Olivia Rodrigo – cigarette smoke (audio, testo e traduzione)

Cigarette smoke è la tredicesima traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026.

In questa canzone, Olivia si riferisce al suo ex come al “fumo di sigaretta”, un odore difficile da eliminare, così come è difficile dimenticarlo. La cantautrice si pente persino di aver avuto una relazione con il suo ex fidanzato e odia il suo comportamento definendolo da codardo.

Il lyric video ufficiale della canzone

Testo cigarette smoke di Olivia Rodrigo

The cigarette smoke

Is a smell that I know

It clings to my clothes

And seeps into my bones

It’s a real quiet house

With the shower left on

Five beers in the fridge

And the second car’s gone

I regret you

And how long I stayed

I resent you

For not being brave

Ohh

Tell me something honest

So the memories turn dark

You said that I made loving look easy

Until I made it hard

Give me back my time

And I will give you back your heart

I thought that we played the perfect couple

Until you didn’t want the part

Some nights can be

So fucking lonely

But it’s better than begging

For you to stand up for me

Honeybee

I regret you

And what I let slide

I resent you

For taking her side

Ohh

Tell me something honest

So the memories turn dark

You said that I made loving look easy

Until I made it hard

Give me back my time

And I will give you back your heart

I thought that we played the perfect couple

Until you didn’t want the part

It’s bone dry

Bitter and hollow

You’ll be miles away tomorrow

Why’d I try at all

It’s bone dry

Bitter and hollow

You will never know my sorrow

Why’d I try at all

Tell me something honest

So the memories turn dark

Oh, the memories go dark

The memories go dark

The memories go dark

The memories go dark

Go dark

Go dark

Traduzione

Il fumo di sigaretta

È un odore che conosco

Si attacca ai miei vestiti

E mi penetra nelle ossa

È una casa davvero silenziosa

Con la doccia lasciata accesa

Cinque birre in frigo

E la seconda macchina se n’è andata

Mi pento di te

E di quanto tempo sono rimasta

Ti porto rancore

Per non essere stato coraggiosa

Ohh

Dimmi qualcosa di onesto

Così i ricordi si oscurano

Hai detto che facevo sembrare facile amare

Finché non l’ho reso difficile

Restituiscimi il mio tempo

E ti restituirò il tuo cuore

Pensavo che interpretassimo la coppia perfetta

Finché non hai più voluto la parte

Alcune notti possono essere

Così f****amente solitarie

Ma è meglio che implorare

Che tu mi difenda

Ape mia

Mi pento di te

E di ciò che ho lasciato correre

Ti porto rancore

Per aver preso le sue difese

Ohh

Dimmi qualcosa di onesto

Così i ricordi si oscurano

Hai detto che facevo sembrare facile amare

Finché non l’ho reso difficile

Restituiscimi il mio tempo

E ti restituirò il tuo cuore sostieni il tuo cuore

Pensavo che interpretassimo la coppia perfetta

Finché non hai più voluto la parte

È arido come l’osso

Amaro e vuoto

Domani sarai a chilometri di distanza

Perché ci ho provato?

È arido come l’osso

Amaro e vuoto

Non conoscerai mai il mio dolore

Perché ci ho provato?

Dimmi qualcosa di onesto

Così i ricordi si oscurano

Oh, i ricordi si oscurano

I ricordi si oscurano

I ricordi si oscurano

I ricordi si oscurano

Si oscurano

Si oscurano

Cosa ne pensate di cigarette smoke di Olivia Rodrigo?