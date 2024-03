Si parla di una presunta crisi tra Justin e Hailey Bieber

I rumors su una presunta crisi tra Justin e Hailey Bieber si fanno sempre più insistenti e c’è chi sostiene che i due si stiano addirittura separando.

Secondo queste voci sarebbe proprio la modella e imprenditrice a essere più in difficoltà: “Ha solo bisogno di tempo per sistemare le cose da sola. Eppure i Bieber ne hanno passate tante e Hailey non sembra certo una che desiste facilmente” ha riferito un insider alla rivista In Touch Weekly.

Il motivo? La sindrome di cui è affetto Justin avrebbe costretto l’artista ad annullare il suo ultimo tour e a trascorrere più tempo a casa. Questa situazione avrebbe creato alcune difficoltà nella coppia. Secondo le ultime voci, Hailey starebbe valutando di trasferirsi per vivere da sola, per un periodo.

Queste informazioni, in ogni caso, non sono state confermate, anzi sono state smentite dalla guru del beauty: “Queste storie sono sempre false“.

Lo scorso 2 marzo c’è un post da lei pubblicato su Instagram in occasione dei 30 anni della pop star: “L’amore della mia vita, per la vita”. Come sempre in questi casi non si tratta di una prova che dimostra che stia andando tutto a gonfie vele. Resta comunque un buon segno.

Il primo a suscitare dei sospetti riguardo una crisi tra Justin e Hailey Bieber è stato il papà di lei, quando agli inizi del mese aveva riportato su Instagram le parole del fondatore dell’organizzazione religiosa All Things Possible Ministries, frequentata dalle famiglie di entrambi, in cui si chiedeva una preghiera per la coppia.

Una fonte aveva riferito a TMZ che “le parole di Stephen (Baldwin) non sono arrivate dal nulla e sono legate a qualcosa di molto specifico che sta attraversando la vita di Justin e Hailey”.

Per molti la richiesta di preghiera era riferita a un tentativo di avere un figlio da parte dei due coniugi. Per altri invece si riferiva a una crisi matrimoniale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Cosa ne pensate di questa presunta crisi tra Justin e Hailey Bieber?