicurante.

Il video ufficiale del singolo

Testo CLICK di JISOO

This isn’t gonna work, I know

You flirt with everyone, I know

I’m just gonna get hurt, I know

‘Cause you’re always in and out of love

Counting the reasons that we shouldn’t

Mess up this thing, be more than friends

But when you hold me like this

And kiss away our differences

There’s no explanation for it

It’s just the way our bodies click

Your lips, my lips, click

We were made to fit

Your hands, my hips, click

We were made to fit

You say you wanna stay over

And I swear it’s not gonna go there

But I wake up on your left shoulder

Closer, right where I wanna be

Counting the reasons that we shouldn’t

Mess up this thing, be more than friends

But when you hold me like this

And kiss away our differences

There’s no explanation for it

It’s just the way our bodies click

Your lips, my lips, click

We were made to fit

Your hands, my hips, click

We were made to fit

I can’t lie here and lie

Looking into your eyes, your eyes (We were made to fit)

I can’t lie here and lie

Or hide the way that I feel inside (We were made to fit)

Your lips, my lips, click

We were made to fit

Your hands, my hips, click

We were made to fit

But when you hold me like this

And kiss away our differences

There’s no explanation for it

It’s just the way our bodies click

(Fonte Genius.com)

Traduzione

So che non funzionerà

Flirti con tutti, lo so

Mi farò soltanto del male, lo so

Perché sei sempre innamorato e disinnamorato

Conto i motivi per cui non dovremmo

Rovinare tutto, essere più che amici

Ma quando mi abbracci così

E baci via le nostre differenze

Non c’è una spiegazione

È solo il modo in cui i nostri corpi si incastrano

Le tue labbra, le mie labbra, si incastrano

Siamo fatti per stare insieme

Le tue mani, i miei fianchi, si incastrano

Siamo fatti per stare insieme

Dici che vuoi restare a dormire

E giuro che non succederà

Ma mi sveglio sulla tua spalla sinistra

Più vicino, proprio dove voglio essere

Conto i motivi per cui non dovremmo

Rovinare tutto, essere più che amici

Ma quando mi abbracci così

E baci via le nostre differenze

Non c’è una spiegazione

È solo il modo in cui i nostri corpi si incastrano

Le tue labbra, le mie labbra, si incastrano

Siamo fatti per stare insieme

Le tue mani, i miei fianchi, si incastrano fianchi, clic

Siamo fatti per stare insieme

Non posso mentire qui

Guardandoti negli occhi, nei tuoi occhi (Siamo fatti per stare insieme)

Non posso mentire qui

O nascondere quello che provo dentro (Siamo fatti per stare insieme)

Le tue labbra, le mie labbra, clic

Siamo fatti per stare insieme

Le tue mani, i miei fianchi, clic

Siamo fatti per stare insieme

Ma quando mi tieni così

E baci via le nostre differenze

Non c’è una spiegazione

È solo il modo in cui i nostri corpi si incastrano

Potrebbe interessarti anche:

Video, Testo e Traduzione di SaWaDiKa di LISA