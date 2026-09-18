GingerGeneration.it

MILEY: Snow (Audio, Testo e Traduzione)

scritto da Giovanna Codella
MILEY - testi bass persuades

Snow è la settima traccia del decimo album in studio di Miley Cyrus, intitolato Bass Persuades. Sullo sfondo di una fredda notte a Kyoto, il brano ritrae un momento di romanticità sospeso nel tempo.

Miley paragona se stessa e il suo amato a dei candidi fiocchi di neve mentre stanno cadendo: si tratta di una metafora di due persone che si lasciano andare contemporaneamente. Il movimento al rallentatore, il gesto di porgere la mano sinistra e il desiderio di rivivere quella sensazione infinite volte suggeriscono un legame forte tra le due persone coinvolte, mentre l’immagine della neve porta con sé anche un senso di precarietà di quel momento che malgrado le intenzioni potrebbe finire.

QUI l’audio ufficiale della canzone

Testo Snow di MILEY

We’ve got our backs on the floor
Can’t believe that we’re bored
We shouldn’t be in Kyoto
We’ve never been here before
We end up turning the page
A requiem for the day
And now we’re moving in slow mo
Mundane is melting away, ah

Now your knee’s in the dirt as I hold out my left
You should swallow the nerves ‘cause there’s yes on my breath

It’s a cold night, my skin is tight
No stopping as we move in slow
It’s written in your wide eyes, forever skies
Together, we both fall like snow
Together, we both fall, fall (Fall)
Together, we both fall, fall (Fall)
Together, we both fall, fall (Fall)
Together, we both fall, fall (Fall)

I gave you my hand
You pull me against your chest
I know I’ve seen everything
With you, I’d see it again and again
Under covers I’d hide
But now it doesn’t seem right
Now my skin feels exposed

Oh, your knee left the dirt, and there’s mud on your jeans
Baby, pull me in close, let me borrow your heat

It’s a cold night, my skin is tight
No stopping as we move in slow
It’s written in your wide eyes, forever skies
Together, we both fall like snow
Together, we both fall, fall (Fall)
Together, we both fall, fall (Fall)
Together, we both fall, fall (Fall)
Together, we both fall, fall (Fall)

Together, we both fall, fall
Together, we both fall, fall
Together, we both fall, fall
Together, we both fall, fall
Together, we both fall, fall (Standing at the edge of forever)
Together, we both fall, fall (Watching the mountains fade into the weather)
Together, we both fall, fall (Together I can see us uniting)
Together, we both fall, fall (Bound like a journal of leather)
Together, we both fall, fall (Standing at the edge of forever)
Together, we both fall, fall (Watching the mountains fade into the weather)
Together, we both fall, fall (Together I can see us uniting)
Together, we both fall, fall (Bound like a journal of leather)
Together, we both fall, fall (It doesn’t get better)
Together, we both fall, fall (It doesn’t get better)
Together, we both fall, fall (It doesn’t get better)
Together, we both fall, fall (It doesn’t get better)

(Fonte Genius.com)

Traduzione Snow

Siamo con la schiena a terra
Non posso credere che ci stiamo annoiando
Non dovremmo essere a Kyoto
Non ci siamo mai stati prima
Finiamo per voltare pagina
Un requiem per il giorno
E ora ci muoviamo al rallentatore
La quotidianità si sta sciogliendo

Ora il tuo ginocchio è nella polvere
Mentre ti porgo la sinistra
Dovresti ingoiare i nervi
Perché c’è un sì nel mio respiro

È una notte fredda
La mia pelle è tesa
Nessuna fermata mentre ci muoviamo lentamente
È scritto nei tuoi occhi spalancati
Cieli infiniti
Insieme, cadiamo entrambi come neve
Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo
Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo
Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo
Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo

Ti ho dato la mia mano
Mi stringi al tuo petto
So di aver visto Tutto
Con te, lo rivedrei ancora e ancora
Mi nasconderei sotto le coperte

Ma ora non mi sembra giusto
Ora la mia pelle si sente esposta
Sì, tu mi dai la vita per sempre

Oh, il tuo ginocchio ha lasciato la terra
E c’è fango sui tuoi jeans
Tesoro, stringimi forte
Lasciami prendere in prestito il tuo calore

È una notte fredda
La mia pelle è tesa
Non ci fermiamo mentre ci muoviamo lentamente
È scritto nei tuoi occhi spalancati
Cieli infiniti
Insieme, cadiamo entrambi come neve
Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo
Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo
Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo
Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo

In piedi sull’orlo dell’eternità
Guardando le montagne svanire nel tempo
Insieme posso vederci unire
Legati come un diario di cuoio
In piedi sull’orlo dell’eternità
Guardando le montagne svanire nel tempo
Insieme posso vederci unire
Legate come un diario di cuoio
In piedi sull’orlo dell’eternità Per sempre

Non c’è niente di meglio
Non c’è niente di meglio
Non c’è niente di meglio
Non c’è niente di meglio

Potrebbe interessarti anche:

I testi e le traduzioni dell’album Bass Persuades

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

Articoli correlati