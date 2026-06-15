The love hypothesis – Il teorema dell’amore: prime foto del film con Lili Reinhart e Tom Bateman

Lili Reinhart è pronta a testare il teorema più difficile di tutti, quello dell’amore vero! Prime Video ha pubblicato le prime immagini tratte dal film The love hypothesis – Il teorema dell’amore, adattamento del romanzo best seller e icona del booktok di Ali Hazelwood.

I protagonisti della pellicola sono l’attrice di Riverdale, appunto, nei panni della protagonista Olive, una brillante dottoranda, e Tom Bateman, che interpreta il suo temutissimo professore. Lili e Tom saranno presto protagoniste del Obsessed Fest di Prime Video; The Love Hypothesis – Il teorema dell’amore fa parte di Nuova fissa sbloccata, iniziativa volta a celebrare la narrazione young adult e la cultura del fandom, durante il primo evento immersivo dedicato ai fan della piattaforma, che si terrà il 27 giugno a Los Angeles.

Durante l’Obsessed Fest i fan potranno assistere a panel dal vivo con il cast, partecipare ad attività immersive e assistere ad anteprime esclusive.

The love hypothesis – Il teorema dell’amore:

Tratto dal romanzo best seller del New York Times scritto da Ali Hazelwood, The Love Hypothesis racconta la storia di Olive (Lili Reinhart), una brillante dottoranda concentrata sul suo futuro nel mondo accademico. Quando si rende conto che la sua migliore amica Ahn (Rachel Marsh) si è innamorata di Jeremy (Nicholas Duvernay), il ragazzo con cui usciva un tempo, Olive bacia impulsivamente il temuto professore Adam Carlsen (Tom Bateman) per dimostrare di aver definitivamente voltato pagina.

Quello che inizia come un gesto disperato fatto per amicizia si trasforma in una finta relazione basata su regole, limiti e un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Tuttavia, nel momento in cui i confini tra finzione e realtà iniziano a fondersi, Olive è costretta a testare il teorema più difficile che abbia mai formulato: che l’amore possa davvero valere la pena di correre qualche rischio.

Obsessed Fest:

Obsessed Fest è il primo evento immersivo per i fan di Prime Video e il fulcro di “Nuova fissa sbloccata”, l’iniziativa della piattaforma che celebra la narrativa young adult, la cultura dei fandom e le appassionate community che animano il dibattito sull’intrattenimento di oggi.

Protagonisti dell’ evento, che si terrà il 27 giugno presso i nya Studios di Los Angeles, alcuni dei titoli young adult Originali Prime Video più attesi, tra cui Every Year After, The Love Hypothesis – Il teorema dell’amore, Elle, Off Campus, Overcompensating – L’inganno, È colpa tua: Londra, Drawn Together e molti altri, attraverso anteprime esclusive, panel con il cast dal vivo, attività immersive per i fan, merchandising esclusivo e un accesso senza precedenti a talent e ai creatori dietro le storie più amate dai fan.