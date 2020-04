Vampire Diaries torna in tv: Ecco i dettagli della programmazione

Televisione, piattaforme streaming, musei e biblioteche stanno cercando di far compagnia agli italiani in quarantena da Coronavirus in molti modi. Sky ha dato inizio a una serie di lunghe maratone (scoprile qui) e la tv in chiaro sta cercando di stare al passo. Per gli amanti di Vampire Diaries c’è una bella notizia: la serie tornerà in onda da giovedì 9 aprile. Ecco tutti i dettagli

The vampire Diaries tornerà in onda in chiaro da giovedì 9 aprile alle 13,30 con tutti gli episodi. La serie creata da Julie Plec sarà disponibile anche su Mediaset Play. Ogni giorno andranno in onda tre episodi per fare compagnia ai fan dopo pranzo. Da quando è uscita, nel 2009, il successo è stato planetario con convention, un fandom attivissimo e una grande notorietà raggiunta dai protagonisti: Nina Dobrev, Ian Somerhalder e Paul Wesley in primis.

Un successo che ha dato vita a ben due spin-off: The originals e Legacies. Vampiri, streghe, cacciatori di vampiri, lupi mannari e doppelganger sono i protagonisti della serie ambientata a Mystic Falls. Triangoli amorosi, amori impossibili, famiglie problematiche, feste e lezioni fanno da sfondo a una trama molto avvincente. I fratelli Salvatore sconvolgeranno la vita di Elena Gilbert e dei suoi amici e familiari in un intreccio lungo otto stagioni che riporta Vampire Diaries su La5.