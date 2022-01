Demi Lovato dice addio al pop: svolta rock per il prossimo album?

Una svolta rock o pop punk sembra in arrivo per Demi Lovato. Demi ha, infatti, pubblicato un post sui Instagram in cui sembra dire addio alla musica pop. “Un funerale per la mia musica pop” è la caption del suo post.

Di certo non dirà addio alla musica perché come sappiamo è stata di recente in studio di registrazione e aveva mandato un messaggio ai fan: “morirete ad ascoltare la mia nuova musica”. Un segno che sicuramente i Lovatics devono aspettarsi qualcosa di fantastico da Demi.

Ciò che di più fa pensare a una svolta musicale per Demi sono i commenti di alcuni altri cantanti che hanno collaborato con lei e con cui sono molto amici. Stiamo parlando della cantante Jojo e di Travis Clark, frontman dei We The Kings con cui Demi ha collaborato anni fa per il brano We’ll Be A Dream.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Lovato (@ddlovato)

Jojo ha commentato “Adoro fottutamente la tua roba Rock” mentre Travis ha scritto “Il momento di far parte della crew punk rock è arrivato”. Il che fa presagire proprio un nuovo sound.

Demi non ha mai fatto mistero di essere una fanatica di pop punk e punk rock, tanto che ha spesso partecipato alle EMO Night organizzate a Los Angeles, esibendosi anche sul palco. Già il suo look è totalmente cambiato nell’ultimo periodo, con outfit molto più punk rock. Vista la sua passione che l’accompagna fin dall’adolescenza sarò molto interessante vedere Demi cimentarsi in un genere nuovo a livello di discografica ma che sicuramente adora.

Cosa ne pensate della possibile svolta di Demi Lovato?