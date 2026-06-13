Olivia Rodrigo – cigarette smoke (audio, testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 13 Giugno 2026 Cigarette smoke è la tredicesima traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026. In questa canzone, Olivia si riferisce al suo ex come al “fumo di sigaretta”, un odore difficile da eliminare, così come è difficile dimenticarlo. La cantautrice si pente persino di aver avuto una relazione con il suo ex fidanzato e odia il suo comportamento definendolo da codardo. Il lyric video ufficiale della canzone Testo cigarette smoke di Olivia Rodrigo The cigarette smoke Is a smell that I know It clings to my clothes And seeps into my bones It’s a real quiet house With the shower left on Five beers in the fridge And the second car’s gone I regret you And how long I stayed I resent you For not being brave Ohh Tell me something honest So the memories turn dark You said that I made loving look easy Until I made it hard Give me back my time And I will give you back your heart I thought that we played the perfect couple Until you didn’t want the part Some nights can be So fucking lonely But it’s better than begging For you to stand up for me Honeybee I regret you And what I let slide I resent you For taking her side Ohh Tell me something honest So the memories turn dark You said that I made loving look easy Until I made it hard Give me back my time And I will give you back your heart I thought that we played the perfect couple Until you didn’t want the part It’s bone dry Bitter and hollow You’ll be miles away tomorrow Why’d I try at all It’s bone dry Bitter and hollow You will never know my sorrow Why’d I try at all Tell me something honest So the memories turn dark Oh, the memories go dark The memories go dark The memories go dark The memories go dark Go dark Go dark Traduzione Il fumo di sigaretta È un odore che conosco Si attacca ai miei vestiti E mi penetra nelle ossa È una casa davvero silenziosa Con la doccia lasciata accesa Cinque birre in frigo E la seconda macchina se n’è andata Mi pento di te E di quanto tempo sono rimasta Ti porto rancore Per non essere stato coraggiosa Ohh Dimmi qualcosa di onesto Così i ricordi si oscurano Hai detto che facevo sembrare facile amare Finché non l’ho reso difficile Restituiscimi il mio tempo E ti restituirò il tuo cuore Pensavo che interpretassimo la coppia perfetta Finché non hai più voluto la parte Alcune notti possono essere Così f****amente solitarie Ma è meglio che implorare Che tu mi difenda Ape mia Mi pento di te E di ciò che ho lasciato correre Ti porto rancore Per aver preso le sue difese Ohh Dimmi qualcosa di onesto Così i ricordi si oscurano Hai detto che facevo sembrare facile amare Finché non l’ho reso difficile Restituiscimi il mio tempo E ti restituirò il tuo cuore sostieni il tuo cuore Pensavo che interpretassimo la coppia perfetta Finché non hai più voluto la parte È arido come l’osso Amaro e vuoto Domani sarai a chilometri di distanza Perché ci ho provato? È arido come l’osso Amaro e vuoto Non conoscerai mai il mio dolore Perché ci ho provato? Dimmi qualcosa di onesto Così i ricordi si oscurano Oh, i ricordi si oscurano I ricordi si oscurano I ricordi si oscurano I ricordi si oscurano Si oscurano Si oscurano Cosa ne pensate di cigarette smoke di Olivia Rodrigo?