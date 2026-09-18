MILEY: Snow (Audio, Testo e Traduzione)

Snow è la settima traccia del decimo album in studio di Miley Cyrus, intitolato Bass Persuades. Sullo sfondo di una fredda notte a Kyoto, il brano ritrae un momento di romanticità sospeso nel tempo.

Miley paragona se stessa e il suo amato a dei candidi fiocchi di neve mentre stanno cadendo: si tratta di una metafora di due persone che si lasciano andare contemporaneamente. Il movimento al rallentatore, il gesto di porgere la mano sinistra e il desiderio di rivivere quella sensazione infinite volte suggeriscono un legame forte tra le due persone coinvolte, mentre l’immagine della neve porta con sé anche un senso di precarietà di quel momento che malgrado le intenzioni potrebbe finire.

QUI l’audio ufficiale della canzone

Testo Snow di MILEY

We’ve got our backs on the floor

Can’t believe that we’re bored

We shouldn’t be in Kyoto

We’ve never been here before

We end up turning the page

A requiem for the day

And now we’re moving in slow mo

Mundane is melting away, ah

Now your knee’s in the dirt as I hold out my left

You should swallow the nerves ‘cause there’s yes on my breath

It’s a cold night, my skin is tight

No stopping as we move in slow

It’s written in your wide eyes, forever skies

Together, we both fall like snow

Together, we both fall, fall (Fall)

Together, we both fall, fall (Fall)

Together, we both fall, fall (Fall)

Together, we both fall, fall (Fall)

I gave you my hand

You pull me against your chest

I know I’ve seen everything

With you, I’d see it again and again

Under covers I’d hide

But now it doesn’t seem right

Now my skin feels exposed

Oh, your knee left the dirt, and there’s mud on your jeans

Baby, pull me in close, let me borrow your heat

It’s a cold night, my skin is tight

No stopping as we move in slow

It’s written in your wide eyes, forever skies

Together, we both fall like snow

Together, we both fall, fall (Fall)

Together, we both fall, fall (Fall)

Together, we both fall, fall (Fall)

Together, we both fall, fall (Fall)

Together, we both fall, fall

Together, we both fall, fall

Together, we both fall, fall

Together, we both fall, fall

Together, we both fall, fall (Standing at the edge of forever)

Together, we both fall, fall (Watching the mountains fade into the weather)

Together, we both fall, fall (Together I can see us uniting)

Together, we both fall, fall (Bound like a journal of leather)

Together, we both fall, fall (Standing at the edge of forever)

Together, we both fall, fall (Watching the mountains fade into the weather)

Together, we both fall, fall (Together I can see us uniting)

Together, we both fall, fall (Bound like a journal of leather)

Together, we both fall, fall (It doesn’t get better)

Together, we both fall, fall (It doesn’t get better)

Together, we both fall, fall (It doesn’t get better)

Together, we both fall, fall (It doesn’t get better)

(Fonte Genius.com)

Traduzione Snow

Siamo con la schiena a terra

Non posso credere che ci stiamo annoiando

Non dovremmo essere a Kyoto

Non ci siamo mai stati prima

Finiamo per voltare pagina

Un requiem per il giorno

E ora ci muoviamo al rallentatore

La quotidianità si sta sciogliendo

Ora il tuo ginocchio è nella polvere

Mentre ti porgo la sinistra

Dovresti ingoiare i nervi

Perché c’è un sì nel mio respiro

È una notte fredda

La mia pelle è tesa

Nessuna fermata mentre ci muoviamo lentamente

È scritto nei tuoi occhi spalancati

Cieli infiniti

Insieme, cadiamo entrambi come neve

Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo

Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo

Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo

Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo

Ti ho dato la mia mano

Mi stringi al tuo petto

So di aver visto Tutto

Con te, lo rivedrei ancora e ancora

Mi nasconderei sotto le coperte

Ma ora non mi sembra giusto

Ora la mia pelle si sente esposta

Sì, tu mi dai la vita per sempre

Oh, il tuo ginocchio ha lasciato la terra

E c’è fango sui tuoi jeans

Tesoro, stringimi forte

Lasciami prendere in prestito il tuo calore

È una notte fredda

La mia pelle è tesa

Non ci fermiamo mentre ci muoviamo lentamente

È scritto nei tuoi occhi spalancati

Cieli infiniti

Insieme, cadiamo entrambi come neve

Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo

Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo

Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo

Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo

In piedi sull’orlo dell’eternità

Guardando le montagne svanire nel tempo

Insieme posso vederci unire

Legati come un diario di cuoio

In piedi sull’orlo dell’eternità

Guardando le montagne svanire nel tempo

Insieme posso vederci unire

Legate come un diario di cuoio

In piedi sull’orlo dell’eternità Per sempre

Non c’è niente di meglio

Non c’è niente di meglio

Non c’è niente di meglio

Non c’è niente di meglio

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