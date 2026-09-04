GingerGeneration.it

JISOO – Click: video ufficiale, testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
click jisoo

La superstar sudcoreana Jisoo rilascia il singolo Click, venerdì 4 settembre. Il brano rappresenta l’anteprima del suo prossimo album solista, di prossima uscita. La campagna visiva è un mondo surreale popolato da bambole inquietanti, una giostra e immagini animatroniche. Jisoo non è l’unica delle BlackPink ad aver pubblicato nuova musica al di fuori della band. Manca solo Rosé all’appello!

Prima della release, è arrivata la delicatezza e l’introspezione dell’EP Fallen Angel di Jennie e anche il carattere deciso del nuovo singolo di Lisa, SaWaDiKa.

Click cattura l’istante in cui due persone si sentono attratte l’una dall’altra, prima che le parole possano descriverlo. È un brano dance-pop con dei sintetizzatori e un basso che enfatizza il ritmo.

Il videoclip colloca la nascita di questa questa connessione in un luna park abbandonato, oscuro e quasi fiabesco, dove degli animatronics si muovono e si glitchano in un’atmosfera poco rassicurante.

Il video ufficiale del singolo

Testo CLICK di JISOO

This isn’t gonna work, I know
You flirt with everyone, I know
I’m just gonna get hurt, I know
‘Cause you’re always in and out of love

Counting the reasons that we shouldn’t
Mess up this thing, be more than friends
But when you hold me like this
And kiss away our differences
There’s no explanation for it
It’s just the way our bodies click

Your lips, my lips, click
We were made to fit
Your hands, my hips, click
We were made to fit

You say you wanna stay over
And I swear it’s not gonna go there
But I wake up on your left shoulder
Closer, right where I wanna be

Counting the reasons that we shouldn’t
Mess up this thing, be more than friends
But when you hold me like this
And kiss away our differences
There’s no explanation for it
It’s just the way our bodies click

Your lips, my lips, click
We were made to fit
Your hands, my hips, click
We were made to fit

I can’t lie here and lie
Looking into your eyes, your eyes (We were made to fit)
I can’t lie here and lie
Or hide the way that I feel inside (We were made to fit)

Your lips, my lips, click
We were made to fit
Your hands, my hips, click
We were made to fit

But when you hold me like this
And kiss away our differences
There’s no explanation for it
It’s just the way our bodies click

(Fonte Genius.com)

Traduzione

So che non funzionerà
Flirti con tutti, lo so
Mi farò soltanto del male, lo so
Perché sei sempre innamorato e disinnamorato

Conto i motivi per cui non dovremmo
Rovinare tutto, essere più che amici
Ma quando mi abbracci così
E baci via le nostre differenze
Non c’è una spiegazione
È solo il modo in cui i nostri corpi si incastrano

Le tue labbra, le mie labbra, si incastrano
Siamo fatti per stare insieme
Le tue mani, i miei fianchi, si incastrano
Siamo fatti per stare insieme

Dici che vuoi restare a dormire
E giuro che non succederà
Ma mi sveglio sulla tua spalla sinistra
Più vicino, proprio dove voglio essere

Conto i motivi per cui non dovremmo
Rovinare tutto, essere più che amici
Ma quando mi abbracci così
E baci via le nostre differenze
Non c’è una spiegazione
È solo il modo in cui i nostri corpi si incastrano

Le tue labbra, le mie labbra, si incastrano
Siamo fatti per stare insieme
Le tue mani, i miei fianchi, si incastrano fianchi, clic
Siamo fatti per stare insieme

Non posso mentire qui
Guardandoti negli occhi, nei tuoi occhi (Siamo fatti per stare insieme)
Non posso mentire qui
O nascondere quello che provo dentro (Siamo fatti per stare insieme)

Le tue labbra, le mie labbra, clic
Siamo fatti per stare insieme
Le tue mani, i miei fianchi, clic
Siamo fatti per stare insieme
Ma quando mi tieni così
E baci via le nostre differenze
Non c’è una spiegazione
È solo il modo in cui i nostri corpi si incastrano

Potrebbe interessarti anche:

Video, Testo e Traduzione di SaWaDiKa di LISA

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

Articoli correlati