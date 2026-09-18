MILEY: Snow (Audio, Testo e Traduzione) scritto da Giovanna Codella 18 Settembre 2026 Snow è la settima traccia del decimo album in studio di Miley Cyrus, intitolato Bass Persuades. Sullo sfondo di una fredda notte a Kyoto, il brano ritrae un momento di romanticità sospeso nel tempo. Miley paragona se stessa e il suo amato a dei candidi fiocchi di neve mentre stanno cadendo: si tratta di una metafora di due persone che si lasciano andare contemporaneamente. Il movimento al rallentatore, il gesto di porgere la mano sinistra e il desiderio di rivivere quella sensazione infinite volte suggeriscono un legame forte tra le due persone coinvolte, mentre l’immagine della neve porta con sé anche un senso di precarietà di quel momento che malgrado le intenzioni potrebbe finire. QUI l’audio ufficiale della canzone Testo Snow di MILEY We’ve got our backs on the floor Can’t believe that we’re bored We shouldn’t be in Kyoto We’ve never been here before We end up turning the page A requiem for the day And now we’re moving in slow mo Mundane is melting away, ah Now your knee’s in the dirt as I hold out my left You should swallow the nerves ‘cause there’s yes on my breath It’s a cold night, my skin is tight No stopping as we move in slow It’s written in your wide eyes, forever skies Together, we both fall like snow Together, we both fall, fall (Fall) Together, we both fall, fall (Fall) Together, we both fall, fall (Fall) Together, we both fall, fall (Fall) I gave you my hand You pull me against your chest I know I’ve seen everything With you, I’d see it again and again Under covers I’d hide But now it doesn’t seem right Now my skin feels exposed Oh, your knee left the dirt, and there’s mud on your jeans Baby, pull me in close, let me borrow your heat It’s a cold night, my skin is tight No stopping as we move in slow It’s written in your wide eyes, forever skies Together, we both fall like snow Together, we both fall, fall (Fall) Together, we both fall, fall (Fall) Together, we both fall, fall (Fall) Together, we both fall, fall (Fall) Together, we both fall, fall Together, we both fall, fall Together, we both fall, fall Together, we both fall, fall Together, we both fall, fall (Standing at the edge of forever) Together, we both fall, fall (Watching the mountains fade into the weather) Together, we both fall, fall (Together I can see us uniting) Together, we both fall, fall (Bound like a journal of leather) Together, we both fall, fall (Standing at the edge of forever) Together, we both fall, fall (Watching the mountains fade into the weather) Together, we both fall, fall (Together I can see us uniting) Together, we both fall, fall (Bound like a journal of leather) Together, we both fall, fall (It doesn’t get better) Together, we both fall, fall (It doesn’t get better) Together, we both fall, fall (It doesn’t get better) Together, we both fall, fall (It doesn’t get better) (Fonte Genius.com) Traduzione Snow Siamo con la schiena a terra Non posso credere che ci stiamo annoiando Non dovremmo essere a Kyoto Non ci siamo mai stati prima Finiamo per voltare pagina Un requiem per il giorno E ora ci muoviamo al rallentatore La quotidianità si sta sciogliendo Ora il tuo ginocchio è nella polvere Mentre ti porgo la sinistra Dovresti ingoiare i nervi Perché c’è un sì nel mio respiro È una notte fredda La mia pelle è tesa Nessuna fermata mentre ci muoviamo lentamente È scritto nei tuoi occhi spalancati Cieli infiniti Insieme, cadiamo entrambi come neve Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo Ti ho dato la mia mano Mi stringi al tuo petto So di aver visto Tutto Con te, lo rivedrei ancora e ancora Mi nasconderei sotto le coperte Ma ora non mi sembra giusto Ora la mia pelle si sente esposta Sì, tu mi dai la vita per sempre Oh, il tuo ginocchio ha lasciato la terra E c’è fango sui tuoi jeans Tesoro, stringimi forte Lasciami prendere in prestito il tuo calore È una notte fredda La mia pelle è tesa Non ci fermiamo mentre ci muoviamo lentamente È scritto nei tuoi occhi spalancati Cieli infiniti Insieme, cadiamo entrambi come neve Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo Insieme, cadiamo entrambi, cadiamo In piedi sull’orlo dell’eternità Guardando le montagne svanire nel tempo Insieme posso vederci unire Legati come un diario di cuoio In piedi sull’orlo dell’eternità Guardando le montagne svanire nel tempo Insieme posso vederci unire Legate come un diario di cuoio In piedi sull’orlo dell’eternità Per sempre Non c’è niente di meglio Non c’è niente di meglio Non c’è niente di meglio Non c’è niente di meglio Potrebbe interessarti anche: I testi e le traduzioni dell’album Bass Persuades