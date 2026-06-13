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Olivia Rodrigo – cigarette smoke (audio, testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
drop dead - olivia rodrigo

Cigarette smoke è la tredicesima traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026.

In questa canzone, Olivia si riferisce al suo ex come al “fumo di sigaretta”, un odore difficile da eliminare, così come è difficile dimenticarlo. La cantautrice si pente persino di aver avuto una relazione con il suo ex fidanzato e odia il suo comportamento definendolo da codardo.

Il lyric video ufficiale della canzone

Testo cigarette smoke di Olivia Rodrigo

The cigarette smoke
Is a smell that I know
It clings to my clothes
And seeps into my bones
It’s a real quiet house
With the shower left on
Five beers in the fridge
And the second car’s gone

I regret you
And how long I stayed
I resent you
For not being brave
Ohh

Tell me something honest
So the memories turn dark
You said that I made loving look easy
Until I made it hard
Give me back my time
And I will give you back your heart
I thought that we played the perfect couple
Until you didn’t want the part

Some nights can be
So fucking lonely
But it’s better than begging
For you to stand up for me
Honeybee

I regret you
And what I let slide
I resent you
For taking her side
Ohh

Tell me something honest
So the memories turn dark
You said that I made loving look easy
Until I made it hard
Give me back my time
And I will give you back your heart
I thought that we played the perfect couple
Until you didn’t want the part

It’s bone dry
Bitter and hollow
You’ll be miles away tomorrow
Why’d I try at all

It’s bone dry
Bitter and hollow
You will never know my sorrow
Why’d I try at all

Tell me something honest
So the memories turn dark
Oh, the memories go dark
The memories go dark
The memories go dark
The memories go dark
Go dark
Go dark

Traduzione

Il fumo di sigaretta
È un odore che conosco
Si attacca ai miei vestiti
E mi penetra nelle ossa
È una casa davvero silenziosa
Con la doccia lasciata accesa
Cinque birre in frigo
E la seconda macchina se n’è andata

Mi pento di te
E di quanto tempo sono rimasta
Ti porto rancore
Per non essere stato coraggiosa
Ohh

Dimmi qualcosa di onesto
Così i ricordi si oscurano
Hai detto che facevo sembrare facile amare
Finché non l’ho reso difficile
Restituiscimi il mio tempo
E ti restituirò il tuo cuore
Pensavo che interpretassimo la coppia perfetta
Finché non hai più voluto la parte

Alcune notti possono essere
Così f****amente solitarie
Ma è meglio che implorare
Che tu mi difenda
Ape mia

Mi pento di te
E di ciò che ho lasciato correre
Ti porto rancore
Per aver preso le sue difese
Ohh

Dimmi qualcosa di onesto
Così i ricordi si oscurano
Hai detto che facevo sembrare facile amare
Finché non l’ho reso difficile
Restituiscimi il mio tempo
E ti restituirò il tuo cuore sostieni il tuo cuore
Pensavo che interpretassimo la coppia perfetta
Finché non hai più voluto la parte

È arido come l’osso
Amaro e vuoto
Domani sarai a chilometri di distanza
Perché ci ho provato?

È arido come l’osso
Amaro e vuoto
Non conoscerai mai il mio dolore
Perché ci ho provato?

Dimmi qualcosa di onesto
Così i ricordi si oscurano
Oh, i ricordi si oscurano
I ricordi si oscurano
I ricordi si oscurano
I ricordi si oscurano
Si oscurano
Si oscurano

Cosa ne pensate di cigarette smoke di Olivia Rodrigo?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al k-pop, passando per il brit-pop e per le sonorità rock. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

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