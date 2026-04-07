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Louis Tomlinson arriva in Italia con due date del suo nuovo tour

scritto da Giovanna Codella
lemonade louis tomlinson

Manca sempre meno all’arrivo in Italia del How Did We Get Here? World Tour di Louis Tomlinson!

Louis sarà infatti live con due imperdibili appuntamenti: giovedì 9 aprile a Bologna – Unipol Arena e venerdì 10 aprile a Milano – Unipol Forum.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com. Radio KissKiss è radio partner dei live.

Il tour è l’occasione per sentire dal vivo i pezzi contenuti nel suo album di inediti How Did I Get Here? che in Italia ha realizzato un ottimo debutto.

Il terzo album di Louis Tomlinson è frutto di una ricerca artistica intensa in cui l’artista si mette alla prova come autore, compositore e performer, superando ogni limite. In studio si è lasciato trasportare da un’inesauribile creatività e dal desiderio di esplorare nuove direzioni artistiche. Dal vivo, invece, ha continuato a metterci tutto sé stesso, ricambiato da platee sold out che gli hanno restituito la stessa energia ed entusiasmo. E come autore, è riuscito a scavare più a fondo che mai nella propria identità.

Per questo album in particolare, Louis ha iniziato a raccogliere alcune idee nel cuore della campagna inglese, per poi trasferirsi a Santa Teresa, in Costa Rica, dove all’inizio del 2025 ha trascorso tre settimane dedicate alla scrittura e alla registrazione insieme al suo principale collaboratore e co-produttore Nico Rebscher. L’atmosfera unica del luogo ha contribuito a plasmare il nuovo progetto.

Attualmente è in radio il singolo Imposter, un brano dal sound indie pop e atmosfere lo-fi, scritto da Louis Tomlinson con Nico Rebscher e Dave Gibson, con un testo che esprime la sindrome dell’impostore avvertita da Louis, che non si sente degno di nulla.

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Testi, traduzioni e recensione di How Did I Get Here?

Giovanna Codella

Appassionata di musica e arte in generale, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it ed è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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