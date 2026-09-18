MILEY: Neon Signs (Audio, Testo e Traduzione)

Neon Signs è la settima traccia del decimo album in studio di Miley Cyrus, intitolato Bass Persuades. Il brano vede la partecipazione di Andrew Wyatt dei Miike Snow che ha anche contribuito alla produzione e suonato diversi strumenti nel pezzo.

La canzone ritrae una relazione notturna attraverso immagini legate alla dimensione domestica. Miley riconosce di non essere forse il tipo abituale dell’altra persona, ma si propone come una compagnia per la notte, ambientando i loro incontri sotto le insegne al neon.

Elementi come un televisore che riempie la stanza di colore, i cuscini sulle sedie, le tende chiuse e il profumo agrodolce del mandarino conferiscono al brano un’atmosfera particolare e suggestiva.

QUI l’audio ufficiale della canzone

Testo Neon Signs di MILEY

[Andrew Wyatt]

You’ve reached Andrew, please leave a message, thanks

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt]

Turn on the TV so its color floods the air

Someone to love, someone to care

Take off the pillows and then throw them to the chair

The curtains close, so close, oh yeah

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt, Miley Cyrus]

The smell of tangerine (The smell of tangerine)

A little bittersweet (Ah)

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt]

I, I may not be your kind

But I could be your late night company

And you can find me under nеon signs

‘Cause I, I’m just your late night company

[Miley Cyrus, Miley Cyrus & Andrew Wyatt]

I shave my lеgs and when I put on lotion

Only thing that’s on my skin, so close to nothing

But a poodle-shaped bruise

Just the lotion and you, oh yeah

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt, Miley Cyrus]

The smell of tangerine (The smell of tangerine)

A little bittersweet

So calm down, baby, ah

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt]

I, I may not be your kind

But I could be your late night company

And you can find me under neon signs

‘Cause I, I’m just your late night company

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt]

Ah, I can’t live without you

Ah, is this a dream?

I love you, Miley

I love you more, ah

I’ve been waiting for this

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt]

I, I may not be your kind

But I could be your late night company

And you can find me under neon signs

‘Cause I, I’m just your late night company

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt]

You’re so beautiful

Some people say I’m creepy

But others think I’m just right

You’re perfect

So perfect

Ah, ah

You are so beautiful to me

Really?

And I’ve been wanting to see you now

Ah, ah

(Fonte Genius.com)

Traduzione Neon Signs

[Andrew Wyatt]

Hai raggiunto Andrew, lascia pure un messaggio, grazie

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt]

Accendi la TV, lascia che il suo colore inondi l’aria

Qualcuno da amare, qualcuno a cui importi

Togli i cuscini e buttali sulla sedia

Le tende si chiudono, così vicine, oh sì

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt, Miley Cyrus]

Profumo di mandarino (Profumo di mandarino)

Un po’ agrodolce (Ah)

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt]

Io, forse non sono il tuo tipo

Ma potrei farti compagnia a notte fonda

E puoi trovarmi sotto le insegne al neon

Perché io, io sono solo la tua compagnia notturna

[Miley Cyrus, Miley Cyrus & Andrew Wyatt]

Mi rado le gambe e quando metto la crema

È l’unica cosa sulla mia pelle, quasi come il nulla

A parte un livido a forma di barboncino

Solo la crema e tu, oh sì

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt, Miley Cyrus]

Profumo di mandarino (Profumo di mandarino)

Un po’ agrodolce

Quindi calmati, tesoro, ah

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt]

Io, forse non sono il tuo tipo

Ma potrei farti compagnia a notte fonda

E puoi trovarmi sotto le insegne al neon

Perché io, io sono solo la tua compagnia notturna

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt]

Ah, non posso vivere senza di te

Ah, è un sogno? Ti amo, Miley

Io ti amo di più, ah

Aspettavo questo momento

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt]

Io, forse non sono il tuo tipo

Ma potrei farti compagnia a notte fonda

E puoi trovarmi sotto le insegne al neon

Perché io, io sono solo la tua compagnia notturna

[Miley Cyrus & Andrew Wyatt]

Sei così bella

C’è chi dice che io sia inquietante

Ma altri pensano che io vada benissimo

Sei perfetta

Così perfetta

Ah, ah

Sei così bella per me

Davvero?

Ed è da un po’ che volevo vederti

Ah, ah

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