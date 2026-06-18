Ed Sheeran si prende una pausa dalla musica e dai social network

Se stavate aspettando un nuovo album di Ed Sheeran a breve, potreste rimanere delusi, anche se la notizia che è arrivata nelle ultime ore non è necessariamente negativa. Il re del pop inglese ha annunciato su Instagram che si prenderà una lunga pausa da ogni aspetto che lo ha tenuto occupato: niente concerti, niente musica e soprattutto detox digitale.

Dopo il successo clamoroso del Divide Tour, che lo ha tenuto impegnato in giro per il mondo per oltre due anni, Ed ha confessato di essere esausto e di voler semplicemente fare cose “normali” come viaggiare, leggere e stare con gli amici. Ha però rassicurato i fan promettendo di tornare con nuovi progetti appena sarà il momento giusto e quando avrà ritrovato l’ispirazione.

“Ciao a tutti. Mi prendo un’altra pausa. Tutto quello che ha riguardato l’album Divide e il tour hanno cambiato la mia vita in molti modi, ma ora è tutto finito ed è venuto il momento di uscire e di vedere un po’ il mondo. Dal 2017 non mi sono mai fermato e ora prendo un po’ di tempo per viaggiare, scrivere e leggere. Starò lontano anche da tutti i social media finché non sarà arrivato il momento di tornare“, ha scritto Ed Sheeran su Instagram. Ai miei familiari e agli amici, ci vedremo quando ci vedremo, mentre ai miei fan, che ringrazio per essere sempre meravigliosi, prometto di tornare con nuova musica quando il tempo sarà giusto e avrò vissuto un po’ di più per avere davvero qualcosa di cui scrivere“, ha scritto su Instagram.

La mossa finale che ha fatto impazzire il web? L’artista ha anche cambiato l’immagine del profilo IG con il re dei trend: la scritta BRB, ovvero Be Right Back (torno subito). Speriamo il prima possibile!

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E voi cosa ne pensate della pausa dalla musica di Ed Sheeran?