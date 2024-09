Damiano David – Silverlines: video, testo e traduzione

Damiano David intraprende il suo progetto solista con il singolo Silverlines (Sony Music Italy/Arista Records), prodotto dal cantautore e produttore britannico Labrinth e in uscita venerdì 27 settembre.

Il brano è stato scritto dallo stesso Damiano in collaborazione con Ferras, Labirinth e Sarah Hudson. Il video, diretto dal duo di registi Nono+ Rodrigo, accompagna la narrazione emotiva della canzone.

Testo Silverlines di Damiano David

[Verse 1]

I feel sorrow no more

The calm after the storm

And peace belongs to me

[Chorus]

Until my tears run dry

And clouds fall from the sky

And all my fears, they disappear

And I see silver lines

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh-oh, oh

Oh-oh-oh-oh, oh

[Verse 2]

A smile, I welcome you

A darkness, I’ve long forgotten you, yeah

And peace belongs to me

[Chorus]

Until my tears run dry

And clouds fall from the sky

And all my fears, they disappear

And I see silver lines

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh-oh, oh

Oh-oh-oh-oh, oh

[Bridge]

Look at those light rays, no dark days anymore

Looking alive, ain’t no zombies anymore

Don’t need no bottles, ain’t tryna start no war

‘Cause peace belongs to me

[Outro]

Oh-oh-oh-oh, oh

Oh-oh-oh-oh, oh

Traduzione

[Verso 1]

Non provo più dolore

La calma dopo la tempesta

E la pace mi appartiene

[Coro]

Fino a quando le mie lacrime non si asciugheranno

E le nuvole cadono dal cielo

E tutte le mie paure scompaiono

E vedo linee d’argento

[Post-Ritornello]

Oh-oh-oh-oh, oh

Oh-oh-oh-oh, oh

[Verso 2]

Un sorriso, ti dò il benvenuto

Un’oscurità, ti ho dimenticato da tempo, sì

E la pace mi appartiene

[Coro]

Fino a quando le mie lacrime non si asciugheranno

E le nuvole cadono dal cielo

E tutte le mie paure scompaiono

E vedo linee d’argento

[Post-Ritornello]

Oh-oh-oh-oh, oh

Oh-oh-oh-oh, oh

[Ponte]

Guarda quei raggi di luce, niente più giorni bui

Sembri vivo, non ci sono più zombi

Non ho bisogno di bottiglie, non sto cercando di iniziare una guerra

Perché la pace mi appartiene

[Altro]

Oh-oh-oh-oh, oh

Oh-oh-oh-oh, oh

Significato di Silverlines

Il significato della canzone di Damiano ruota attorno al tema della rinascita e della pace interiore dopo un periodo difficile. Le “linee d’argento” del titolo simboleggiano quindi speranza e ottimismo, rappresentando la luce che emerge dopo la tempesta.

Il frontman dei Måneskin vuole esprimere un messaggio di positività, cercando di trasmettere all’ascoltatore la sensazione di poter superare le difficoltà e di trovare una nuova fonte di serenità.